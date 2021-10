Johannesburg est connue de manière informelle sous le nom de "cité de l'or", en raison de son riche passé d'exploitation aurifère. Pour la plupart des gens, c'est une jungle de béton faite de gratte-ciels, de centres commerciaux et de zones résidentielles. Pour le freerunner

Découvrez ci-dessous son voyage improbable dans les rues de la ville sud-africaine, de Gold Reef City au Ponte de Hillbrow en passant par le théâtre de Soweto et les hauteurs de Sandton, le coeur économique de la ville.

Découvrez ci-dessous son voyage improbable dans les rues de la ville sud-africaine, de Gold Reef City au Ponte de Hillbrow en passant par le théâtre de Soweto et les hauteurs de Sandton, le coeur économique de la ville.

Découvrez ci-dessous son voyage improbable dans les rues de la ville sud-africaine, de Gold Reef City au Ponte de Hillbrow en passant par le théâtre de Soweto et les hauteurs de Sandton, le coeur économique de la ville.