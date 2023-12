La douleur au genou à vélo expliquée et comment la gérer

. Plusieurs causes peuvent expliquer l’apparition de ces maux dont la principale est souvent une mauvaise position sur la selle, une surcharge de la dose d’entraînement ou une mauvaise gestion de l’effort. Un manque de souplesse peut aussi être en cause tout comme un mauvais réglage des cales. Enfin, un déséquilibre musculaire entre les adducteurs de la hanche et les abducteurs et rotateurs externes de la hanche est aussi une cause possible à ces douleurs. D’une manière générale, ces phénomènes touchent d’ailleurs un nombre important de cyclistes. On estime ainsi à 30% le nombre de pratiquants qui en souffrent ou en ont souffert au cours de leurs heures passées sur la selle. Découvrons ensemble comment prévenir ces douleurs, les gérer au mieux, le tout pour vous la jouer

Les blessures les plus courantes quand on parle de genoux et de vélo concernent principalement des inflammations et irritations. C’est l’accumulation qui provoque souvent ce genre de blessure comme peut ainsi l’être la tendinite rotulienne (inflammation du tendon rotulien causée par une tension répétitive), la tendinite des ischio-jambiers (inflammation des tendons des ischios à l’arrière du genou) ou la bandelette ilio-tibiale (qui provoque des douleurs à l’extérieur du genou à cause des frottements contre l'os du fémur). Plus brutalement, l’entorse des ligaments du genou peut être provoquée par un mouvement soudain qui va étirer ou déchirer en priorité le ligament croisé antérieur. Un phénomène plus largement vu en

Une fois ces données récoltées, des ajustements vont être effectués afin d’améliorer l’efficacité de chacun de vos coups de pédales sur le vélo et éviter d’adopter une mauvaise position qui pourrait créer des douleurs dans les genoux. Le vélociste va ainsi ajuster la hauteur, l’inclinaison et le recul de la selle, ainsi que la position du guidon et celle des cale-pieds. Des éléments essentiels pour optimiser au mieux votre morphologie à votre style de cyclisme. Sans le savoir, votre douleur au genou vient ainsi peut-être de votre selle placée trop bas et qui vient sursolliciter vos tendons à l’arrière de la rotule. La longueur des manivelles est aussi importante car si elles sont trop importantes, elles peuvent aussi entraîner une tendinite rotulienne.

