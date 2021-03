FIFA 21 : le guide complet du mode Draft

Les fans de FIFA réclament sans cesse de nouvelles façons de jouer, et l'un des ajouts les plus réussis à la formule ces dernières années est le mode Draft sur Ultimate Team . Jouable contre l'IA ou en ligne, la Draft est un mode payant (15 000 crédits) où vous construisez un XI personnalisé à partir d'une série de choix de joueurs, puis jouez jusqu'à quatre matchs, gagnant des packs échangeables en fonction de votre progression. Le succès ou l'échec dépend en fin de compte de vos compétences manette en main, mais une bonne équipe peut faire toute la différence. Suivez notre guide pour exploiter tout votre potentiel !

Comment fonctionne une Draft FUT ?

Pour jouer, il vous faut 15 000 pièces, 300 points FIFA ou 1 jeton de draft © EA

La Draft est un mode de jeu payant, ce qui signifie que pour jouer, vous devez débourser 15 000 crédits, 300 points FIFA ou un jeton FUT Draft (que vous trouverez dans les packs et occasionnellement dans les objectifs, alors gardez l'œil ouvert.)

Une fois que vous avez payé votre droit d'entrée, le jeu vous offre un choix de cinq formations, choisies au hasard parmi les nombreuses disponibles lors de la constitution des équipes ailleurs dans FUT. Après avoir choisi une formation qui correspond à votre style de jeu, vous choisissez votre capitaine parmi cinq possibilités. Ensuite, vous vous frayez un chemin à travers l'équipe, le banc et les emplacements de réserve, en les remplissant à l'aide de joueurs pour chaque position. L'idée est d'essayer de construire l'équipe la plus efficace possible, en espérant qu'une bonne note de collectif permettra d'améliorer ses performances en jeu.

Une fois que vous avez terminé votre sélection de joueurs, votre équipe est verrouillée. Vous pouvez échanger les positions des joueurs au sein de l'équipe, mais vous ne pouvez pas changer de formation, modifier les styles ou appliquer des cartes de modification de poste (vous pouvez modifier les tactiques personnalisées, mais uniquement pour la formation que vous avez choisie).

Ensuite, il faut passer sur le terrain. Vous pouvez jouer jusqu'à quatre matchs, et une fois que vous êtes éliminé (ou si vous gagnez les quatre), vous récupérez des récompenses, choisies aléatoirement parmi un ensemble de différents types de packs. Dans certains cas, vous pouvez également recevoir un jeton de draft pour jouer à nouveau.

Comment constituer la meilleure équipe de Draft

Commencez par choisir votre formation © EA

Votre première décision importante concerne la formation, alors assurez-vous de bien y réfléchir, et faites en sorte qu'elle colle avec votre style de jeu.

Commencez par l'attaque - Vous le savez : on ne gagne pas de matchs sans mettre de pions, et il vous faut donc de bons attaquants. Alors débutez vos drafts par le haut !

Gardez vos options ouvertes - Dès qu'un bon joueur apparaît, il est tentant de se concentrer sur sa ligue ou son pays pour la suite du recrutement. Mais gardez vos options ouvertes pour les sélections suivantes, surtout si de très bons joueurs d'autres régions apparaissent. Par exemple, Mo Salah peut se présenter en AD, et votre choix de joueur en MC vous propose alors un Wijnaldum de base (qui vous donne un lien parfait comme il joue lui aussi à Liverpool) ou alors un Joshua Kimmich TOTY. Si cela se produit très tôt, prenez Kimmich. On vous proposera certainement un autre milieu de terrain de Premier League, mais ce sera peut-être votre seule occasion de sélectionner un joueur de la TOTY.

Privilégiez le collectif - C'est très bien d'avoir une équipe de superbes cartes spéciales, mais si elles n'ont aucune alchimie, votre jeu sera lent et désordonné. Une fois que vous avez fait quelques choix, vous devez donc savoir clairement dans quelle direction l'équipe peut aller. Essayez de garder vos options ouvertes, mais commencez à vous concentrer sur la construction d'un bon collectif dès que vous avez 3 ou 4 joueurs en place. Idéalement, votre équipe doit afficher un collectif de 100.

