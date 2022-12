Dreamlight Valley, Disney sur le terrain d’Animal Crossing

Enorme carton vidéoludique de la période Covid / confinement, Animal Crossing New Horizons allait forcément donner des idées à d’autres studios, la recette plaisant tellement. Cet automne, c’est donc Disney qui a dégainé avec Dreamlight Valley en accès anticipé, avec deux versions payantes sur PC et Playstation , incluse dans le Game Pass pour les possesseurs du service de Microsoft. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a surprise !

Dreamlight Valley n’est qu’à ses débuts et pourtant, il offre un contenu déjà pléthorique, vous occupant sans aucun souci pendant des dizaines d’heures tout en vous donnant le sentiment d’en avoir montré qu’une infime partie, tant il y a matière à faire avec l’univers Disney. De plus, le jeu se distingue d’Animal Crossing sur de nombreux points, s’assurant ainsi d’avoir sa propre identité, sa touche. Et déjà son public. Mais en quoi consiste le jeu ?

Vous incarnez le personnage que vous avez créé, dans Dreamlight Valley © Gameloft

Dans Dreamlight Valley, vous incarnez le personnage que vous avez créé. Vous revenez dans la maison de votre enfance après avoir vécu une galère personnelle (on comprend une perte d’emploi, un burnout ou autre). La maison et son jardin où vous sembliez vous évader dans un monde imaginaire. C’est là que vous êtes happé par la magie de Dreamlight Valley qui vous appelle pour la sauver. Abandonné depuis des années, gagné par une puissance mystérieuse appelée l’Oubli (dont on comprend immédiatement l’origine), ce lieu féérique a perdu de sa splendeur et compte sur vous. C’est là que Merlin, Picsou, Dingo et Mickey vous attendent car l’heure est grave. Votre mission commence alors : nettoyer la zone, agrandir et aménager votre logement, ramasser des ressources, débloquer des personnages Disney disparus dans les limbes, aider ceux présents à retrouver les leurs et leurs souvenirs, ouvrir les portes de biomes très variés, enchainer les quêtes. Bref, devenir le maître des lieux d’une map assez grande où l’on s’ennuie peu. Avec, comme pour Animal Crossing, une énorme faculté à détendre le joueur.

Ratatouille dans le jeu Dreamlight Valley © Gameloft

Là où Animal Crossing propose des PNJ randoms pas forcément attachants, Dreamlight Valley s’appuie sur ceux des œuvres Disney, et forcément si vous aimez cet univers, l’argument à sacrément du poids. On peut débloquer différents personnages au fil de notre aventure, dont une partie dans des royaumes accessibles dans le château principal derrière des portes closes (Anna et Elsa de la Reine des Neiges, Remy de Ratatouille, Wall-E, Vaiana et Maoi). D’autres arrivent dans votre vallée après différentes quêtes, comme Minnie, Ursula, Ariel et Eric. Enfin quelques visages connus se cachent dans les biomes dont vous débloquez l’accès : Kristoff, Donald, la mère de Raiponce et Scar. La mise à jour de décembre ajoute Woody et Buzz notamment. On compte déjà une vingtaine de personnages avec leurs quêtes, leur domicile à installer, voire même leur propre activité (Vaiana a un bateau qui permet de récupérer du poisson régulièrement).

Cauchemar en cuisine © Gameloft

La vallée est donc loin d’être dépeuplée mais force est de constater que nous n’avons que chatouillé la liste potentielle des personnages inclus dans le jeu, tant il y a des univers chez Disney et Pixar à inclure petit à petit. Raiponce n’est pas là, sa mère oui. Scar est le seul personnage du Roi Lion. Aucune trace de Mulan, Pocahontas, Aladdin, les 101 Dalmatiens, Encanto, Là-Haut, Monstres et Compagnie, Tarzan, Bambi, etc, etc. Beaucoup de personnages bien connus sont dans la file d’attente avec une arrivée qui permettra d’enrichir continuellement le jeu, à condition d’accompagner cela d’événements (comme Halloween cette année), d’activités variées, de nouvelles zones. Sur le papier, Dreamlight Valley a tout pour être un gros hit pour Disney et Gameloft, avec un départ soigné et un potentiel monstrueux dans l’ajout de contenu.

Wall E © Gameloft

Outre son casting, Dreamlight Valley propose les musiques des films, des clins d'œil à la pelle et une mécanique de jeu bien rodée, facile à prendre en main. On récolte, on pêche, on plante, on mine, on ramasse des fleurs, des champignons. Tout repop très vite, au point d’avoir toujours des trucs à ramasser. Les personnages nous inondent de quêtes. Tout se débloque petit à petit, sans jamais donner l’impression de devoir farmer abusivement (ou de payer) pour accéder à la suite. On joue, on progresse et tout ce que l’on fait rapporte : de l’expérience, de quoi revendre, de quoi faire avancer les quêtes. Le tout en mode détente, ce qui dans un contexte quotidien souvent anxiogène, fait un bien fou. À condition, bien évidemment d’adhérer à son gameplay et son univers. S’il est bien moins enfantin qu’on ne pouvait l’imaginer, s’il peut plaire à un public très large, y compris adulte, on est bien loin d’un bon gros Doom.

Une certaine idée du paradis © Gameloft

Le bilan est positif, la surprise est bonne, mais tout n’est pas parfait. L’interface pour aménager l’extérieur n’est pas la plus intuitive qui soit. Tout cela manque un peu de mobilier, bibelots et autres éléments de customisation (même s’il y en a déjà un paquet, notamment dans la boutique de Picsou). Creuser n’est pas l’action la plus agréable. Certaines quêtes manquent d’originalité, sont un peu rébarbatives, mais rien de dramatique puisqu’elles font avancer le Schmilblick. Finalement, la zone d’ombre autour du jeu concerne surtout son modèle économique à l’avenir. Vendu comme un jeu en accès anticipé, Dreamlight Valley va passer free-to-play en 2023, ce qui a provoqué la grogne des acheteurs (qui ont eu le sentiment de payer pour un accès à une bêta finalement).

Mais surtout, de nombreuses interrogations subsistent autour de l’ajout de contenu en mode FTP. Plusieurs rumeurs (elles sont nombreuses) évoquent des personnages payants, un season pass dans un modèle économique beaucoup moins tendre avec les joueurs. “Tu veux, tu payes” mais pour l’instant rien n’est sûr. Espérons un modèle tout en douceur avec du contenu ajouté régulièrement gratuitement et un passage par la boutique qui reste optionnel. L’enjeu est grand car disons le : bien manoeuvré, Dreamlight Valley peut se faire une place au chaud pour les années à venir.

