Le DRS a-t-il rendu la F1 plus spectaculaire ?

Autorisé par la FIA en 2011, le DRS change le game dès la première saison. Selon les données

, on comptabilise plus une soixantaine de dépassements par courses en moyenne. C'est six fois plus qu'en 2005, année du premier sacre de Fernando Alonso avec Renault. Et c'est pourtant insuffisant pour que le DRS, qualifié de « pansement » par Lewis Hamilton, ne fasse l'unanimité dans le paddock et en dehors, car il favorise les dépassements certes, mais en ligne droite. Résultat : le DRS devient un élément stratégique qu'il convient de gérer intelligemment, au même titre que les gommes ou l'énergie. Pourquoi tenter une manœuvre roue contre roue dans un virage quand on peut rester au contact et patienter jusqu'à la prochaine zone DRS ? "C'est comme dépasser sur l'autoroute"

.