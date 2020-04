Doom : et id Software inventa le FPS

Donjons et Dragons

Mais quand l'ami Carmack découvre le document qu'a produit son petit camarade, il ne partage pas exactement le même enthousiasme pour ces folles ambitions narratives. Pour lui, le focus doit être avant tout mis sur le "gameplay", pas sur l'histoire. Il aura à l'époque cette phrase célèbre : "L'histoire dans un jeu, c'est comme l'histoire dans un porno. On s'attend à en trouver une, mais ce n'est pas très important". Une vision d'ailleurs partagée par la majeure partie de l'équipe de développement et qui deviendra par la suite intrinsèque au succès de la franchise. L'histoire, on s'en fout, on est là pour flinguer du monstre !

Mais quand l'ami Carmack découvre le document qu'a produit son petit camarade, il ne partage pas exactement le même enthousiasme pour ces folles ambitions narratives. Pour lui, le focus doit être avant tout mis sur le "gameplay", pas sur l'histoire. Il aura à l'époque cette phrase célèbre : "L'histoire dans un jeu, c'est comme l'histoire dans un porno. On s'attend à en trouver une, mais ce n'est pas très important". Une vision d'ailleurs partagée par la majeure partie de l'équipe de développement et qui deviendra par la suite intrinsèque au succès de la franchise. L'histoire, on s'en fout, on est là pour flinguer du monstre !

Mais quand l'ami Carmack découvre le document qu'a produit son petit camarade, il ne partage pas exactement le même enthousiasme pour ces folles ambitions narratives. Pour lui, le focus doit être avant tout mis sur le "gameplay", pas sur l'histoire. Il aura à l'époque cette phrase célèbre : "L'histoire dans un jeu, c'est comme l'histoire dans un porno. On s'attend à en trouver une, mais ce n'est pas très important". Une vision d'ailleurs partagée par la majeure partie de l'équipe de développement et qui deviendra par la suite intrinsèque au succès de la franchise. L'histoire, on s'en fout, on est là pour flinguer du monstre !