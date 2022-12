Nos conseils pour bien débuter dans Dreamlight Valley

Les différents personnages Disney du jeu ne sont pas là que pour vous donner des quêtes ou faire beau, ils ont une grande utilité lors de la collecte. Vous pouvez leur donner une spécialisation, dans le minage, la cueillette, la pêche etc… Lorsque vous effectuez des actions liées à leur job, ils peuvent gonfler votre pactole en vous filant des gemmes, des poissons, des fruits etc. Il faut donc toujours en avoir un avec vous. Plus important encore, jouer avec eux leur donne de l’expérience, jusqu’au niveau 10, quoi que vous fassiez en leur compagnie (en dehors de ramasser des fleurs et du bois). C’est donc particulièrement important d’en emporter un avec vous constamment. Plus les personnages gagnent en niveau, plus ils sont généreux lors de vos récoltes, mais cela débloque aussi de nouvelles quêtes et récompenses. Comme vous allez souvent miner, n’hésitez pas à mettre cette spécialisation à deux trois personnages histoire de pas toujours vous trimballer avec le même.

