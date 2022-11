Que manges-tu, Danny MacAskill ?

finisse de rire avant de savoir si, oui ou non, la nutrition était l'une de ses grandes priorités. "Disons qu'elle n'est au premier plan de mon quotidien. Mais je fais tout avec modération."

Cette décontraction vis à vis de la bonne chère n'est pas rare chez les riders freestyle, pour qui le perfectionnement d'une ligne est plus importante que la performance pure et la recherche des gains marginaux.

Cela dit, MacAskill ne passe évidemment pas son temps à s'envoyer des burgers arrosés de milkshakes. Il doit, après tout, être capable d'encaisser des chocs répétés et rester suffisamment léger pour rider correctement les lignes qu'il s'impose. Ce qu'il fait d'ailleurs avec maestria dans sa dernière vidéo,

Danny MacAskill : Postcard from San Francisco Quand Danny MacAskill se déchaîne en VTT trial dans les rues de San Francisco.

Il explique ainsi "considérer certains aliments comme du carburant, pour donner à mon corps ce dont il a besoin. À savoir des protéines, des légumes, de la salade et ainsi de suite." Mais attention, Danny confesse également manger "tout ce qui [le] rend heureux." Et qui lui permet, donc, de rester positif au moment de réessayer 200 fois le même trick.

Mais on le laisse nous en dire plus ci-dessous :

J'aime prendre un gros petit-dej parce que je sais que je vais devoir faire plusieurs centaines de tentatives pour un seul plan parfois. J'essaie donc de manger un peu plus que le crew. Pour les shootings qui commençaient tôt à San Francisco, je prenais par exemple du porridge ou des oeufs sur un toast.

Et que manges-tu pendant une session ?

