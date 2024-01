Daniel Sanders est sur la voie du succès au Rallye Dakar

Digne représentant de la nouvelle génération de pilotes du Dakar , Daniel « Chucky » Sanders a connu des hauts et des bas lors de ses trois premières participations à la compétition reine du rallye-raid .

En 2021, il fait irruption dans le monde du rallye en tant que nouvelle recrue de l'équipe KTM Factory aux côtés de Toby Price . Comme son compatriote, il impressionne lors de ses débuts, réussissant à convertir sa maîtrise du tout-terrain en une quatrième place au classement général, juste derrière son coéquipier Sam Sunderland .

Un an plus tard, Chucky rejoint la nouvelle équipe Red Bull GasGas Factory Racing, dès la première étape, il remporte une première victoire. Lors de la journée de repos, il est provisoirement troisième et bien placé pour le podium final, mais une chute à grande vitesse au départ de la septième étape lui vaut d'être hospitalisé pour une fracture du coude et du poignet gauche.

Le reste de l'année est consacré à la reconstruction de son bras fracturé avant d’espérer pouvoir remonter sur une moto. Prêt à se relancer sur le Dakar , il arrive en Arabie Saoudite après une préparation écourtée. Malgré une condition physique loin d’être optimale, il parvient tout de même à intégrer le peloton de tête de l'épreuve de sport automobile la plus physique au monde.

Il remporte une nouvelle victoire lors de la troisième étape pour prendre la tête du classement général. Même après avoir chuté et s'être fendu la lèvre sur sa moto - le plexiglas s'est fendu en deux sous la force de l'impact - il a continué à tout donner pour terminer à une impressionnante septième place. En 2024, il faut s'attendre à ce que Sanders, à nouveau en forme, soit aux avant-postes. Mais comment en est-il arrivé là ?

01 Le fond du gouffre et le retour

Daniel Sanders a passé de longs mois à récupérer © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

L'année 2022 a démarré sur les chapeaux de roue avant de se transformer en cauchemar. À l'aube du jour de l'An, Sanders prend le départ du prologue du Dakar à Jeddah, en Arabie Saoudite. Remportant la victoire, il enchaîne avec un deuxième succès sur l’étape d’ouverture.

Mêlant vitesse et précision, son Dakar prend un départ de rêve. Il gagne trois des six premières étapes et atteint la mi-journée de repos en troisième position au classement général. La victoire finale est envisageable.

À 4h30 du matin, le septième jour, en roulant vers le point de ralliement, il heurte un trottoir à 110 km/h. Il est éjecté de sa moto, se casse le poignet, le coude et est touché à un rein.

« La chute a été bizarre », raconte Sanders. « On ne s'y attend jamais en tant que pilote. Imaginez que vous vous rendez à la dernière manche d'un championnat de motocross, que vous tombez sur le chemin du départ et que vous vous cassez une jambe. Vous n'êtes même pas sur la piste. »

« C'est un manque de concentration. Si c'était arrivé dans les dunes ou pendant la course, vous vous dites “OK, vous avez trop poussé”, mais sur une section de route, c'était juste de la malchance. »

02 Une année de convalescence

Après plusieurs interventions chirurgicales, y compris une opération supplémentaire pour soigner une blessure de longue date à l'épaule, Sanders parcours un long chemin pour retrouver sa condition physique. « La rééducation, c'est nul », dit-il. « C'est frustrant, car vous voulez retourner sur le terrain et rouler au niveau où vous savez que vous pouvez rouler. »

« Vous voulez juste être sur la ligne de départ et être compétitif. La vitesse et l'adrénaline me manquent, ainsi que le fait de me sentir bien sur la moto, d'être fluide et d'apprécier les endroits où l'on va et où l'on court. »

En juin, il se prépare à reprendre la compétition et s'inscrit à la Hattah Desert Race, une course de quatre heures dans le désert australien. Avec seulement cinq semaines de préparation, il s'élance sur la piste et remporte la victoire, sa deuxième sur cette compétition. Sanders est de retour au sommet.

03 Le retour triomphal en 2023

Sanders en action lors du Dakar 2023 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Visant le Dakar, Sanders se rend aux Etats-Unis pour une semaine de tests, mais à son retour en Australie, une radiographie révèle qu'il a de nouveau le coude cassé. Il subit deux nouvelles interventions chirurgicales, une greffe osseuse et la pose d’une plaque métallique.

