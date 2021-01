Comment (et pourquoi) se mettre à l’apnée ?

Plutôt mer ou piscine ?

sont deux pratiques qui ont leur propres facilités et difficultés", précise le champion. "La première est basée sur la profondeur, la seconde, sur la distance. En mer, on est en contact avec la nature, avec l’immensité du bleu, donc c’est très séduisant", explique-t-il. "Malgré l’engagement que requiert la descente vers les profondeurs de l'océan, le sport est beaucoup plus axé sur le relâchement. On va travailler son relâchement sur la prise de risque, sur la gestion du stress, sur le travail de compensation et la gestion de la compression. Mais on va également faire un travail sur son ressenti, sur la détente."