est né et a grandi au Maroc. Il arrive en France en 2005 alors qu’il est encore adolescent. C’est à cette période qu’il découvre vraiment ce qu’est le rap : « Je connaissais cette musique de loin, ce qui passait à la télé, à la radio, comme le 113, mais j’avais jamais vraiment pris le truc. Quand je suis arrivé, je me suis mangé la culture, j’ai compris que le rap, c’était pas qu’à la télé ». La musique a alors des vertus pédagogiques et sociales : « Ça m’a permis de m’intégrer et de mieux maîtriser la langue ».

est le titre solo le plus récent de Djalito au moment de l’interview, et selon lui, celui qui est le plus représentatif de son travail. « Ma musique, je la vois en mode énergie et émotion. C’est soit un peu mélancolique, soit très énergique. Je ne suis pas le meilleur lyriciste mais je peux transmettre l’émotion de cette manière. Si j’arrive à motiver les gens à aller faire du sport ou se bouger, c’est déjà pas mal (rires) ». Avec l’effet de voix sur les backs et le refrain rappelant les chœurs de stades, ce titre démontre en effet la capacité du rappeur à se démarquer de la concurrence avec une proposition artistique originale. « Ades est à la prod, il a utilisé des violons du bled, qu’il a samplés bizarrement, ça donne un petit truc artisanal qui me plaît beaucoup. Évidemment, il a ajouté des gros kicks, des grosses basses. Ce genre de son, un peu trap, énervé, c’est vraiment ma base. C’est mon corps de métier, c’est ce que j’aime faire ».

Pour ce troisième épisode de cette deuxième saison de Red Bull Spinner, le rappeur parisien se retrouve en studio avec Skia, Rimkus et Reda. « Je connais surtout Rimkus depuis l’époque où il rappait avec Lacrim et Mister You. Reda, on m’a fait écouter tout à l’heure, c’est un kickeur ». La prod de Moonchild surprend Djalito mais ne le désarçonne pas pour autant : « Je m’attendais pas à de la drill. Sur un freestyle, j’imaginais plus une ambiance à la Mobb Deep (rires). Je suis un peu tout-terrain, et puis c’est un challenge. À force de l’écouter, j’ai repéré les variations, etc., je la trouve propre ». D’un tempérament plutôt scolaire (il est allé jusqu’à bac+5, ndlr), il aborde ce freestyle « comme un exercice de style, comme des devoirs à l’école ».

