Demon’s Souls : nos conseils pour bien commencer

, cette série connue et reconnue pour être la plus difficile de la nouvelle génération.

On s’attend généralement à ce qu’un line-up de lancement de console ne soit pas généralement dédié aux hardcore gamers. Et c’est naturel : lorsqu’une nouvelle machine apparaît sur le marché, les éditeurs ont tendance à essayer de parler au plus grand nombre, et cela se ressent sur les titres disponibles. Pourtant,

Choisissez bien votre classe

influencera aussi bien les statistiques de votre personnage que son premier équipement. Or, ne faites pas l’erreur de penser que vous pourrez facilement en changer plus tard : c’est possible bien sûr, mais le jeu pourrait bien vous frustrer avant même que vous ne puissiez profiter de ces possibilités. Lorsqu’on ne connaît pas du tout

On pèse, mais pas trop