Après deux autres mois d'arrêt, il reprend au Dakar malgré une préparation minimale. Personne ne pensait qu'il atteindrait la ligne d'arrivée, et encore moins qu'il serait dans le peloton de tête. « Je déteste qu'on me dise non, qu'on m'empêche de faire ce qui me passionne », explique-t-il. « Je suis un pilote de moto tout-terrain, je ferai ce que je veux. Alors asseyez-vous et regardez-moi faire. »

Même s’il n’a pas réussi à jouer les premiers rôles, le simple fait de terminer a été une réussite majeure. « Après avoir chuté l'année dernière et subi six opérations, c'était génial de rebondir et d'être compétitif », déclare Sanders. « Cela a été une expérience irréelle et j'espère pouvoir revenir plus fort et en meilleure forme pour être prêt en 2024. Je suis très heureux d'être ici sur la ligne d'arrivée en un seul morceau. »

04 Pourquoi est-ce que tout le monde l’appelle Chucky ?

« Enfant, j'avais l'habitude de manger, de boire beaucoup, et de tout vomir après », explique-t-il. Quelqu'un disait « il a encore vomi... c’est Chuck » et c'est resté (en Anglais, dans le langage familier, “chuck” veut dire vomir). C'est ainsi que mes parents m'appelaient, puis tous mes amis et mes professeurs s’y sont mis. Quand j'étais adolescent, j'ai même demandé à ma mère de changer mon nom en Chuck, mais elle a refusé. »

Je n'étais pas le plus talentueux, mais je me suis donné à fond et j'ai travaillé dur. Daniel Sanders

05 La course autour de la ferme familiale

Sanders a grandi avec sa famille élargie dans la ferme construite par son arrière-grand-père dans la vallée de Yarra, près de Melbourne, en Australie. Il passait son temps libre à faire de la moto et du quad sur le terrain et dans la campagne environnante, rivalisant avec sa famille ou ses amis pour réussir à placer les sauts les plus impressionnants possibles.

« Mes frères et mes cousins étaient eux aussi toujours entourés de motos, mon père en faisait aussi, tout le monde en faisait. On s'amusait à se balader, à faire des sauts et à faire du freestyle », se souvient-il.

La vie en plein air convenait parfaitement au jeune Chucky. « J'ai aussi passé du temps à jouer à des jeux vidéo quand j'étais enfant, mais la plupart du temps j'étais à l'extérieur, je voyageais, j'allais à la plage et d'autres choses comme ça », dit-il. « Pendant les vacances, je faisais aussi beaucoup d'équitation, je faisais toujours du sport et j'étais actif. Ça a été comme ça une grande partie de mon enfance. »

« Nous jouions au football, au cricket, au basket-ball, etc. Notre famille a toujours été active et passionnée par le sport. Elle nous permettait de faire ce que nous voulions. »

À l'école, Sanders excellait en sport (surprise) et s'intéressait beaucoup au design et à la technologie, en particulier dans les matières pratiques comme la menuiserie et la métallurgie. Cependant, il y avait des matières qu'il n'aimait pas trop.

« Je détestais l'anglais, je n'étais pas très bon. J'ai toujours pensé que j'allais devenir pilote de moto tout-terrain », explique Sanders. « C'était toujours un rêve, mais ce n'est que lors de ma dernière année de cours que j'ai atteint un niveau suffisamment élevé sur les compétitions en Australie pour dire aux professeurs que ce serait mon métier. »

En plein désert pendant le Dakar 2023 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

06 Les premiers pas en compétition

Après avoir quitté l'école, Sanders a dû trouver de l'argent pour financer ses premiers pas dans la course automobile.

« Je n'avais pas de revenu constant, alors j'ai travaillé dans un verger pour me faire de l'argent afin de pouvoir participer à des courses », explique-t-il. « Il y a toujours la possibilité d'y retourner quand j'en aurai fini avec les motos. »

Avec l'ambition de faire carrière dans le sport automobile, Sanders a dû partir de zéro pour se forger une réputation, ce qui a nécessité des heures et des heures d'entraînement.

« Je n'étais pas le plus doué, mais je me suis donné à fond et j'ai travaillé dur. Je ne voulais pas avoir de regrets au cas où je ne réussirais pas. Mais j'ai continué à pousser et j'ai réussi », admet-il.

« La confiance, c'était juste croire en moi et savoir que j’en voulais assez pour y arriver. C'est ce que je ressens encore aujourd'hui. »

07 La percée

Sanders et Toby Price sur le Dakar 2022 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Son père travaillant comme mécanicien et entraîneur, Sanders a commencé à participer à des courses dans toute l'Australie en tant que pilote privé et, en 2014, il a terminé sixième au classement général du championnat australien off road des moins de 19 ans (AORC). C’est Toby Price qui avait remporté la compétition.

