L'incroyable parcours de Dawid Godziek

Dawid Godziek est actuellement l'un des meilleurs riders VTT slopestyle et freestyle au monde. Il s'est illustré en montant sur de nombreux podiums dans les compétitions les plus prestigieuses comme le Crankworx . Mais le Polonais de 26 ans a également brillé en f reestyle BMX , puisqu'il a gagné, entre autres, une médaille d'or aux X-Games.

Dawid et son frère aîné Syzmon , rider professionnel lui aussi, ont très tôt développé un amour fou pour le vélo. Pourtant, jamais ils n'auraient imaginé faire carrière le vélo.

Dawid Godziek © Bartek Woliński

Dawid, qui a trouvé le moyen de s'en sortir grâce au football, au soutien de sa famille et en travaillant comme mineur (son incroyable parcours est d'ailleurs à découvrir dans un épisode de la série Until 18 - a accepté de répondre à nos questions.

Until 18: l'incroyable histoire Dawid Godziek

Tu aurais pu devenir footballeur. Qu'est-ce qu'il s'est passé ?

Je ne sais pas si j'aurais pu le devenir, mais mon parcours de sportif a commencé avec le football. J'ai toujours été très sportif. J'ai pratiqué différentes disciplines, mais au final, le foot est passé au premier plan. J'avais un club et des gens avec qui m'entraîner. Tout ça est venu très naturellement.

Dans quel club as-tu joué ?

UKS Suszec, le club de ma ville natale. J'étais principalement attaquant ou milieu de terrain. Bien sûr, je savais jouer, mais pour être honnête, j'étais loin d'être le meilleur.

Pourquoi as-tu finalement choisi le vélo ?

La principale différence entre le football et le vélo, c'est que le vélo est un sport très individuel. Et je suis un individualiste. Il est important pour moi, de décider où, quand et pourquoi je m'entraîne. Je prends toutes mes décisions moi-même. Je suis totalement indépendant et j'ai toujours aimé ça.

Dawid sur un BMX.. © Lukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool Et sur un VTT ! © Julian Mittelstaedt/Red Bull Content Pool F

Quand tu as commencé à faire du vélo, as-tu su tout de suite que tu voulais faire ça de ta vie ?

Pas vraiment. Je ne voulais pas être athlète professionnel, tout simplement car je ne savais pas que c'était possible. Je voulais juste rouler et passer le plus de temps possible sur mon bike. C'était ma façon de penser au tout début. J'ai essayé de progresser, d'améliorer mes figures, et le reste... c'est arrivé comme ça.

Si tu n'étais pas rider, que ferais-tu aujourd'hui ?

Si le vélo n'était pas apparu dans ma vie, j'aurais très probablement été mineur. Si tu me demandais ce que je ferais si je devais soudainement abandonner le vélo, c'est un peu plus compliqué. Faire du vélo m'a ouvert de nombreuses portes. Ça m'a également ouvert l'esprit et ça a changé ma façon de voir la vie. Aujourd'hui, je choisirais probablement une autre voie, mais il est inutile d'analyser la situation.

Dawid et son frère Szymon © Łukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

Ta famille est dans l'exploitation minière depuis des générations, est-ce que cela a influencé tes choix en grandissant ?

La famille et les traditions jouent un rôle crucial dans ma vie. Elles ont fait de Szymon et moi les personnes que nous sommes, et nous ont poussés à poursuivre nos objectifs sans relâche. Mais on a décidé de suivre notre propre chemin au lieu de devenir mineurs.

Lorsque l'on débute et que l'on fait de la compétition à vélo, il faut trouver l'argent pour financer les voyages et les déplacements. Tu te souviens de ton premier emploi ?

Le premier travail que j'ai réussi à obtenir, c'était la distribution de prospectus pendant que j'étais à l'école. Ça m'a permis de trouver de l'argent pour acheter des pièces de vélo. J'ai aussi envisagé de travailler dans l'hôtellerie, et comme mon grand-père et mon père étaient mineurs, j'ai aussi pensé à le faire pour gagner de l'argent. J'ai même terminé l'école technique des mines et fait mon apprentissage dans les mine.

Dawid s'envole ! © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Tu as continué à faire du vélo tout en te préparant à devenir mineur toute ta vie ?

J'ai commencé à faire du vélo quand j'avais 10 ans et je n'ai jamais arrêté, alors oui. Ça fait 17 ans et beaucoup de choses ont changé en cours de route, mais le vélo a toujours été là avec moi.

Quand as-tu réalisé que tu pouvais gagner ta vie en faisant du vélo ?

Quand j'ai commencé à recevoir de l'argent en faisant du vélo, je crois que je devais avoir 16 ans. À ce moment-là, tout a commencé à prendre de l'ampleur. Des contrats de sponsoring sérieux ont commencé à arriver, et j'ai alors réalisé que mon hobby pouvait devenir un emploi à plein temps. J'étais extrêmement enthousiaste à cette idée !

Field Trippin avec Martin Söderström et Dawid Godziek

Tu es maintenant un rider VTT, mais tu as été connu au début de ta carrière pour ta pratique du BMX. Qu'est-ce qui est venu en premier ?

J'ai commencé à faire des dirt jumps avec un VTT, comme Szymon, mais je suis passé au BMX après avoir visité un skatepark à Wrocław. Je suis devenu accro et j'ai tellement aimé ça que j'ai continué à faire du BMX freestyle pendant quelques années.

Après avoir gagné les X-Games, tu as commencé à rouler de plus en plus en VTT. Pourquoi ce changement ?

Car il y avait de moins en moins de compétitions de BMX 'dirt jump' organisées. Même lorsque de telles compétitions avaient lieu, les sauts étaient petits et très verticaux, ce qui ne me plaisait pas vraiment. J'ai continué à m'intéresser à la scène du VTT et j'ai vu que les parcours de dirt étaient de plus en plus grands et de meilleure qualité, ce qui permettait aux coureurs de réaliser des figures plus créatives. J'aimais beaucoup ça, alors j'ai échangé mon BMX contre un dirt bike.

Le gros run de Dawid Godziek à Innsbruck

Tu gères aussi ton entreprise à côté de ta carrière de rider. Tu peux nous en parler ?

Peu de gens savent qu'en plus d'être athlète, je dirige une entreprise de location de machines de construction appelée 'Wykop Sobie Sam'. On loue des équipements de qualité qui peuvent être utilisés pour façonner des parcours et des pistes de VTT, par exemple. Ces machines sont aussi adaptées pour les travaux de construction plus classiques. Ça marche très bien, j'en suis hyper heureux.

Que ferais-tu si tu devais, un jour, te retirer du cyclisme professionnel ?

J'espère ne jamais prendre complètement ma retraite. Je veux rester actif et avoir toujours un objectif, une tâche ou une mission à accomplir. Apparemment, la retraite est ennuyeuse, ce n'est donc vraiment pas pour moi !

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !