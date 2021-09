Comment bien débuter sur Diablo 2 Resurrected

, remaster du jeu le plus respecté de la série, on n’a pu observer comment les nouvelles générations se sont tout à coup découvert un intérêt pour la série et son gameplay si particulier. Du même temps, les gens qui ont découvert Diablo avec

Ce sont les deux mots d’ordre de n’importe quel build sur Diablo 2, particulièrement si vous souhaitez voir le contenu haut niveau du jeu. Parmi les 4 statistiques que vous pouvez améliorer sur votre personnage avec 5 points gagnés par niveau, c’est la Vitalité qui sera la plus importante. Assurez-vous seulement d’avoir assez de Force et de Dextérité pour manier les armes que vous souhaitez manier, et tâchez par la suite de maximiser votre Vitalité rapidement pour pouvoir manger les baffes ennemies sans trop chanceler. La Dextérité jouant aussi sur votre défense, il peut être intéressant selon votre classe de lui réserver quelques points de plus.

Votre personnage a un niveau de résistance à 4 éléments : Feu, Froid, Éclair et Poison. Vous démarrez le jeu sans aucune résistance, mais votre équipement et quelques quêtes vous permettront d’améliorer tout cela. Si tout se passe généralement bien en mode Normal, les niveaux de difficultés supérieurs vont vite vous mettre à l’amende si vous n’avez pas fait attention à ces statistiques, puisqu’ils ajoutent des pénalités de résistance de l’ordre de -40 et -100 points. Aussi, il vous faudra looter de quoi avoir aux alentours de +175 de résistance pour chaque élément pour assurer la meilleure protection.

