L'histoire du dub

Pour un genre aussi influent, on sait très peu de choses sur les origines du dub et sur ses protagonistes. Se plonger dans son histoire, c’est entreprendre un voyage à la fois magnifique et ardu dans l’univers des dubplates uniques et des 45 tours poussiéreux – les preuves disponibles de son développement à Kingston, en Jamaïque, au début des années 70, relèvent davantage de la tradition orale mythologique que d’une documentation écrite méticuleuse.

Même les talents d’un collectionneur de disques chevronné ne sont pas d’un grand secours ici. Tenter rétrospectivement de reconstituer la chronologie du développement du dub à partir des crédits des labels se termine en tentatives frustrantes. On tente de soutirer des dates de sortie et des noms de producteurs à des singles quasiment introuvables, souvent avec plusieurs pressages, sur des labels différents et des informations contradictoires écrites en patois.

01 L'impact de la technologie dans la naissance de la musique dub

Comme pour de nombreux bouleversements de styles musicaux, le dub doit son existence aux innovations de la technologie d’enregistrement. Sans l’avènement de l’enregistrement multipiste, il n’aurait pas été possible de déconstruire les éléments musicaux. Même une configuration à deux pistes permettait à un ingénieur d’enregistrer un « rhythm » instrumental sur une piste – en laissant l'autre libre pour un chanteur ou un instrumentiste soliste. La piste de rhythm pouvait ensuite être conservée pour une utilisation ultérieure, donnant naissance à la tradition reggae bien connue qui consiste à utiliser le même backing track pour les versions dub et les versions DJ toasting. Cette technique fut adoptée par plusieurs studios jamaïcains à la fin des années 60, la demande en instrumentaux de rhythm étant alimentée par les fameux soundsystems de Kingston et de Londres. Certains studios jamaïcains disposaient de leurs propres tours de gravure – élément important pour fabriquer facilement ces dubplates exclusifs et uniques, si chéris des selectors (les DJ, NDLR) de soundsystem. La revendication du titre de tout premier album de dub a été largement étudiée par le journaliste David Katz, mais aussi éclairants que soient ces développements musicaux, les affirmations et contre-affirmations des producteurs impliqués le sont tout autant. Ainsi va le monde du dub jamaïcain.

Home Town Hi-Fi de King Tubby, avec son DJ Hugh (U-Roy) Roy, dispute à Rudolph « Ruddy » Redwood le titre de premier soundsystem à proposer des « versions ». Ces versions devaient trouver un équilibre subtil entre des éléments familiers de l’originale et cette nouvelle piste dépouillée – c’était la clé pour obtenir un hit, et l’innovation en matière d’arrangement se jouait entre les studios et les soundsystems.

Les premiers soundsystems à adopter les dubplates, comme ceux de Coxsone et de King Tubby, en raison de l'importance grandissante du DJ, avaient un besoin croissant de ces versions instrumentales. La popularité de ce « toaster », incarné à l’origine par le légendaire U Roy, qui improvisait ses lyrics pendant les soundclashes, exigeait des versions de rhythm tracks populaires sans la gêne du vocal. (Il existe de très nombreuses sorties pré-dub du début des années 70 de « DJ versions », voire des faces A où le DJ se faufile avec adresse à travers un arrangement vocal.)

Dennis « Alcapone » Smith offre l’un des plus beaux exemples de cette première forme de « DJ version » sur des morceaux comme « It Must Come » avec Delroy Wilson. Sa popularité fit d’El Paso Hi-Fi l’un des soundsystems les plus en vue de Jamaïque.

Les rhythm tracks instrumentales en sont le précurseur, le mot branché serait peut-être « proto ». Beaucoup ne sont que de pures instrumentales, même si certaines peuvent inclure le refrain de la piste chant, d’autres un solo de mélodica. La partie basse-batterie dépouillée du « Voo Doo » des Hippy Boys (1971, Syndicate), une version du « Hard Fighter » de Little Roy mixée par Andy Capp, est souvent citée comme une étape clé – mais elle reste dépourvue de nombreux marqueurs.

02 Les éléments signatures du dub

Le dub classique possède des éléments musicaux spécifiquement reconnaissables qui le définissent : delay, reverb, et utilisation d’un equalizer (EQ) pour mettre la batterie et la basse au premier plan dans le mix. Ces composantes essentielles ont été mijotées dans un home studio au 18 Drumilly Avenue, à Kingston, par l’ingénieur susnommé, Osbourne « King Tubby » Ruddock.

