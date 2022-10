Red Bull Challengers : Double et son quadruple cerveau

en même temps. Voilà le défi relevé par Double durant son passage dans le cube. Un challenge remporté avec panache, alors même qu’il n’avait joué plusieurs parties simultanément, et très peu touché au titre de Riot Games sur tablette. On a eu l’occasion de revenir sur sa performance avec lui.

“J’ai regardé la vidéo à sa sortie, j’ai revu le passage où elle me pose la question sur la “partie la plus compliquée”, où je réponds mal trois ou quatre fois parce que j’étais sous pression. On ne va pas se mentir, elle met la pression mais elle était cool. Je ne lui en veux pas.”

“Mon seul but était de le remplir, peu importe la manière. On m’a dit de réaliser quatre Top 1 en même temps, j’en avais vraiment rien à faire que ça soit moche ou pas. D’ailleurs, j’ai joué 4 fois la même composition.“

“Je ne l’avais jamais fait. Cela nécessite plusieurs appareils numériques, et je n’ai qu’un PC chez moi. En plus, le fait que cela soit sur tablette ça m’a un peu compliqué la vie. Ce n’est pas les mêmes touches, pas les mêmes graphismes. C’était assez bizarre pour moi.”

