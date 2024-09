Voici les 8 nouvelles icônes présentes dans EA Sports FC 25

La sortie d'EA Sports FC 25 est imminente. En effet, la nouvelle édition du plus célèbre des jeux de foot sortira le 27 septembre. Comme chaque année, nous attendons avec impatience de pouvoir découvrir ces cartes qui feront leur première apparition en tant qu' icônes sur Ultimate Team . Cette fois-ci, il y en a huit au total, que nous vous présentons ci-dessous, avec leur évaluation, et qui aideront probablement les joueurs du RBLZ Gaming a prendre des titres cette année.

01 Gareth Bale

Gareth Bale a mis ses clubs de golf au placard © EA Sports/FUTBIN

L'ancienne superstar du Real Madrid est de retour. Absent d'EA Sports FC 24, le Gallois revient en tant qu'icône dans cette nouvelle itération. Le célèbre éditeur a attribué à l'ancien ailier de Tottenham et du Real Madrid une note globale de 88. Fun fact : bien que Bale ait récemment fait une pause sur les terrains de football virtuel, il n’a pas pour autant disparu de la scène gaming . Après avoir disputé quelques tournois de golf, il a pu faire son apparition dans PGA Tour 2k23. Une double casquette bien méritée pour la légende madrilène.

02 Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon fait son grand retour © EA Sports/FUTBIN

De nombreux joueurs se réjouiront également de la présence de cette icône. La légende du football italien Gianluigi Buffon sera jouable dans EA FC 25. Le vainqueur de la Coupe du monde 2006 et actuel coordinateur de l'équipe nationale italienne aura une note globale de 91. “Gigi” sera sans aucun doute l’une des nouvelles icônes les plus populaires.

03 Nadine Angerer

Nadine Angerer a dépoussiéré ses gants © EA Sports/FUTBIN

Comme Buffon, Nadine Angerer a dépoussiéré ses gants et obtient une note de 92 sur EA Sports FC 25. La gardienne allemande aussi bien championne du monde que championne d'Europe sera ainsi la mieux notée des huit nouvelles icônes du jeu.

04 Julie Foudy

Julie Foudy, légende de l'USWNT, est de retour © EA Sports/FUTBIN

Julie Foudy a contribué à façonner une époque glorieuse pour l'équipe nationale féminine des États-Unis. Deux fois championne du monde et championne olympique entre 1991 et 2004, Foudy a porté le brassard des États-Unis entre 2000 et 2004. Aujourd'hui, elle a été nommée Icône dans EA FC 25, avec une note globale de 90.

05 Lotta Schelin

Lotta Schelin obtient une note de 90 © EA Sports/FUTBIN

Comme Foudy et Angerer, Lotta Schelin mettra le football féminin à l’honneur dans la nouvelle édition d’EA Sports. La Suédoise est la meilleure buteuse de sa sélection avec 88 buts en 185 matches et a été plusieurs fois élue footballeuse suédoise de l'année. Sa carte sera évaluée à 90. Rapide et technique, elle pourrait vite devenir très difficile à défendre. Une carte à packer, sans aucun doute.

06 Aya Miyama

Aya Miyama est honorée en tant que légende de l'équipe nationale japonaise © EA Sports/FUTBIN

L'icône d' Aya Miyama bénéficie également d'une note globale de 90. L'ancienne capitaine de l'équipe nationale féminine japonaise a passé la majeure partie de sa carrière dans son pays d'origine, avec quelques brefs séjours aux États-Unis. Avec une Coupe du monde glanée pour le Japon en 2011 et le Championnat d'Asie remporté trois ans plus tard en étant meilleure joueuse du tournoi, elle rejoint sa compatriote Sawa qui faisait son apparition dans le jeu un an plus tôt.

07 Marinette Pichon

Marinette Pichon est une icône d'EA Sports FC 25 © EA Sports/FUTBIN

Le drapeau tricolore sera bien entendu à nouveau représenté sur EA Sports FC 25. Marinette Pichon a marqué 81 buts en 112 matches pour l’équipe de France et a été élue footballeuse française de l'année en 2001. Elle fut élue meilleure buteuse de son championnat à cinq reprises au cours de sa carrière et a longtemps été la meilleure buteuse de l'EDF. Dans EA FC 25, Pichon a une note globale de 88.

08 Lilian Thuram

Lilian Thuram a également deux fils jouables dans EA FC 25 © EA Sports/FUTBIN

La huitième et dernière nouvelle icône de EA Sports FC 25 n’est autre que notre Lilian Thuram national. L'ancien défenseur de la Juventus et du FC Barcelone fut un grand artisan de la conquête du mondial 98, notamment grâce à son doublé mythique face à la Croatie en demi-finale. Il a également remporté l’Euro 2000 avec la France aux côtés de Thierry Henry et Zinédine Zidane. Tout comme sa compatriote Pichon, Lilian Thuram recevra une note globale de 88 dans EA FC 25. Avec ses fils Marcus et Khéphren, il sera possible de composer une équipe aux allures familiales.

Il faudra attendre le 27 septembre pour tester ces nouvelles cartes (et être très chanceux dans les packs de démarrage). Comme chaque année, les joueurs ayant précommandé l’édition Ultime pourront profiter d’un accès anticipé à partir du 20 septembre. On attend avec impatience de tester les nouvelles cartes du Red Bull Leipzig. Avec Xavi Simons passant de 79 à 83 et surtout Loïs Openda qui réalise un joli +3 sur sa nouvelle carte, il y aura de quoi affoler les défenses adverses.