Débuter NBA 2K21 MyTeam : conseils et bonnes affaires

Vous êtes débutants sur MyTeam et un peu perdu ? Rien de plus normal. De nombreux modes de jeux, des objectifs dans tous les sens. Voici quelques conseils et surtout la liste des très bons joueurs à récupérer pour quelques piécettes. On est comme ça, c’est cadeau.

Les petits trucs à savoir pour bien débuter

On peut très vite être dépassé par MyTeam lors des premières heures et faire des erreurs. Mais que faire alors ? Voici quelques tips, en partant du principe que vous êtes un joueur débutant (donc pas très bon).

Jackpot, Diamond Pink © 2K

La première chose à faire est d’économiser vos MT, les crédits classiques du mode que vous pourrez dépenser dans la salle des enchères. Pour en acquérir, ainsi que d’autres items (contrats, jetons, etc), il est plus que conseillé de s’attaquer à la première Domination. Avec une équipe plutôt moyenne (cartes Saphir et Rubis), vous pourrez assez vite rouler sur les équipes en All-Star, donc ne perdez pas de temps à faire tous les matchs en Rookie puis en Pro. Visez haut ! Vous gagnez un temps précieux. Vous pouvez aussi vous attaquer aux Spotlights , aux défis Moments et Signature, ainsi que la Triple Menace en ligne .

Pour obtenir vos premières cartes, rien de mieux que les Locker Codes, ces codes offerts par 2K , qui apparaissent de temps en temps sur les réseaux sociaux du jeu (ou que certains sites référencent). Vous obtiendrez ainsi des jetons, des MT ou mieux, des paquets (comprenant un joueur minimum). Ils sont à rentrer dans le dernier onglet “Bonus” puis “Codes Vestiaire”. Utilisez aussi vos jetons pour l’achat de cartes Emeraude, puis Saphir et Rubis.

Zion fait le ménage © 2K

Dès la salle des enchères débloquée, il est préférable de revendre ce qui ne vous sert pas, et pas forcément le brader. Si cela doit prendre plusieurs jours, insistez. Toujours en enchère d’une durée de 4 heures. Vendez vos premières chaussures Or aux enchères (à 1000-1200 MT), et en vente directe (l’option est proposée en cliquant sur l’item) les Argent et Bronze. Faites de même avec les maillots qui ne vous plaisent pas et les joueurs qui n’entrent pas dans votre équipe. Certains joueurs Argent, faibles sur le papier, sont rares et peuvent vous rapporter gros si vous avez du bol. Revendez aussi les joueurs “En Feu” en tentant à 3000 - 4000 MT. Ils finiront par partir.

2K21 étant déjà très bien avancé, vous pourrez très vite avoir les quelques milliers de MT qui vous permettront de vous offrir de bien belles cartes. C’est là qu’il faut éviter d’autres pièges. En voici deux à ne pas oublier. Tout d’abord, il ne faut pas tout dépenser sur un seul joueur ! Vous allez rapidement le regretter amèrement. Chaque carte a une valeur éphémère, elle finit par chuter. Autre élément : la carte la plus élevée d’un joueur n’est pas forcément la meilleure ou celle qu’il vous faut. Par exemple, la carte Opale 98 de Stephen Curry est bien moins agréable à jouer que sa Rétro 94 ou la Moment All-Star 95. Pourtant, elle coûte beaucoup plus chère.

Bon, c’est le moment de vous dire concrètement quelques cartes sur qui miser, très bonnes, peu chères, allant de Rubis 88 à Diamant Rose 96. Bien évidemment, MyTeam est un marché en constante évolution, de nouvelles cartes seront probablement sorties entre l’écriture de ce papier et votre lecture. Les prix évoluent aussi, mais partez du principe qu’une carte ne voit jamais son prix augmenter sur la durée. C’est même tout l’inverse. Donc les conseils suivants resteront valables un bon petit moment. Et n’oubliez pas le plus important : pensez malin, il y a tellement de choix au rayon qualité que vous pourrez vous offrir titulaire et doublure pour peu. Allez, c’est parti !

La Rétro de Curry (par 2K) © 2K

Le bon meneur sachant mener

Chez les meneurs, il y a de quoi faire et pour pas grand chose. Vous pouvez en trouver d’excellents chez les diamants pour moins de 10000 MT (mais pas plus !), parfois même dans les 5000. C’est le cas de Deron Williams, le joueur du Jazz qui a une carte 94, légère en insignes mais très bonne, présente dans un locker code qui a drastiquement baissé son prix. Vous pouvez aussi miser sur Jamal Murray Season of Giving 94, Bob Sura Quantum 93 et les cartes rétro de Russell Westbrook et Steph Curry (vraiment excellentes comme évoqué plus haut). Dans les 10000 MT grand max, vous pouvez également tomber sur des cartes Diamant Rose comme John Stockton Throwback Moment 96 ou Steve Nash Hero avec son look magicien. Ces deux joueurs sont des petits modèles, peu prisés par les joueurs, mais ils sont excellents au trois points. Jetez un œil sur les cartes Glitched qui offrent du gros dunk et du gros shoot (parfait quand on se lance) : Stockton 93, Thomas 96, Monta Ellis 94 et Markelle Fultz rubis.

