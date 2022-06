Delta Festival : la scénographie qui a transfiguré les plages du Prado

ou de l’électro se succèdent sur scène. Depuis ses débuts, le Delta accorde une importance capitale à sa scénographie pour créer une expérience immersive et multisensorielle. “La scénographie a toujours été au cœur de notre identité et elle l’est un peu plus chaque année. Mais cela ne sert pas uniquement à créer une esthétique, on cherche à valoriser l’expérience immersive, à décloisonner les publics. On crée des parcours musicaux et scénographiques pour que les festivaliers aient envie de se déplacer entre les lieux proposés. L’objectif, c’est la déambulation”, explique Vincent Arniaud, directeur artistique du Delta.

Chacun de ces espaces se verra doté d’une ambiance et d’une scénographie aussi unique qu’impressionnante. La scène africaine a ainsi été conçue autour d’une gigantesque pyramide haute de 20 mètres faisant évidemment référence à l’Egypte antique. “En plus de la pyramide, l’ensemble de la zone sera habillé de sphinx, d’obélisques, de références aux hiéroglyphes, etc. afin de faire disparaître tout ce qui touche à la structure et plonger les gens dans un univers à part entière”, précise Vincent Arniaud. Pour cette réalisation hors normes, la Delta a fait appel au collectif d’artistes spécialisés The Hybrid Project. “Nous concevons tout nous-mêmes, des recherches en bureau d’études jusqu’à la construction de la pyramide et l’habillage lumineux géré en direct pendant les prestations des artistes grâce à nos logiciels”, décrit Mathieu Palauqui, à la tête de l’équipe qui travaille avec le festival marseillais depuis deux ans. Soit un an de travail, dont sept jours pour monter l'échafaudage et une semaine pour construire la pyramide.