Comment devenir (vraiment) plus rapide en VTT descente

Vous vous sentez un peu rouillé sur votre VTT avec l'hiver ? C'est normal et ce n'est pas si grave. Sachez qu'il existe quelques astuces pour retrouver votre vitesse et pour l'améliorer par la suite.

Et ce n'est pas l'entraîneur Adrian Hörnqvist, a qui on a demandé ses meilleurs conseils pour gagner quelques secondes sur les pistes de descente, qui dira le contraire.

Adrian Hörnqvist a plus de 10 ans d'expérience. Il est diplômé d'un programme d'entraînement d'élite de Riksidrottsförbundet et il est entraîneur pour la Dala Sports Academy, le programme national d'éducation de vélo à Vansbro, et l'équipe suédoise de VTT Descente . Également pilote, il sait exactement où les secondes peuvent être gagnées en course. Il a déjà participé à des courses de descente, de 4X et de slopestyle et a remporté plusieurs médailles aux championnats suédois. En bref, on peut dire que ce type sait de quoi il parle.

Comment augmenter votre vitesse en VTT Descente après une pause hivernale ?

01 Soyez patient

Si vous n'avez pas piloté de l'hiver, soyez patient. Il est tout à fait normal que vous ne soyez pas aussi confiant, et donc, pas aussi rapide qu'avant.

Patience est mère de vertu © Private

02 Roulez en hiver

Mais en un sens, mon premier conseil serait de ne pas laisser le conseil précédent se produire. Vous n'avez pas besoin de ranger votre vélo pendant toute la durée de l'hiver. Même si vous vivez dans les régions les plus enneigées, vous pouvez toujours dégager une piste de neige et rouler avec des pneus cloutés. Vous pourrez ainsi maintenir un niveau et un rythme plus élevés à l'arrivée du printemps.

03 Roulez beaucoup

Rouler en hiver est excellent pour se maintenir en forme, donc. Quand la saison reprend et que les bike parks commencent à rouvrir, la meilleure chose à faire est de rouler... beaucoup. Vous vous sentirez beaucoup plus confiant après une ou deux semaines de pratique intensive. Roulez autant que vous le pouvez, mais n'en faites pas trop non plus. Il serait dommage de commencer la saison avec des blessures inutiles.

04 Perfectionnez votre technique de freinage

Il est facile de penser que vous irez plus vite si vous freinez moins, mais je dis toujours que pour aller plus vite, il faut surtout mieux freiner. Pour ce faire, entraînez-vous à utiliser des points de freinage. Cela signifie qu'il doit y avoir certains endroits sur la piste où vous devez freiner et des sections intermédiaires où vous ne devez pas utiliser vos freins du tout. De cette façon, vous pouvez vous entraîner à accélérer dans certaines sections. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez essayer d'améliorer vos points de freinage en freinant moins ou moins longtemps afin de conserver plus de vitesse lors de la prochaine section sans frein.

Comment augmenter sa vitesse en VTT descente ? © Private

05 Direction le pump-track

Trouvez une piste de BMX ou de pump-track où vous pourrez vous entraîner. Cela vous aidera à améliorer votre timing et votre équilibre, ce qui aura des bénéfices sur la piste de descente.

06 Une chose à la fois

La descente est constituée de nombreuses petites choses. Il faut savoir freiner, savoir répartir son poids correctement, prendre la bonne ligne, utiliser la bonne technique de saut, etc. C'est pourquoi je pense qu'il est important d'entraîner une seule chose à la fois. Si, par exemple, vous sentez que vous devez travailler votre technique de virage, trouvez une piste avec des virages difficiles pour vous entraîner. Avant de partir, réfléchissez à ce que vous devez faire et comment le faire, puis entraînez-vous encore et encore.

Décomposez © Private

07 Allez plus vite sur les sections que vous trouvez "faciles".

Si vous voulez gagner quelques secondes en course, il est primordial d'analyser vos compétences de pilotage. De savoir où sont vos forces et vos faiblesses sur la piste. Une approche intéressante consiste à essayer d'aller plus vite sur les sections que vous trouvez faciles, puis de ralentir légèrement sur celles que vous trouvez difficiles ou effrayantes. Une erreur fréquente est de considérer les sections faciles comme une simple transition vers les parties difficiles : vous les passez sans trop d'engagement et vous foncez ensuite. Vous pourriez gagner des secondes en allant simplement plus vite sur les sections où vous vous sentez en confiance et en sécurité.

08 Entraînez-vous sur les parties difficiles

Cela dit, vous ne devez pas non plus oublier les sections plus difficiles d'une piste. Lorsque vous y arrivez, allez-y doucement au début, prenez confiance, puis essayez d'y aller de plus en plus vite. Pensez-y comme au principe de probabilité : si votre cerveau sait que vous avez chuté et vous êtes blessé sur une section trois fois sur cinq, il y a un risque que vous ayez plus peur que confiance la prochaine fois que vous l'aborderez. Et l'état d'esprit que vous avez en descendant aura un impact sur votre technique de pilotage et sur le résultat. Avant de parcourir un tronçon, décidez où et comment vous allez le descendre, puis commencez lentement et augmentez votre vitesse progressivement.

S'entraîner sans relâche © Private