John Stockton © 2K

Meneur est le premier poste à aller chercher quand on se lance dans l’aventure, rien que pour la facilité à rentrer des trois points lors des premiers matchs un peu délicat en pro. Prenez donc un meneur à 1000-2000 MT chez les rubis et les améthystes, comme les rétro de Chris Paul, Isaac Bonga et Penny Hardaway

Arrière toute !

Les cartes arrière peuvent également se jouer meneur ou ailier. Il est tout de même peu recommandé d’avoir deux vrais meneurs dans votre 5, des petits modèles (la tentation Iverson n’est pas la bonne). Visez un arrière rapide, puissant et pas trop petit. Bref, une carte A/AI.

Wiggins, carte de fin de saison 5 © 2K

Il y a déjà des cartes Diamant Rose pour 10-15k MT, des perles : Andrew Wiggins 96 qui vient de sortir, Malik Sealy 95 qu’il ne faut pas négliger, Dale Ellis 96 qui a un fabuleux shoot, Desmond Mason 96 qui est très rapide ou Mitch Richmond Throwback Moment 96 qui est anormalement peu cher (il a été offert à tous avec un code). Même chose pour le regretté Pete Maravich, carte 95 mais trop petit pour vous satisfaire pleinement, et pour Quentin Richardson Diamant que tout le monde a eu lors du All-Star Game. Il y en a donc des tonnes aux enchères. La carte 94 de Joe Caldwell part pour moins de 5000 MT alors que la rétro de Klay Thompson est géniale, disons le simplement. Si vous avez la chance de le trouver bradé, sautez sur Rudy Fernandez 94.

Du côté des tout petits prix, Richie Guerin 91 a longtemps été un des meilleurs arrières du jeu mais sa carte manque d’insignes. Pareil pour Michael Cooper 90 ou Klay Thompson Finals 91 (moins cher depuis la sortie de la 94) ou Nick Anderson 89. Mais nous vous conseillons surtout le Super Herro, Tyler Herro 91 du Heat, qui a un shoot à 3 points incroyable, d’une grande facilité de prise en main.

Une des meilleures cartes du jeu encore aujourd'hui © 2K

Le gratin de l’ailier

Là encore, un ailier peut également jouer arrière ou ailier fort. Faites en fonction de votre façon de jouer. Si vous vous sentez moyen en défense, prenez une carte AI/AF (ou AF/AI) pour épauler les deux joueurs AF/P.

Glen Rice diamant est un super choix mais il est plutôt petit, alors concentrons-nous sur de plus grands modèles et des valeurs sûres : les versions Diamant de Paul George et Kevin Durant (la Flash, pas la classique !) sont top, pas chères mais datées. Lamar Odom 92 est dans le même cas : très bon mais pas tout frais. Ces cartes manquent donc d’insignes et ça peut faire la différence. Deux cartes sortent du lot : la première est sortie il y a des lustres mais reste une des meilleures du jeu, Zion Flash 94. Le problème, c’est qu’il faudra sortir un peu plus de MT que pour les autres conseillées dans cet article. Il vaut clairement l’investissement : shoot exceptionnel, dunks ravageurs, bonne défense, gros dribble, mais il est plus délicat à prendre en main sur next gen. Moins cher et adoubé par tous : le Russe Andrei Kirilenko rétro 94. Contrairement à Zion, vous trouverez sa carte pour moins de 15 000 MT. Les deux cartes Diamant de Brandon Ingram valent aussi le coup, tout comme Paul Pierce 94 (qui part à 5000), la rétro 94 de Rodman ou le joueur du Jazz Thurl Bailey (94 aussi). Chez les cartes Diamant Rose, les cartes AI/AF restent chères à l’exception de James Worthy mais il n’a pas de badges à la hauteur donc oubliez le. Pour une bouchée de pain, jetez un oeil sur Joe Ingles 91 et Jonathan Isaac 89, une autre carte rétro. Partez d’ailleurs du principe que la quasi totalité des cartes rétro (trois séries pour l’instant) sont craquées.

Draymond Green Rétro © 2K

Place aux big men !

Les deux dernières places de votre cinq sont occupées par des cartes Ailier Fort / Pivot ou inverse. Idéalement, il vous faut un big man rapide et une tour de contrôle, un joueur lent mais qui ne laisserait pas passer un Balrog. Les deux cartes rétro récentes de Draymond Green et Karl-Anthony Towns (96 toutes les deux) font office d’excellent duo, très complémentaire. Si vous voulez viser moins cher, Shawn Kemp Hero part à 5000 MT, une carte 94 comme celle de Julius Randle, de Chris Bosh, de Bam Adebayo, de DeAndre Ayton ou de l’Italien Andrea Bargnani. Les Diamond Pink d’Alonzo Mourning et de LaMarcus Aldridge sont très abordables car beaucoup les ont eues dans un locker code, de même pour la Glitched de Rudy Gobert, qui vaut vraiment le coup, surtout si vous l’obtenez pour 5000 MT environ. Elle a peu de badges hall of fame mais il contre formidablement et shoot à trois points. Dans les cartes rubis / améthystes, Dino Radja 91 est un must have, d’autant qu’elle ne vaut plus rien (elle était dans un locker code du tournoi NBA 2K 250 000 $). Les rubis d’Andrea Bargnani, Mo Bamba, Thon Maker, DeAndre Jordan, Dikembe Mutombo ou encore Sim Bhullar sont des cartes excellentes à ce niveau.

Vous voilà armé pour vous amuser sur MyTeam sans vous ruiner.