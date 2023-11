EA FC 24 : le guide des gestes techniques

Le "Drag Back", le "Ball Roll Drag" et la feinte de frappe sont les trois gestes techniques les plus utiles et les plus efficaces dans EA FC 24.

Dans le nouveau titre made in EA, de nouveaux gestes techniques ont été ajoutés. Ici, nous vous expliquerons d'abord comment effectuer trois mouvements de base, faciles, efficaces, qui ont fait leurs preuves et qui sont recommandés pour débuter. Puis, on passera ensuite en revue tous les gestes intégrés dans le jeu. Sacré programme, non ?

Pour effectuer le Drag Back, on appuie d'abord sur R1/RB tout en tirant le stick gauche vers l'arrière, dans le sens de la marche de ton joueur. Ainsi, si on court tout droit vers le but de droite, on appuie sur le stick gauche vers la gauche, si on court vers le but de gauche, on appuie sur le stick droit.

Ainsi, on tire d'abord le ballon vers l'arrière. C'est maintenant qu'intervient le mouvement décisif qui rend le Drag Back si imprévisible et efficace. On peut effectuer le mouvement de sortie du Drag Back dans toutes les directions possibles. En d'autres termes, soit on laisse le stick gauche appuyé vers l'arrière, soit on le pousse finalement vers la droite, la gauche ou l'avant.

Pour faire une feinte de frappe, il faut d'abord appuyer sur la touche de tir, puis sur la touche de passe. En même temps, on détermine avec le stick gauche dans quelle direction on veut se déplacer après la feinte. On peut aussi décider de garder la même vitesse ou de ralentir en changeant complètement de direction. Il est également possible de ne pas toucher le stick gauche du tout. On effectue alors une feinte de tir à l'arrêt. Il existe même une feinte de frappe suivie d'un boost de vitesse.

La feinte de frappe est utile dans de nombreuses situations. Par exemple, pour se mettre en position de frappe dans la surface de réparation et autour des seize mètres. Mais aussi pour stopper net sa course lorsque le pressing de l'adversaire se resserre. Si l'adversaire continue à courir, on a de nouveau de la place pendant un court instant et la possibilité de créer de nouvelles situations de jeu. Enfin, la feinte de tir avec accélération est particulièrement utile sur les côtés, lorsque l'on a besoin de vitesse supplémentaire pour les sprints avec les ailiers.

