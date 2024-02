Tester les limites en restant détendu, c'est possible pour Dominik Paris

Au Hahnenkamm, après le deuxième virage, environ sept à huit secondes après le début de la course, tu es déjà à 95 km/h. C'est l'une des choses les plus difficiles. C'est l'une des parties les plus difficiles, la force mentale dont tu as besoin . Le ski alpin n'est pas seulement très épuisant physiquement, mais aussi mentalement. Tu dois trouver l'équilibre entre pousser, mais ne pas trop pousser. Et avec les parties bosselées et raides, il est également difficile de trouver l'équilibre sur les skis. Tu dois constamment penser : " c'est trop rapide " ou " c'est trop lent ", " je dois avoir la ligne parfaite "... et réagir au fur et à mesure. Tu es constamment en train d'ajuster ta vitesse et ta technique. Ensuite, il faut à nouveau pousser très fort jusqu'à la ligne d'arrivée pour faire la différence et gagner la course.