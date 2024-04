Retenez ces dates et préparez-vous pour la saison 2024 des Drift Masters !

C'est un tout nouveau site qui donnera le coup d'envoi de la saison 2024 des Drift Masters le week-end du 10 au 12 mai : le circuit Ricardo Tormo de Valence, en Espagne. Connu pour avoir accueilli des courses de MotoGP™ et quelques essais de F1, le circuit accueillera le drift pour la première fois et s'annonce comme un futur classique.

"Les Drift Masters n'ont jamais été accueillis en Espagne auparavant, ce qui souligne encore plus notre curiosité et notre excitation. Si l'on considère que l'Espagne est un pays à forte tradition de sport automobile et que le circuit Ricardo Tormo lui-même jouit d'une réputation mondiale, nous espérons attirer de nouveaux fans et adeptes de notre sport", a déclaré Arkadiusz Dudko, vice-président du Drift Masters Grand Prix.

Retour à la tradition pour cette deuxième manche des Drift Masters, au Mondello Park, en Irlande. La capitale irlandaise du drift est devenue un élément indissociable du paysage des Drift Masters et attire toujours de nombreux fans. Le Mondello Park n'est plus une forteresse impénétrable pour les pilotes non irlandais, puisque Piotr Więcek y a remporté les deux dernières courses.

Après l'Irlande, c'est vers le nord que les Drift Masters se déplaceront les 5 et 6 juillet, les concurrents se rendront en Finlande pour la deuxième fois, dans le Huvivaltio Power Park. Les fans finlandais qui ont été impressionnants l'année dernière seront encore au rendez-vous pour faire de la course une atmosphère unique. Le retour en Finlande est très apprécié des pilotes.