Les Icônes sont vos amies - Cela va probablement sans dire, mais les Icônes sont brillantes dans les Drafts parce qu'elles obtiennent des liens collectifs avec absolument tout le monde et peuvent s'insérer dans différentes ligues et nations. Chaque fois qu'on vous propose une Icône, envisagez sérieusement de la prendre, même si elle semble un peu moins attrayante que les autres options. Il vaut mieux avoir une équipe avec 100 de collectif et une Icône médiocre en défense, par exemple, qu'une équipe à 76 de collectif avec deux défenseurs haut de gamme à 5 de collectif chacun.

Faites attention aux Styles - Si vous n'arrivez pas à vous décider entre deux joueurs, regardez leurs Styles. Ils sont distribués de manière assez aléatoire, et toutes les cartes avec des Styles qui boostent la vitesse (en particulier Chasseur, Ombre et Catalyseur) seront logiquement plus rapides en jeu, d'autant plus que toutes les cartes de votre adversaire n'auront pas forcément de boosts de vitesse. Un Style de base n'est pas non plus la fin du monde - dans une équipe au collectif à 100, il augmente de +5 de nombreuses statistiques.

Restez attentif aux dernières cartes spéciales - Chaque fois qu'EA ajoute de nouvelles cartes au jeu, elles apparaissent assez rapidement dans les Drafts. Il est donc parfois judicieux d'ignorer la version de base d'une carte lorsqu'elle apparaît, dans l'espoir d'obtenir la version spéciale plus tard. Par exemple, nous avons refusé un Mbappé de base dans une draft la semaine dernière et nous avons choisi un Kyky TOTY quelques choix plus tard.

Comment organiser votre équipe

N'oubliez pas les tactiques personnalisées © EA

Une fois que vous avez choisi votre formation au début d'une Draft, vous devez obligatoirement composer avec elle tout au long de votre série de matchs. Dans les équipes FUT régulières, vous pouvez utiliser la tactique personnalisée pour mettre en place des formations alternatives à utiliser en jeu, mais cela n'est évidemment pas autorisé dans le mode Draft. Alors vous feriez mieux de vous habituer à ce 5-2-2-1, soldat !

Heureusement, vous pouvez encore modifier d'autres aspects de la tactique personnalisée. Si vous êtes plus à l'aise pour jouer avec une plus grande profondeur ou largeur en attaque et en défense, vous pouvez modifier cela. À titre d'exemple, nous laissons généralement les choses en équilibre et par défaut, mais nous réduisons le nombre de joueurs dans la surface sur corners et coups de pied arrêtés de 3/5 à 2/5.

En fonction de notre formation, nous appliquons également certaines instructions aux joueurs. Les arrière latéraux et les MDC sont généralement invités à rester en arrière pendant l'attaque, tandis que les ailiers et les MOC apportent le surnombre dans la surface dès que possible, et notamment sur les centres . Si vous avez une identité de jeu particulière que vous aimez la sculpter à partir de ces options, soyez fou, et ne vous retenez pas.

Avant de vous lancer dans un match, veillez à organiser votre banc de remplaçants, de manière à disposer des meilleurs joueurs de votre réserve. N'ayez pas peur d'utiliser des remplaçants, même au coup d'envoi, si cela vous permet de vous renforcer aux postes clés. De nombreux repêchages réussis ont été obtenus en échangeant un MOC à 75 (incorporé uniquement pour des raisons de collectif) contre un Neymar ou un Mbappé une fois le match débuté.

Comment obtenir les meilleures récompenses

Le chemin vers les meilleurs récompenses est assez long © EA

Nous sommes désolés de vous dire que la seule façon de décrocher de bonnes récompenses en Draft est de gagner des matchs. Et même dans ce cas, c'est le hasard qui déterminera la qualité de ces fameuses récompenses.

Cela dit, certaines périodes de l'année sont plus rentables que d'autres pour les Draft. Pendant les promotions qui reposent sur de nombreux DCE, la demande de cartes appropriées augmente parfois et fait monter le prix plancher de ces catégories de cartes. L'équipe de l'année (chaque année en janvier) est un bon exemple : la demande en carte Or signifie que les cartes communes se vendent au minimum à 750-850 crédits, tandis que les rares se vendent à 1000-1100 crédits. À ces prix, même une mauvaise série de récompenses de Draft est susceptible de rentabiliser et potentiellement de dépasser votre coût d'entrée.