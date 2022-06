Driver's eye : dans les yeux d'un pilote de Formule 1

- quelques secondes de ce week-end resteront néanmoins gravées dans les annales d’un bon nombre de fans de la discipline. Alors qu’ils assistaient aux essais de Fernando Alonso, les téléspectateurs se sont retrouvés projetés dans le cockpit de son Alpine et ont pu vivre la course de son point de vue le temps d’un tour de piste, soit 1 minute et 52 secondes.

Si le Grand Prix de Belgique n’est pas celui qui a le plus marqué la saison 2021 de Formule 1 -

Cette nouvelle prise de vue, qui a fait l’unanimité auprès des fans, a été rendue possible par un dispositif très simple et qui, fort de son succès, équipera tous les pilotes dès 2023 : la Driver’s eye, une caméra intégrée à leur casque.

Cette nouvelle prise de vue, qui a fait l’unanimité auprès des fans, a été rendue possible par un dispositif très simple et qui, fort de son succès, équipera tous les pilotes dès 2023 : la Driver’s eye, une caméra intégrée à leur casque.

Cette nouvelle prise de vue, qui a fait l’unanimité auprès des fans, a été rendue possible par un dispositif très simple et qui, fort de son succès, équipera tous les pilotes dès 2023 : la Driver’s eye, une caméra intégrée à leur casque.

Plus de Formule 1

souhaite rendre la discipline plus impressionnante à la télé. Et c’est là tout l’objectif de cette technologie embarquée qui entend donc d’abord offrir une meilleure perspective de ce que vivent les pilotes dans leur baquet.

Si depuis la mi-saison 2021, plusieurs écuries ont intégré la Driver’s eye aux casques de leur pilotes (nous y reviendrons plus bas), ce n’est pas la première fois, que la FIA fait en sorte d’offrir un point de vue plus immersif aux fans de la discipline.

Si depuis la mi-saison 2021, plusieurs écuries ont intégré la Driver’s eye aux casques de leur pilotes (nous y reviendrons plus bas), ce n’est pas la première fois, que la FIA fait en sorte d’offrir un point de vue plus immersif aux fans de la discipline.

Si depuis la mi-saison 2021, plusieurs écuries ont intégré la Driver’s eye aux casques de leur pilotes (nous y reviendrons plus bas), ce n’est pas la première fois, que la FIA fait en sorte d’offrir un point de vue plus immersif aux fans de la discipline.