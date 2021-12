Darren Berrecloth construit et ride son spot de rêve derrière chez lui

“Voilà un long moment que j’espère réaliser un edit sur les trails à côté de chez moi, détaille Darren Berrecloth. Je suis fier du travail réalisé avec Rupert Walker. Nous avons créé des modules de dingue et nous sommes revenus à mes origines en intégrant un mélange de BMX et de mountain bike."