Avant 1972, cette combinaison unique de batterie et basse dépouillées, dedelay avec reverb et d’usage de l’EQ est largement absente Kirk Degiorgio

Comme si souvent, l’innovation technologique au sein des studios d’enregistrement a joué un rôle crucial dans le développement du son dub classique. En 1972, lorsque le producteur jamaïcain Byron Lee équipa son studio Dynamic Sounds d’une nouvelle console 16 pistes, King Tubby y vit une opportunité et acheta l’ancienne console MCI 12 voies vers 4 bus datant du milieu des années 60.

Cela a marqué l’an zéro du dub. Une recherche à travers le champ de mines des multiples pressages, des dates de sortie inexactes ou des crédits de label approximatifs met au jour des marqueurs chronologiques essentiels. Avant 1972, cette combinaison unique de batterie et basse dépouillées, de delay avec reverb et d’usage de l’EQ est largement absente. Certaines de ces techniques sont utilisées de manière isolée, mais l’assaut quasi psychotrope sur les sens vient bien des faders et des potards de send/return de la console MCI, sous le commandement du « dub organizer » : King Tubby.

Avant ces expérimentations créées en studio par King Tubby, ce qui s’approchait le plus de l’aura mystique du dub passait par un choix innovant d’instruments et d’arrangements. Le meilleur exemple reste Lee Perry, sur des morceaux bizarres et débridés comme « The Tackro » (1971, Upsetter) de 1st, 2nd & 3rd Gen. Upsetters. Mais après 1972, le monde ultra-compétitif des studios jamaïcains fit que de nombreux ingénieurs et studios se précipitèrent pour adopter ces techniques au service d’indispensables « Dubwise Versions », et 1973 vit une première explosion de la scène dub.

Le mix dub se faisait en direct. Il n’y avait pas de consoles automatisées à cette époque. Avec la console de Tubby, une 12 pistes vers 4 bus, il y avait de nombreuses possibilités de couper certains instruments individuellement et d’attribuer des canaux propres à certains éléments de la batterie comme la caisse claire. Chaque piste disposait d’une sortie dédiée vers la reverb, ce qui permettait de ne l'appliquer qu'à des instruments précis, sans modifier l’ensemble du mix.

Les canaux étaient également connectés vers l’un des quatre bus, et à l’EQ 3 bandes. Une autre machine servait à injecter un delay avec feedback. Des unités dédiées comme la Roland RE-201, alias Space Echo, et la Maestro Echoplex deviendraient plus tard des machines très prisées pour obtenir cet effet.

Le son unique du filtre de la MCI de Tubby a été disséqué pendant des années par les fanatiques de dub. Il semble qu’il ait été ajouté à la MCI comme effet spécifique afin d’éliminer les basses fréquences sur les canaux micro, mais entre les mains de Tubby, il est devenu un effet signature, à la limite du phaser.

Sur une poignée de dubs très recherchés de King Tubby, un « clang » tonitruant surgit. On dirait quelqu’un qui frappe un élément dans une chambre d'écho – et c’est à peu près exactement ainsi que l’effet a été produit. Le DJ dub britannique reconnu Nick Manasseh, qui a passé une journée avec King Tubby à mixer des dubplates dans son studio, a confirmé que l’effet avait été créé en assénant un grand coup de bâton sur une reverb à ressort.

La nature minimaliste des morceaux de dub donnait aussi à l’ingénieur une grande latitude pour appliquer de la compression sur le master final. C’est un aspect sonore souvent négligé de nombreux dubs célèbres, mais cette compression était une technique essentielle pour faire ressortir ce son de caisse claire explosif que l’on entend sur des titres comme « King Tubby Meets Rockers Uptown » (1975), un morceau de dub par excellence.

Les bases du son dub classique ont été posées en 1972 et 1973. Des titres comme « Cinderella Version » des Fe-Me-Time All Stars (1972, Fe-Me-Time) ont cette caisse claire marquée, avec une reverb si vaste qu’on pourrait y entrer. Les effets devinrent presque sacrés, comme en témoignent des titres qui les mentionnent directement, tels que « Dr. Satan Echo Chamber » de Water House (1972, Peaceful Road) ou « Flashing Echo » des Upsetting Upsetters (1973, Underground).

