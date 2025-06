Dani Pedrosa rejoint le cast de Red Bull Motormania !

. Le 13 septembre, le festival de motorsport va s’installer sur le circuit mythique pour une journée de shows et de duels entre différents sports iconiques. Véhicules d’anthologie, pilotes au sommet de leur art ou anciennes gloires, il y aura du beau monde sur la piste et dans le village dédié aux fans.

Dani Pedrosa, c’est plus de 20 années passées parmi l’élite de la moto, mais même avant d’accéder à la catégorie reine, le Catalan avait déjà glané deux titres en 250 et en 125 cm3. À l'échelon ultime, il a disputé 220 courses pour la bagatelle de 112 podiums, 31 pôles et 31 victoires. Malheureusement, le pilote Honda et KTM est toujours passé à quelques points du titre. Au total, il a terminé 3 fois à la deuxième place du classement des pilotes, et 4 fois à la troisième.