Sanders a assuré sa place dans l'équipe australienne pour l'ISDE (Six jours internationaux de l’Enduro) alors qu'il passait à la compétition internationale, terminant troisième au classement général dans la classe E3, une nouvelle fois derrière Price, champion.

Price est passé au rallye-raid et au Dakar l'année suivante et Sanders l’a rapidement suivi. Le succès de Chucky lui a permis d'obtenir un contrat dit « d'usine », devenant ainsi pilote de moto professionnel. L'année 2015 a été encore meilleure, puisqu'il a terminé deuxième de l'AORC, quatrième du classement général lors de sa première course dans le désert de Hattah et champion de la classe E3 alors que l'Australie rayonnait sur le tableau lors de l'ISDE.

08 Mode détente

Alors, que fait un pilote professionnel de moto tout-terrain pour se détendre ? En bref, il fait de la moto, tout en continuant à perfectionner ses compétences.

« J'aime construire des sauts », explique-t-il. « Aussi bizarre que cela puisse paraître, je me détends à la ferme et je travaille assis sur un tracteur ou une pelleteuse pour nettoyer les choses. C'est en quelque sorte mon moment de détente. Je ne m'assois pas sur le canapé. J'aime tondre les pelouses ou construire quelque chose dans la remise. Je ne sais pas ce qu'est un jour férié. »

En 2022, alors qu'il était sur sa moto, une abeille s'est glissée dans son casque et l'a piqué, ironique étant donné que son autre hobby est l'apiculture. Il possède une centaine de ruches réparties dans la ferme familiale pour polliniser les vergers et privilégier le miel comme alternative saine au sucre. « Je me suis lancé dans cette activité parce que lorsque j'ai modifié mon régime alimentaire, j'ai supprimé tous les aliments transformés et j'ai commencé à manger des aliments plus naturels. Le miel était un produit phare », ajoute-t-il.

« J'ai fait des recherches pour savoir comment m'en occuper et c'est plutôt cool, c’est comme un animal de compagnie. Et nous fabriquons notre propre miel. Quand on a des abeilles, on voit le monde différemment. »

Sanders a toujours voulu participer au Dakar © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool Ce n'est qu'après avoir réalisé tous mes objectifs en Enduro que je me suis lancé dans des courses dans le désert en Australie. Daniel Sanders

Les records de Daniel Sanders 2023 – Rallye Sonora, Mexico – vainqueur

2023 – Rallye Dakar – 7e place

2022 – Hattah Desert Race – vainqueur

2021 – Rallye Dakar – 4e et meilleur rookie

2021 – Rallye du Maroc – 3e

2021 – Championnat du monde FIM des rallyes Cross-Country – 3e

2019 – champion Australian Off-Road

2019 - vainqueur de l'ISDE International Trophy avec l'équipe australienne

2019 - vainqueur de l'ISDE catégorie E3

2018 – Hattah Desert Race - vainqueur

2017 - Championnat du monde d'enduro E2 – 6e

2016 - vainqueur de l'ISDE catégorie E3

2016 – champion Australian Off-Road

2015 - vainqueur de l'ISDE Junior Trophy

2015 - vainqueur de l'ISDE catégorie E3

2015 – Australian Off-Road - 2e

2014 – champion Australian Off-Road U19

09 La transition en rallye-raid

Après plusieurs années de compétition en Australie et à la conquête de l'ISDE, Sanders s'est fixé un nouveau défi : le Dakar. « J'ai toujours pensé à ce rallye parce que mon père le regardait. Je connaissais la course et ce qu'elle impliquait en termes de navigation, mais j'étais plus un motard de terre qui courait jusqu'à ce que les drapeaux ne s’abaissent. Ce n'est qu'après avoir réalisé tous mes objectifs en Enduro que je me suis lancé dans des courses dans le désert en Australie, où j'ai appris à rouler dans le sable et à grande vitesse. »

Sanders a profité de la pause imposée par la pandémie pour se rendre aux États-Unis et apprendre à piloter en rallyes. « Ce fut l'une des meilleures décisions de ma carrière. Je n'avais jamais ouvert un roadbook, ni piloté une moto de rallye, ni quoi que ce soit d'autre. La première année a été une période d'essai et je me suis lancé. »

10 L'appel du Dakar

Le Dakar est le plus grand des rallye-raids, et si la navigation est un élément important pour réussir dans de nombreuses épreuves, au milieu des dunes imposantes du Quart vide d'Arabie Saoudite, c'est aussi une compétence essentielle pour la survie.

