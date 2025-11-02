Formations sur EA FC 26 : le setup du 4-4-1-1

Cette année, on vous présente plusieurs schémas tactiques sur EA FC 26 pour vous permettre de briller. Quelle que soit votre philosophie de jeu ou votre effectif, avec ces petits guides, vous saurez tout sur les rôles et objectifs de chaque joueur, les forces et les faiblesses… bref, tout ce qui est essentiel pour réussir sur la durée dans FC 26 et remporter les matchs serrés.

Dans ce guide EA FC 26, après le 4-1-2-1-2 , il est temps de se pencher sur le 4-4-1-1 et son setup optimal.

01 Pourquoi le 4-4-1-1 est une excellente formation dans EA FC 26

Cette année, le gameplay d’EA FC 26 est particulièrement rapide, surtout en mode compétitif. On en parlait pour le 4-1-2-1-2, à l’heure actuelle, le Tiki Taka est une des stratégies qui a le meilleur taux de réussite, c’est pourquoi le 4-4-1-1 s’impose comme une formation de premier choix dans EA FC 26. Les joueurs sont disposés de manière compacte, ce qui vous permet de former facilement des triangles de passes et de déborder votre adversaire grâce à une succession de passes courtes.

Avoir la possibilité de jouer des passes directes partout sur le terrain vous donne un net avantage. Les formations resserrées comme le 4-4-1-1 sont donc très populaires — et elles vous séduiront également si vous suivez nos conseils et ajustez correctement votre setup.

02 Le point sur la tactique :

Dispositif : 4-4-1-1 Milieu

Style de construction : Passes courtes

Approche défensive : Équilibrée

Hauteur de ligne : 55

03 Les rôles et objectifs à privilégier :

Xherdan Shaqiri toujours efficace dans EA FC 26 © EA Sports

Attaquant : Attaquant Avancé - Attaquer

Milieu offensif : Meneur de jeu - Équilibré

Milieux latéraux : Ailiers - Équilibré

Milieux défensifs : Milieu défensif - Défendre

Défenseurs latéraux : Équilibré

Défenseurs centraux : Équilibré

Gardien : Équilibré

04 Les points forts du 4-4-1-1

Contrairement au 4-1-2-1-2, le 4-4-1-1 possède un avantage de taille : en défense, le milieu de terrain est un peu plus fourni avec un double pivot fait pour gratter du ballon. À la récupération, les ailiers et le meneur de jeu offrent des solutions de passes parfaites. Après cela, il ne vous restera plus qu’à combiner via les nombreux triangles et opportunités de une-deux pour mettre à mal la défense adverse. En bonus : pensez à lancer des appels pour vous projeter rapidement vers l’avant. Même si on a parlé plus haut de Tiki-Taka, même sur des attaques rapides, cette formation est absolument redoutable.

Les défauts

Une nouvelle fois, cette formation peut être vulnérable face aux contres, notamment sur les côtés, car une fois que vos joueurs sont redéscendus, les deux lignes de 4 sont très difficiles à passer proprement. Pour avoir le plus de facilités possibles en défense, on vous conseille d’ailleurs d’utiliser vos milieux défensifs et de laisser l’IA se charger de vos défenseurs. Cette année, elle s’en sort plutôt très bien (et c’est tant mieux).

Voilà, vous avez toutes les informations en main pour créer une machine de guerre prête à tout détruire sur son chemin.