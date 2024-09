Première mondiale : Dawid Godziek réussit un bike flip sur un train !

Je n'ai pas abordé ces questions de physique et de mathématiques, mais les personnes avec lesquelles je travaillais sur ce projet savaient vraiment ce qu'elles faisaient. C'était une expérience assez folle, à l'opposé de ce que je fais d'habitude. J'étais « suspendu sur place » et la route passait en dessous de moi. Nous avons observé quelque chose d'intéressant : l'absence de résistance à l'air. En théorie, cela aurait pu faciliter les choses, mais c'est le contraire qui s'est produit. La résistance de l'air crée un tunnel qui me maintient en quelque sorte en ligne droite et ne me permet pas de me déplacer à droite ou à gauche. Heureusement, lors des enregistrements que nous avons effectués, le vent de face m'a donné une résistance artificielle à l'air, ce qui m'a permis d'avoir une sensation de vol plus naturelle. Lors des tests, le vent soufflait plus faiblement ou dans une autre direction, ce qui rendait les tricks difficiles à réaliser. Nous nous plaignons toujours de la résistance de l'air, et quand elle n'était pas là, nous avons constaté qu'il était impossible de voler sans elle.