EA FC 26 : comment devenir un monstre sur FUT

Ultimate Team (UT) reste au sommet dans EA FC 26 . Dans ce mode, on construit son équipe de rêve tout au long de la saison. Comme au départ, FC 26 Ultimate Team peut sembler un peu complexe, voici de quoi maîtriser les bases avant de composer votre équipe ultime et partez à la conquête de la gloire !

Une fois que vous avez gagné vos premiers crédits en remportant des matchs et en accomplissant des objectifs et que vous êtes prêt à commencer à construire votre effectif, il y a une première chose que vous devez comprendre : le Collectif.

Combien de points de Collectif une équipe peut-elle avoir ?

Dans les éditions précédentes, on pouvait atteindre jusqu’à 100 points de Collectif. Dans FC 26, la note maximale d’une équipe est de 33. La statistique de chaque joueur varie de 0 à 3. Si vos protégés ont tous 3 de Collectif, vous commencerez le match avec le Collectif d’équipe parfait de 33.

Comment le Collectif est-il calculé ?

Le Collectif d’un joueur dépend de ses coéquipiers selon trois facteurs : leur nationalité, le championnat où ils évoluent, et leur club. Par exemple, deux joueurs du même club et de la même ligue amélioreront mutuellement leur Collectif. Cependant, si le reste de votre équipe provient de ligues, clubs et nations totalement différents, ce bonus sera minimal. Pour obtenir les meilleurs résultats, veillez à ce que votre effectif ait des liens communs dans ces trois domaines.

Notez que dans EA FC 26, les liens entre joueurs ne sont plus relatifs à leur positionnement. Peu importe qu’ils soient placés côte à côte ou non : tant qu’ils figurent dans le onze, leur Collectif compte. Cela signifie, par exemple, qu’un ailier gauche et un latéral droit du même club peuvent contribuer positivement au Collectif de votre équipe.

02 Pourquoi les Défis de Création d’Équipe valent le coup

Les Défis de Création d’Équipe (DCE/SBC) jouent un rôle majeur dans EA FC 26 Ultimate Team. Dans un DCE, vous échangez des joueurs de votre club contre des récompenses prédéfinies. Ces récompenses peuvent être des packs ou des joueurs spécifiques. Les packs font appel à la chance, tandis que les récompenses de joueurs DCE sont souvent uniques et limitées dans le temps. Elles sont toujours inéchangeables et disponibles pour une période déterminée.

Pour cette raison, il est important de réfléchir attentivement avant de terminer un DCE joueur. Des sites comme FUTBIN vous indiquent combien un DCE pourrait valoir.

Mais n’oubliez pas : chaque joueur que vous soumettez a de la valeur — qu’il soit échangeable ou non. Un DCE n’est donc jamais vraiment “gratuit”, même si vous n’avez pas acheté de nouveaux joueurs pour le compléter.

03 Le marché des transfert, le véritable cœur du jeu

Une fois que vous avez accumulé des crédits et investi dans votre équipe, vous voudrez protéger cette valeur. Surveiller le marché et profiter des variations de prix fait partie des choses les plus importantes dans Ultimate Team. Même si le marché évolue très vite, vous pouvez consulter notre guide des joueurs sur lesquels jeter votre dévolu en début de saison.

Comment échanger avec succès et patience

Selon le contenu Ultimate Team publié par EA Sports, le prix des cartes peuvent parfois chuter brutalement. La clé est de ne pas paniquer. Pour les cartes chères en particulier, ces baisses sont souvent temporaires, après un certain temps, les valeurs remontent.

Ainsi, si vous manquez le meilleur moment pour vendre, ne vous défaites pas de vos joueurs dans la panique. Attendez que le marché se stabilise. En fait, ces baisses peuvent être d’excellentes opportunités d’achat, que ce soit pour votre propre équipe ou comme investissement.

Pourquoi le vendredi est le jour le plus important de la semaine

Sur EA FC 26 Ultimate Team, le moment le plus important de la journée est à 19 heures (et non, ça n'a rien à voir avec le weekend). C’est à ce moment qu’EA publie du nouveau contenu : DCE, packs de boutique et cartes promotionnelles. Les promos arrivent généralement à 19h le vendredi, ce qui en fait l’événement hebdomadaire à ne pas manquer. Si possible, consultez toujours les actualités UT à ce moment-là, cela peut avoir un gros impact sur le marché des transferts, et donc sur votre équipe.

