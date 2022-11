Depuis, Inspired Bicycles, le premier film de street que j'ai réalisé, en 2009, je me suis concentré sur des vidéos conceptuelles. Cette fois, j'ai voulu réaliser de nouveau film de street avec tous ses codes. Je savais que ça allait être difficile. Pour certaines lignes, il a fallu plus de 300 essais avant que je réussisse. Je me suis cassé la rotule entre deux tournages, mais c'était vraiment cool d'aller jusqu'au bout et de terminer le projet. Je suis vraiment très heureux du résultat.

Lorsque je réalise un projet comme Postcard From San Francisco , j'aime utiliser un bloc-notes pour planifier et prévisualiser les tricks que je veux faire. Vous devriez mieux comprendre la façon dont je fonctionne après cet article.

Quelle que soit la rue dans laquelle vous vous trouvez ici, vous savez que vous êtes à San Francisco. Je me suis dit que ce serait l'endroit idéal pour réaliser un film plutôt cool. Danny MacAskill

Beach Drop à San Francisco © Dave Mackison Atterrissage en douceur sur la plage de SF © Dave Mackison/Matt Ford

01 Deuxième tentative

J'ai commencé à vouloir réaliser un autre film de trial en 2017, car je n'en avais pas fait depuis Inspired Bicycles. De tous les genres de films de ride, c'est le street qui a le plus évolué - que ce soit en BMX, skateboard, en VTT ou en trial - c'est donc un genre difficile à aborder. Mais 2017, je me suis dit que j'avais 32 ans, que mon corps allait bien et que j'avais les capacités de réaliser un bon film.

En Amérique, ils ont connaissent bien le skate et le BMX grâce à des événements comme les X Games, mais le trial street est encore relativement peu répandu. Il y a des pilotes comme Hans Rey qui ont fait évoluer les choses, mais je me suis dit que ce serait assez cool de faire quelque chose que les gens n'ont pas encore vu là-bas.

J'ai l'impression d'avoir parcouru chaque rue et d'avoir fait le tour de tous les immeubles de la ville. Danny MacAskill

J'ai choisi San Francisco parce que c'est un décor iconique pour un film. Où que l'on regarde, on sait qu'on est à San Francisco. Tout y singulier : les collines escarpées, les maisons colorées, le pont, Alcatraz. J'ai pensé que ce serait un endroit idéal pour réaliser un film.

Alcatraz : décor de rêve pour MacAskill © Dave Mackison Rencontre avec les locaux © Dave Mackison

J'ai l'impression d'avoir parcouru chaque rue et d'avoir fait le tour de tous les immeubles de la ville. Il est primordial de prendre le temps de repérer les spots avant de commencer à filmer. C'est comme ça qu'on trouve les meilleurs lieux. On fait ensuite une liste et on essaye d'obtenir les autorisations nécessaires. C'est parfois difficile de convaincre les autorités de la ville lorsqu'on veut sauter du haut d'un immeuble.

C'est parfois difficile de convaincre les autorités de la ville lorsqu'on veut sauter du haut d'un immeuble. Danny MacAskill

Nous avions les autorisations pour la plupart des endroits que je voulais. Le deuxième jour de tournage, en septembre 2017, alors qu'on tournait sur le spot emblématique de Third and Army, j'ai été un peu ambitieux en essayant de placer un tire tap 180 et j'ai eu un accident. Je me suis cassé la rotule. Ça a mis un terme au projet et, même aujourd'hui, je ne m'en suis toujours pas remis.

Le projet de San Francisco a été mis en suspend. J'en ai eu d'autres, comme le Danny's Gymnasium, mais après COVID, je me suis dit que ça serait cool de le reprendre. Je me sentais prêt à refaire un film de street.

