L’art du dépassement en Formule 1

(Ferrari). Le pilote de Tyrrell Racing réalise un excellent départ et prend la tête de la course après le premier virage, en dépassant

(McLaren) et le champion du monde,

de la saison. Ses rues, transformées en circuit pour l’occasion, sont le théâtre d’une course palpitante qui, aujourd’hui encore, reste gravée dans les annales. Ce jour-là,

suivant. Le duel est épique et ce dépassement reste le plus beau de la carrière du pilote français, nous confie-t-il, 31 ans plus tard. On lui a donc demandé la recette d’un dépassement réussi en

Apnée, forces G, et chaleur extrême : la légende Jean Alesi et un scientifique nous expliquent ce qu'encaisse le métabolisme des pilotes de Formule 1 quand ils sont propulsés à 300 km/h.

Apnée, forces G, et chaleur extrême : la légende Jean Alesi et un scientifique nous expliquent ce qu'encaisse le métabolisme des pilotes de Formule 1 quand ils sont propulsés à 300 km/h.

Ne pas hésiter

« La première règle est simple et ce n’est pas un secret », explique-t-il. « Chaque fois que vous faites un dépassement, il faut être sûr de vous. Dès que vous avez un petit doute, vous avez 90% de chances de vous accrocher. La décision doit être nette et claire. Il ne faut jamais se dire au moment du dépassement ‘j’ai exagéré, je ne peux pas.’ Là, c’est l’accrochage assuré. »

« La première règle est simple et ce n’est pas un secret », explique-t-il. « Chaque fois que vous faites un dépassement, il faut être sûr de vous. Dès que vous avez un petit doute, vous avez 90% de chances de vous accrocher. La décision doit être nette et claire. Il ne faut jamais se dire au moment du dépassement ‘j’ai exagéré, je ne peux pas.’ Là, c’est l’accrochage assuré. »

« La première règle est simple et ce n’est pas un secret », explique-t-il. « Chaque fois que vous faites un dépassement, il faut être sûr de vous. Dès que vous avez un petit doute, vous avez 90% de chances de vous accrocher. La décision doit être nette et claire. Il ne faut jamais se dire au moment du dépassement ‘j’ai exagéré, je ne peux pas.’ Là, c’est l’accrochage assuré. »