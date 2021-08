Daniel Dhers : portrait d'un patriarche du BMX

Daniel Dhers a toujours eu une réputation de mec intimidant dans le monde du BMX freestyle , et aussi toujours aimé en jouer. Agé de 36 ans aujourd'hui, il est, selon ses propres termes, un vieux chien sur le flanc qui n'a pas cessé d'aboyer et peut encore apprendre deux ou trois trucs aux plus jeunes.

C'est l'incroyable faculté du Vénézuélien à s'adapter à l'évolution de son sport et trouver de nouvelles façons de gagner qui lui ont permis de rester au top du game pendant plus de 20 ans... mais aussi de décrocher une médaille d'argent lors du plus grand évènement sportif de l'année à Tokyo.

"Je crois que le meilleur truc à mon âge, c'est l'expérience et la capacité à mettre en place une stratégie" explique-t-il. "C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Je pense que c'est pour ça que j'ai toujours aimé les échecs, parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez tenter pour essayer de gagner."

"Je viens du Vénézuela, où tout est difficile et chaotique. Pour sortir dans la rue, il te faut une certaine attitude. Je pense que ça m'a beaucoup aidé sur le plan compétitif durant la première moitié de ma carrière."

Daniel Dhers veille... © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool

"Avant, j'étais intimidant, mais maintenant je suis le plus vieux du circuit et j'affronte des gamins de 18 ans. Je m'entraîne donc très calmement, et le jour J, je ride comme si le diable me poursuivait."

Au fil des années, le niveau de ride de Dhers a grimpé, mais sa motivation aussi. Et s'il veut toujours gagner comme jamais, il a également envie de voir les jeunes progresser autour de lui pour que la discipline atteigne de nouveaux niveaux.

"Dans mes jeunes années, je cherchais surtout une certaine reconnaissance. Je ne pensais qu'à gagner, et prouver que je pouvais recommencer. Mais le temps passe, et je ne suis plus le même gars. Je suis devenu un guide pour la nouvelle génération. Ça fait partie de la vie d'un pro."

"J'ai beaucoup d'infos. J'ai fait du chemin et je peux expliquer aux plus jeunes comment réussir ce que j'ai réussi. Parce que j'ai moi même reçu des conseils et appris des choses accidentellement. Je pense que c'est le minimum que je puisse faire. Au final, c'est ce qui permet au sport d'évoluer."

Daniel Dhers, le meilleur ami des jeunes riders © Leo Rosas/Red Bull Content Pool La personne la plus souple gagne. Pas la plus forte, mais celle qui s'adapte le mieux au changement.

"Il y a une belle camaraderie en BMX" explique Dhers, qui possède un bike park en Caroline du Nord, où plusieurs athlètes - dont le médaillé de bronze Nikita Ducarroz - se sont entraînés avant Tokyo. "Je veux continuer à soutenir les nouvelles générations et ne pas être égoïste. Je veux que les autres riders grandissent."

"Indirectement, j'aide plein de gens à s'entraîner. C'est ce qui passe notamment avec les filles qui viennent dans mon park. Je les pousse à améliorer leur technique ou à apprendre de nouveaux tricks et je réponds à leurs questions."

Être professionnel, ce n'est pas simplement être bon sur le vélo" poursuit-il. "C'est aussi être quelqu'un de bien, savoir communiquer et penser à l'impact qu'on peut avoir. Tu peux devenir un héros et tu dois penser à la société, être un ambassadeur pour ton pays. C'est un package complet."

Daniel Dhers volera-t-il à Paris dans trois ans ? © Eisa Bakos/Red Bull Content Pool

Dhers sera-t-il toujours sur le circuit lorsque tous les yeux se tourneront vers Paris ? Il ne l'exclut pas.

"J'ai trois ans devant moi et je pense pouvoir y arriver" dit-il. Mais il sera qu'il devra s'adapter une fois encore. Gagner une fois, c'est facile. Mais le truc le plus dur, c'est d'être régulier. La personne la plus souple gagne. Pas la plus forte, mais celle qui s'adapte le mieux au changement. Parce que tout change : tes rivaux comme les compétitions. Et il faut suivre."