L'énergie de San Francisco © Dave Mackison

La vidéo s'ouvre sur ce que j'appelle un back wheel bump front flip. J'ai toujours été assez envieux des sports comme le parkour, où l'on peut faire des flips et des pirouettes sans rampe ni prendre trop de hauteur. J'ai essayé de déterminer quelle était la plus petite distance ou hauteur avec laquelle je pouvais faire un flip en vélo. J'avais toujours rêvé de faire une sorte de flip dans une des rues escarpées de San Francisco. On a cherché pour trouver une bordure de trottoir qui était là naturellement et qui aurait pu me servir de rampe mais nous avons fini par devoir faire un parterre de fleurs pour que je puisse l'utiliser comme une rampe.

Comment réussir un Front Flip ? © Matt Ford

C'était un essai assez effrayant. Si je ne prenais pas la bosse au bon moment, j'avais des chances de faire un soleil ou de glisser de mes pédales et de finir sur le dos.

Un décor mythique © Dave Mackison Pas le droit à l'erreur © Dave Mackison

Je suis plus à l'aise avec les atterrissages à plat parce que lorsque tu atterris, tu restes en place. J'ai essayé une vingtaine de fois sur des tapis, puis j'ai enlevé les tapis et j'ai réussi du premier coup. Le plus difficile, c'est le mental parce que tu sais qu'un mauvais atterrissage peut faire mal. Mais j'ai réussi à le faire sans que la peur ne s'installe.

02 Des tricks en croquis

J'ai une liste de tricks que je note dans un livre et que j'illustre avec des petits bonhommes qui font des flips et des pirouettes. Ça nous aide à repérer les lieux, car on essaye de trouver des spots où je pourrai réaliser ces figures.

L'un d'eux était l'équilibre le long du filet de tennis. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer mais l'installation a dû être assez spécifique. Nous avons dû modifier légèrement le filet, en élargissant le fil de 5 mm à 8 mm pour qu'il puisse supporter mon poids. Les poteaux devaient également être dans une certaine configuration pour que je ne les abîme pas.

Jeu, set et match pour Danny MacAskill © Dave Mackison L'un des tricks les plus compliqués © Dave Mackison

J'avais installé le même filet dans un entrepôt à Inverness et j'avais passé l'hiver à m'entraîner. J'avais tout mon temps pour essayer sans pression, et en plusieurs jours de tentatives, je n'ai réussi à traverser qu'une seule fois, donc je n'étais pas particulièrement confiant quand je suis arrivé à San Francisco.

Au total, il m'a fallu environ deux jours de tentatives pour traverser le filet. Le plus difficile n'est pas de rouler sur le filet, c'est qu'il est recouvert d'une matière qui tourne sur elle-même quand vous roulez dessus, ce qui fait perdre l'équilibre.

Je pense que ça a été l'un des tricks les plus difficiles à réaliser, j'étais vraiment content que ça marche. C'était l'une de ces idées farfelues et je n'avais aucune idée si j'allais y arriver ou non.

La double descente sur China Beach était une ligne qu'on avait beaucoup étudié et qui offrait une vue superbe sur le Golden Gate Bridge. En 2017, j'avais prévu de sauter sur un rocher, mais quand on est revenus, une partie de la structure en bois s'était cassée. Au départ, j'avais l'intention de faire un front flip j'ai réalisé que ça n'irait pas.

Comment réussir le Beach Drop ? © Matt Ford

Pour atterrir sur le Beach Drop, je devais commencer par me tenir en équilibre, sauter sur la roue arrière, puis me laisser tomber d'environ deux mètres sur un mur qui n'est lui-même large que de 15 cm. Si je tombais en arrière, je chutais d'environ 1,5 mètre. Si je tombais en avant, je tombais de 5 mètres.

MacAskill à China Beach © Dave Mackison

Je réalise d'abors la plupart de mes figures sans vélo. Je ne fais pas du parkour, mais je dois être assez à l'aise sur mes pieds pour le faire ensuite sur le vélo. J'ai fini par sauter en bas sur mes pieds, mais c'était à la limite de ce que je pouvais faire.

