Une virée à Sydney avec Dominic Di Tommaso

Cet Opéra est l'un des monuments les plus reconnaissables au monde. Depuis son ouverture en 1973, il a accueilli les chanteurs et les artistes les plus célèbres et les plus talentueux au monde. On comprend donc que Dominic Di Tommaso ait voulu lui aussi y laisser sa trace. Et pas de n'importe quelle manière. De la grande salle de concert, aux backstages, en passant par le toit, le freeruner a pu avoir accès à de nombreux de espaces du bâtiment où il a pu circuler librement. Le résultat, c'est une visite exceptionnelle de ce chef d'oeuvre d'architecture.