Tout ce qu’il faut savoir pour bien débuter le skateboard

Avant de rentrer dans la postérité du skateboard comme Vincent Matheron , il faut savoir par où commencer et c’est tout l'intérêt de notre guide qui va vous permettre de frimer auprès de vos potes cet été.

Vincent Matheron tout sourire © Red Bull

01 Les différents types de skateboards pour débuter

Le skateboard est un sport qui a la chance de pouvoir se pratiquer de manières différentes. C’est pour ça que le choix de la planche influe sur la pratique possible.

Il existe trois types de planches et donc autant de pratiques.

- Le premier type de planche est le skateboard dit classique, c’est celui qu’on voit le plus dans la rue mais aussi dans les skateparks.

Il possède un nose (avant) et un tail (arrière) courbé vers le haut, ces extrémités servent à impulser la planche et réaliser des tricks. Les planches classiques sont recommandées pour les débutants souhaitant s’initier à la pratique des figures, c’est une planche polyvalente.

- Le second type de planche est le longboard qui reprend la forme d’une planche de surf, à la base cette planche à été créée pour reproduire la sensation de surfer sur terre. D’une grande taille comparé à ses homologues le longboard n’est conçu que pour parcourir de grandes distances car sa taille et son poids lui permettent d’atteindre des vitesses élevées. Il possède également de grandes roues qui peuvent s’adapter sur de nombreux terrains.

- Le dernier type de planche est le cruiser qui est tout simplement un mix des deux planches précédemment citées. Il est plus petit que le longboard mais plus haut que le skate classique. Ses caractéristiques lui permettent de l’utiliser majoritairement en ville.

Les différent types de planches de skate © Element

Chaque planche doit être adaptée en fonction de vous. C’est pourquoi la taille et la largeur d’une planche sont importantes. La taille d’un skateboard varie entre 6,5 pouces pour une petite planche et 8,5 pouces pour une planche de taille normale.

Pour mieux comprendre l’importance de la taille d’un skate, il faut savoir qu’une planche étroite est conseillée pour les enfants très jeunes.

Si votre utilisation se réserve à l’utilisation street ou dans les skatepark alors une largeur moyenne entre 7,5 pouces et 8 pouces est plus adaptée, contrairement aux skates plus larges qui sont eux idéales pour les planches type longboard et donc pour du déplacement longue distance. Si certains détails vous échappent, rapprochez-vous d’un vendeur spécialisé qui saura vous conseiller.

Choisir sa planche, c’est bien, mais sans accessoire elle ne roule pas. On compte 3 composants essentiels à l’utilisation de son skate.

- Les trucks, c’est une pièce métallique en forme de T qui se positionne à l’avant et à l'arrière du skate, cela permet de maintenir les roues et les roulements. On différencie deux types de trucks, les trucks larges offrent une meilleure stabilité à la planche mais une moins bonne maniabilité dans les virages, inversement pour les plus étroits.

Toutefois la taille d’un truck dépend aussi de la largeur de la planche, il faut garder une proportionnalité entre les deux, c’est là le critère principal dans le choix de la taille du truck.

- Les roues du skate, toujours selon le ressenti au niveau de la planche, sont extrêmement importantes.

Les petites roues, entre 50 et 54 mm sont privilégiées par les skateurs street car elles sont plus réactives et parfaites pour réaliser des tricks.

Les grandes roues à partir de 60 mm sont utilisées pour les skates cruiser et les longboards notamment pour absorber les chocs.

Les roues possèdent une durée de vie indiquée lors de l’achat par un système de grade, plus le chiffre est haut plus la roue durera.

- Un roulement de skate est une pièce qui s'insère dans les roues pour les fixer à l’axe et leur permettre de tourner. Comme pour les roues, les roulements possèdent aussi un système de notation, appelé ABEC. Plus l'indice ABEC est élevé, plus le roulement est précis.

03 Tout savoir sur les accessoires de skate :

Vous pensiez que les protections n’étaient pas nécessaires à la pratique du skateboard, et bien vous vous trompez. Vous n'êtes pas le Tony Hawk que vous pensez pour vous en passer. Le port du casque est obligatoire ainsi que les protections sur les genoux, poignets et coudes.

L’utilisation de protection est nécessaire qu’importe votre niveau. Surtout dans la pratique du skate street, vous tomberez forcément car la pratique est ainsi faite. Le meilleur conseil pour éviter de chuter est de ne pas y penser.

Marcelo Jimenez montre l’exemple avec ses protections © Red Bull

Qu’est ce que le grip ? Le grip est un papier de verre qui permet d’avoir une meilleure adhérence à la planche pour effectuer des tricks.

Au fur et à mesure du temps votre grip s’usera mais bonne nouvelle : vous ne devez pas changer de planche mais seulement ce dernier.

Vous avez donc tout le matériel à votre disposition, il ne reste plus qu’à pratiquer.

Avant de commencer, vous devez déterminer quel sera votre pied situé à l’avant de la planche, pour le savoir c’est assez simple : mettez-vous devant un escalier et la jambe qui ira en premier sera donc votre jambe forte.

- La première chose, aussi la plus importante, est de savoir pousser son skate. Petit tips: fléchissez la jambe de support sur la planche et impulsez avec l’autre.

- Tourner avec son skateboard, c’est très intuitif. Transférez votre poids sur le tail jusqu’à ce que les deux roues avant quittent le sol et exercez un à-coup vers l’endroit souhaité.

- Comment s'arrêter ? Compliqué à première vue mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous apprendre à freiner en slidant mais seulement à contrôler votre vitesse.

Grâce au poids de votre corps et de votre pied arrière qui va freiner au sol, cela va ainsi faire ralentir le skate.

Maintenant que nous avons répondu à toutes vos interrogations, il ne reste plus qu'à choper la planche de vos rêves et d'impressionner vos compagnons de ride.