Mentalement, c'était difficile d'y aller. Je traînais en essayant de trouver le courage de le faire. C'était vraiment difficile de ne pas m'imaginer de faire un soleil. Je n'étais pas sûr à 100% de ce que ça allait donner.

J'ai finalement réussi mais lors de mon premier essai à vélo, je suis tombé en arrière. Lors de mon deuxième essai, j'ai posé la roue arrière, en équilibre mais j'ai dû poser mes pieds sur le mur. Au troisième essai, j'ai enfin réussi.

Sur les marches d'Alcatraz © Dave Mackison/Matt Ford Danny MacAskill lands the front flip at Alcatraz © Dave Mackison/Matt Ford

03 Contre-la-montre

L'endroit le plus cool qu'on a pu filmer est sans aucun doute Alcatraz. Je savais que j'avais une permision très spéciale pour pouvoir filmer à vélo dans des endroits comme la cour où se trouvent les fameuses marches sur lesquelles les détenus s'asseyaient.

C'est un lieu vraiment emblématique et on y ressent toutes sortes d'émotions. D'une certaine manière, on a l'impression d'être dans un décor hollywoodien, mais quand on sait qu'il s'agissait d'une vraie prison, c'est assez sinistre. Je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre à la place de certains des détenus qui étaient enfermés là. Il y a aussi une autre partie de moi qui se sentait un peu comme Clint Eastwood dans Escape from Alcatraz, ou Sean Connery ou Nicolas Cage dans The Rock.

Ça a été un projet assez difficile à réaliser dans le sens où il nous a fallu beaucoup d'autorisations qui sont valables pour quelques heures seulement, ce qui est une fenêtre finalement assez courte pour que je suis puisse rentrer tous les tricks. À Alcatraz, on devait se lever à 4 h 30 du matin pour prendre le bateau qui se rendait sur l'île une heure plus tard, puis filmer les tricks avant l'arrivée du premier bateau de touristes à 9 heures. Ce n'était pas le plus facile d'essayer de se motiver pour faire les plus grosses figures à cette heure-ci.

Le front flip final sur les marches d'Alcatraz est le plus gros trick du film. À l'origine, j'avais prévu de faire un 360 sur une certaine marche, mais le jour J, il y avait beaucoup trop de vent et je n'arrivais pas à me décider à le faire, j'avais l'impression que j'allais accrocher la marche inférieure et me blesser.

Les dangers d'Alcatraz © Dave Mackison Des mesures nécessaires © Dave Mackison

On a réussi à obtenir un nouveau permis pour y retourner et j'ai finalement opté front flip. Malheureusement, lors de mes tentatives, une roue arrière a explosé. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai été assez surpris mais je me suis relevé, j'ai changé ma roue, j'ai réessayé et je suis tombé sur le dos. J'ai remarqué que j'avais en fait cassé la jante parce toute la force de l'atterrissage s'exerçait sur la roue arrière, et c'était surtout mes rayons qui étaient défaillants qui posaient le plus gros problème. On n'avait pas d'autre roue de rechange, donc on a dû abandonner.

Je me suis dit que c'était fini car on obtiendrait plus d'autres autorisations mais on a fini par en avoir une nouvelle pour une dernière tentative.

La première fois que j'ai réessayé, j'ai fait exploser une autre roue. La marche était un peu trop basse pour que je puisse tourner correctement, mais si avait été plus haute, je n'aurais pas pu rester accrocher au vélo à l'atterrissage.

Danny reprend de l'énergie. © Dave Mackison

Je n'avais plus qu'une roue, il était exactement 9 heures et le bateau de touristes était déjà arrivé. On devait partir et les gardiens nous attendaient. J'avais déjà cassé trois roues, mais j'ai quand même tenté une dernière fois, sans trop d'espoir. Mais en j'ai en fait réussi, à mon plus grand bonheur. C'était une fin parfaite pour ce voyage à San Francisco.