Les pilotes prennent des notes détaillées sur leur rythme et suivent le roadbook monté sur leur moto tout en roulant à toute vitesse sur un terrain difficile. « C'est un véritable casse-tête que de se pencher sur l'aspect navigation de la course et de regarder le roadbook tout en essayant de piloter en même temps », explique M. Sanders. « Vous pouvez rouler à moto aussi vite que vous le pouvez, mais si vous vous trompez sur une note de navigation, vous pouvez perdre 10 minutes. Pourquoi rouler à fond et à plein régime pendant deux heures si c'est pour commettre une erreur mentale stupide ? »

Sanders s'est fait piquer par une abeille en 2022 © DPPI/Red Bull Content Pool

Heureusement, Jordi Viladoms, directeur de l'équipe KTM et vétéran du Dakar, était à ses côtés. « J'ai suivi l'école de pilotage de Viladoms en Espagne », explique Sanders. « Il m'a donné tous les bouts de papier avec tous les symboles que je devais connaître pour le rallye. »

11 Dans les rangs de KTM

En 2021, Sanders a été la dernière recrue d’une équipe Red Bull KTM Factory Racing composée de stars. Aux côtés de Toby Price, il rejoint Sunderland et Matthias Walkner , tous trois vainqueurs de l'épreuve, et tous âgés de moins de 30 ans. « Ils me considèrent comme l'avenir de ce sport », avait-il déclaré à l'époque, avant d'ajouter : « J'ai commencé avec KTM et je sais comment fonctionne l’écurie : "Tant que je serai sous leur bannière, je monterai sur la moto et ferai de mon mieux pour eux". »

C'était aussi l'occasion de retrouver son ami Price. « J'ai roulé avec Toby en Australie à mes débuts professionnels. Il a été mon coéquipier chez KTM pendant un an avant de passer en rallye », raconte Sanders. « J'ai appris à le connaître et à m'inspirer de lui, car il était vraiment incroyable dans les courses dans le désert australien. »

Alors que Price s'est tourné vers le Dakar, Sanders s'est concentré sur l'enduro et les courses en plein désert. « Une fois que j'ai coché cette case, j'ai cherché la prochaine chose à faire et c'est à ce moment-là que le Dakar a commencé. Toby faisait partie de la même équipe, et c'était bien d'avoir un autre Australien qui était là et qui l'avait déjà fait. »

12 Ses débuts sur le Dakar

Sanders est monté sur le podium avec une troisième place pendant le prologue. Il a été régulier sur toute l’édition pour terminer quatrième au classement général derrière Sunderland, le rookie le mieux placé de la compétition.

« Dans l'ensemble, ce fut un premier Dakar assez parfait pour moi », a déclaré l'Australien sur la ligne d'arrivée. « J'ai commencé par un bon prologue, puis, jour après jour, j'ai appris un peu plus et j'ai acquis autant d'expérience que possible. Je suis très heureux de terminer quatrième au classement général et d'être le meilleur rookie, c'est cool ! »

13 Le virus du Dakar

Sanders vise la première place dès cette année © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Je me suis dit : « C'est dingue, je vais recommencer », raconte Sanders en évoquant son premier Dakar. Il était non seulement déterminé à participer à nouveau à la course, mais aussi à remporter le célèbre événement, défi ultime des courses internationales de motos.

« Je pensais qu'il s'agissait plus d'une randonnée que d'une course, mais la vitesse à laquelle nous allions, contre les meilleurs pilotes du monde, sur les pistes les plus difficiles, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant », explique-t-il.

« Prenez n'importe quel coureur du monde entier, mettez-le sur une moto et dites-lui de faire cette course - il ouvrira certainement les yeux et comprendra à quel point cette course est folle. C'était l'une des meilleures courses au monde. »

14 Viser le sommet en 2024

Aujourd'hui, Sanders est à l'aube de son quatrième rallye Dakar. Il a déjà emporté plusieurs pots de son miel maison avec son équipement de course et est déterminé à remporter le premier (qu'il espère) de nombreux titres du Dakar.

« Pour les prochaines années, je veux terminer chaque Dakar et monter sur le podium aussi souvent que possible. Je suis très excité à l'idée de me battre. C'est ce pour quoi je vis chaque année : concourir et atteindre l'arrivée », ajoute-t-il.

« Je suis bien placé par rapport à mon âge. Je suis un jeune homme du désert et tout le monde ici est un peu plus âgé et plus sage. J'aimerais également participer à d'autres courses uniques. J'aimerais être connu comme un très bon pilote de moto polyvalent qui s'est amusé. J'espère que dans dix ans, j'aurai fait tout ce que je voulais faire. »

Le rendez-vous est pris pour le 5 décembre, à Al-'Ula pour le début de l’édition 2024 du Rallye Dakar .