Ridle Baku face au but © EA Sports

04 Améliorer votre équipe avec les Icônes et les Héros

Les Icônes et les Héros sont très populaires, tant pour leur qualité que pour les bonus de Collectif qu’ils apportent.

Ce qui rend les Icônes spéciales

Les Icônes sont des joueurs légendaires comme Francesco Totti, Oliver Kahn ou Toni Kroos. Sans surprise, elles sont chères. Pour en obtenir une, vous devrez dépenser un grand nombre de crédits, ou avoir de la chance dans un pack.

Une Icône possède toujours le Collectif maximal dans sa position naturelle. Cependant, elle n’apporte un bonus à ses coéquipiers que s’ils partagent la même nationalité. Pour tous les autres, elle n’a aucun effet supplémentaire sur le Collectif.

Nouvelles Icônes dans FC 26 Ultimate Team

Cette année introduit douze nouvelles Icônes, dont Zlatan Ibrahimović et Andrés Iniesta. Chacune dispose de deux versions : Debut et Champion. Les versions Debut seront améliorées en Champion en novembre.

Icônes EA FC 26 Note en version "Debut" Note en version "Champion" Zlatan Ibrahimović 86 92 Andrés Iniesta 86 92 Oliver Kahn 86 91 Alex Morgan 86 91 Toni Kroos 86 90 Caroline Seger 86 90 Marcelo 85 89 Giorgio Chiellini 85 89 Francesco Totti 85 89 Steffi Jones 85 89 Sissi 85 89 Cha Bum-Kun 85 89

Pourquoi les Héros sont tout aussi utiles

Les Héros sont inspirés de moments emblématiques des carrières des joueurs et apportent un bonus de Collectif propre à leur championnat. Ils donnent à tous les joueurs de votre équipe un petit bonus de nationalité, et un autre plus important pour leur ligue.

Comme la construction d’équipe repose souvent sur les liens au sein d’un championnat, les Héros sont plus précieux que jamais. Ensemble, les Icônes et les Héros sont parmi les meilleures cartes que vous puissiez ajouter à votre équipe de rêve. Construire une telle équipe reste l’objectif ultime, avec des crédits, des DCE et un trading judicieux pour y parvenir.

05 Les Évolutions : améliorez vos cartes dans Ultimate Team

Les Évolutions vous permettent d’améliorer des cartes dans Ultimate Team en accomplissant des objectifs. Vous pouvez augmenter leurs notes globales et leurs statistiques jusqu’à trois fois par Évolution active. Les gestes techniques, le mauvais pied, les styles de jeu et les postes secondaires peuvent également être améliorés.

Cependant, toutes les cartes ne peuvent pas être améliorées. Chaque saison UT introduit de nouveaux emplacements d’Évolution avec des conditions spécifiques : par exemple, seuls les joueurs à un certain poste peuvent être améliorés. Malgré cela, les Évolutions sont une fonctionnalité amusante qui vous permet de développer vos propres joueurs et de leur donner une touche personnelle.

Depuis FC 25, vous pouvez lancer plusieurs Évolutions en même temps, et ainsi faire progresser les joueurs de votre équipe plus rapidement.

Nouveautés dans FC 26 Ultimate Team : Challengers et Champions

Enfin, examinons deux changements majeurs dans FC 26 Ultimate Team.

Les anciens play-offs de qualification pour Champions ont disparu. Désormais, vous vous qualifiez directement grâce à votre classement Division Rivals et à vos points de qualification.

Il existe également un tout nouveau mode Challengers pour les joueurs en dehors des divisions supérieures. Il propose son propre format et ses récompenses, offrant à davantage de joueurs l’accès à l’expérience Champions (tandis que Champions reste la compétition de plus haut niveau).

À propos de l’auteur

Chris Knoth est un ancien joueur professionnel d’eFootball. Il a été joueur de l’équipe nationale allemande, champion d’Europe et a affronté les meilleurs joueurs du monde lors de championnats nationaux et internationaux. Il est désormais entraîneur depuis de nombreuses années et a également coaché des joueurs de la Virtual Bundesliga, le championnat officiel allemand dans EA FC 26.