Les différents types de planches de surf

01 Shortboard

Quand vous entendez “planche de surf”, c’est très probablement l'objet que vous visualisez instinctivement. Depuis la “révolution des shortboards”, c’est LA planche la plus répandue. Elle peut mesurer entre 1m70 et 2m et est généralement équipée d’un thruster (trois ailerons).

Elle permet facilement de passer sous les vagues, d’éviter le “break” et d’atteindre la zone souhaitée pour rider.

La shortboard est destinée aux surfeurs d’un niveau moyen et plus, elle est très maniable et peut être utilisée sur de grosses vagues.

02 Longboard

Le modèle originel. Comme son nom l’indique, la longboard fait partie des plus grandes planches de surf disponibles. Elle mesure en général plus de 2,8 m, possède un nez arrondi et est assez large. De par sa forme, cette board prend facilement les vagues et est très stable. Bon, niveau maniabilité, on a connu mieux, mais si vous voulez représenter les années 60 et rider sur l’avant d’une planche, c’est celle-là qu’il vous faut.

Jamie O'Brien sur sa soft top © Red Bull Content Pool/Domenic Mosqueira

03 Soft top

C’est la board destinée aux novices. Aussi appelée "planche en mousse", on la retrouve dans toutes les écoles de surf. Plus stables que ses collègues, elle permet de prendre de petites vagues. Certaines marques ont commencé à développer des soft tops orientées performance pour les débutants qui souhaitent progresser un peu plus sur ces modèles avant de passer aux autres.

04 Fish board

La reine des années 70. Similaire aux shortboards, elle est souvent un peu plus large et courte que ses pairs. Grâce à ses caractéristiques, elle est parfaite sur les vagues de petite et moyenne taille, sur lesquelles elle peut prendre plus de vitesse que les autres planches.

Kauli Vaast surfe au Portugal © Helio Antonio/Red Bull Content Pool

05 The Gun

Si vous êtes un débutant, passez votre chemin. Cette planche est faite pour les conditions extrêmes. Pat Curren, pionnier de la Big Wave, est considéré comme son inventeur. Elle est à privilégier si vous souhaitez surfer des vagues de plusieurs mètres. Oubliez la mousse, les gun boards sont faites de matériaux avancés pour permettre au surfeur un meilleur contrôle et une plus grande stabilité dans un rouleau à taille humaine (et plus).

06 Paddleboard (Stand Up Paddle)

Assez proche de sa sœur la longboard, cette planche a été inspirée par une ancienne pratique hawaiienne, le Pākākā nalu . Comme son nom l’indique, une paddleboard s’accompagne d’une rame ("paddle" en anglais). Cette board est épaisse, large et constituée d'epoxy et de fibre de verre. Elle mesure entre 2,80 m et 3,60 m et est parfaite pour les vagues de taille moyenne ou petite. On peut aussi faire du paddle sur le plat complet, en lac ou ailleurs.

Justine Dupont sur une vague géante à Cortes Banl en Californie © Red Bull Content Pool/Frank Quirarte

07 Tow-in board

Avant l’invention de ce type de planche, les vagues géantes n’étaient tout simplement pas surfables. La tow-in possède une particularité, elle est remorquable via un jet ski ou un bateau, permettant ainsi au surfeur de s’élancer dans des vagues beaucoup plus rapides et hautes. Le meilleur exemple d’utilisation de cette board relativement petite et très lourde est la vague de Nazaré. C’est sur ce type de planche que Justine Dupont, spécialiste de Big Wave, ride la plupart du temps.

08 Foil boards

Pour ceux qui en ont marre de devoir s’aider de leurs bras, un nouveau produit a été inventé récemment : les planches électriques ou planches à aileron. Équipées d’un moteur, ces boards peuvent être utilisées sur du plat ou en mer. Attention toutefois si vous n'êtes pas seul dans l’eau, elles peuvent aller jusqu’à 35 km/h et s’élancer depuis la plage face à des vagues demande une certaine pratique. Ensuite, comme pour le paddle, vous pouvez rester indéfiniment debout sur la board et moduler votre vitesse à l’aide d’une télécommande bluetooth.

Désormais, quand vous croiserez un groupe de surfeurs à Hossegor ou à Royan, vous devriez être capable de juger leur niveau de surf sans même avoir besoin de les voir mettre un pied dans l’eau. Et qui sait ? Vous pourrez peut-être les défier sur votre planche en mousse toute neuve… avant peut-être de rejoindre Kauli Vaast , Justine Dupont et Michel Borez au Local Hero Tour .