Cette évolution à partir de la traditionnelle rhythm track instrumentale est parfaitement encapsulée dans le morceau « Pure Rhythm » de Rupie Edwards All-Stars (1972, Success). Une version conventionnelle commence à introduire les nouveaux éléments du dub vers la seconde moitié du cut, avec de subtils effets sur l’ouverture du charley, un effet qui deviendra particulièrement prisé sur de nombreux classiques du dub.

Même le test oscillator, souvent présent sur les machines multipistes pour les accorder, fut utilisé et devint un effet récurrent sur de nombreux classiques du dub. Les soundsystems reggae adoptèrent rapidement nombre de ces effets pour recréer la vibe du dub en live, notamment de la reverb sur le canal micro du deejay, puis l’introduction de divers dispositifs électroniques faits maison comme des sirènes et des alarmes.

03 L'effet du mix sur l'auditeur

L’effet combiné de ces marqueurs en studio sont l’incarnation musicale vivante d’un esprit humain sous weed. Avec un focus claustrophobe sur la batterie et les fréquences les plus graves de la basse, l’auditeur se concentre de manière obsessionnelle sur ces éléments. Le swing naturel des rythmes, créés par certaines des meilleures sections rythmiques au monde (comme les Upsetters ou les Revolutionaries) permet à l’auditeur de s’enfoncer profondément dans la musique. Des éclairs de légère paranoïa et d’anxiété face à la réalité extérieure arrivent sous forme de bribes vocales en écho – captées en live dans le mix, souvent en milieu de phrase ou même en milieu de mot. L’expansion de la conscience est littéralement figurée par les delays, qui mettent souvent l’accent sur certains mots bibliques. Tous les clichés liés à la weed et au sentiment d’être en prise avec une conscience universelle sont encapsulés dans ce genre musical unique.

Les soundsystems de Kingston, Londres et New York ont été des foyers naturels pour la scène dub. Vers le milieu des années 70, la plupart des 7" de reggae avaient une « version » en face B. Le selector passait souvent du single pour enchaîner une face A vocale et classique avec la face « version instrumentale ». À partir de 1976, avec l’apparition du 12", les versions dub suivaient immédiatement une version vocale, formant un long « discomix ».

Qu’il s’agisse de Jah Shaka à Londres, balançant les dubplates les plus rares sur une seule platine Garrard 4HF tout en restant focalisé sur une sélection profondément spirituelle et roots, ou de Tubby lui-même (qui avait accès aux dubplates sortant de son studio avant leur disponibilité commerciale et une expérience de soundsystem depuis qu’il jouait du jazz et du R&B en 1957), le soundsystem est devenu la principale caisse de résonance du son dub lourd dans les années 70 et au début des années 80.

Chaque sound avait ses stars sous la direction du « sound leader ». Les DJs étaient souvent rejoints par des chanteurs très exposés commercialement, et de nombreux sounds soutenaient des artistes reggae populaires tout en organisant des clashes avec d’autres systems. Tout cela a œuvré à créer un environnement extrêmement compétitif.

Né à Lewisham, dans le sud de Londres, en 1976 sous le nom d’« Imperial Rockers », le crew qui allait devenir Saxon Sound comptait dans ses rangs le DJ Peter King, pionnier du « fast style mic chat », qui allait propulser vers le succès commercial des artistes comme Papa Levi, Maxi Priest ou Smiley Culture.

S’inspirant du grand maître du dub lui-même, un jeune Cecil Rennie lança King Tubby’s Hi-Fi dans le quartier de Brixton à Londres dans les années 70, après un apprentissage au sein du Duke Reid Sound System, établi de longue date. Le MC Tippa Irie a également débuté avec King Tubby’s avant de rejoindre Saxon, tandis que Mikey Dread et Jah T avaient un autre soundsystem basé à Londres, connu sous le nom de Channel One, né en 1979 et baptisé en hommage au célèbre label jamaïcain du même nom.

New York comptait non seulement le légendaire sound reggae Downbeat International, opéré par Tony Screw, mais aussi bien sûr DJ Kool Herc, le Jamaïcain qui fusionna la philosophie du soundsystem avec le funk américain le plus percutant pour donner naissance au hip-hop.

Influençant presque tous les autres genres de musique de danse, de la techno au broken beat, le dub est la musique de studio ultime. Mais il continue pourtant d’avoir un impact sans équivalent en live. Beaucoup de ces soundsystems sont toujours en activité aujourd’hui – depuis plus de quatre décennies, ils persistent à apporter le son dub massif et centré sur la basse dans les dancehalls du monde entier.