DJ Bens, un succès populaire

Début mai, il criait “Maman, j’ai fait le Stade de France !”, alors qu’il venait d’ouvrir pour Soprano. En février, il démarrait son émission hebdomadaire sur NRJ. Trois mois plus tôt, il remplissait l’Olympia en indépendant. On ne le voit jamais dans les clubs et les médias parisiens, et pourtant, c’est l’un des DJ de musique urbaine les plus populaires de France. Si la saison 2022/2023 a été celle de la consécration, ça fait dix ans que DJ Bens fait le tour de France des boîtes de nuit, au rythme de 200 dates par an. Il dispose d’une fan base massive et fidèle, dont il prend soin depuis qu’il a commencé comme DJ saisonnier au camping des Sables d’Or au Cap d’Agde, à jouer tout seul de minuit à 6h trois jours par semaine. “Autant te dire qu’aujourd’hui, quand je dois faire une heure et demie de guest, je suis détendu”, rigole-t-il depuis son studio, installé toujours au Cap d’Agde, toujours près de la mer.

