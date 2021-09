Avec plus de 20 ans d'expérience et de nombreux exploits aéronautiques à son actif, ce pilote de 41 ans a accumulé plus de 5 000 heures de vol dont plus de la moitié en voltige. Il est même devenu le premier Italien à remporter une victoire dans la classe Challenger du Red Bull Air Race. Costa rêvait de passer dans un tunnel avec son appareil depuis de longues années maintenant. C’est le projet le plus exigeant et le plus complexe qu’il ait eu à réaliser jusqu’à maintenant.