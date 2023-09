Les dix meilleures équipes dans EA Sports FC 24

Vous vous apprêtez à lancer une partie d’ EA Sports FC 24 et ne savez pas quel club choisir ? Ne vous inquiétez pas : rien que pour vous, nous avons sélectionné les 10 meilleures équipes du jeu. Real Madrid, Inter Milan, PSG, Manchester City… Cette année, le top 10 est très relevé et vous garantira des matchs dantesques dignes des plus grandes affiches de la Ligue des Champions.

The Champioooooons © UEFA

01 Manchester City : 85 (87 ATT / 86 MIL / 83 DEF)

Le vainqueur du triplé est logiquement tout en haut de ce classement. Emmenée par Erling “le cyborg” Haaland (91 de note générale, meilleur joueur du jeu ex-æquo avec Kylian Mbappé), Kevin De Bruyne ou encore le jeune défenseur croate Josko Gvardiol (récemment transféré depuis le RB Leipzig), l’équipe de Pep Guardiola est de loin la plus complète du jeu. C’est simple, il y a des superstars à tous les postes.

Erling Haaland durant ses années au RB Salzbourg © Markus Berger/Red Bull Content Pool

02 Real Madrid : 85 (85 ATT / 85 MIL / 83 DEF)

Karim Benzema n’a beau plus être là, cela n’empêche pas la “Casa Blanca” d’être la deuxième meilleure équipe du jeu. De Thibaut Courtois (90 de note générale) à Eder Militao (86) en passant par le trio Tchouameni (84) Valverde (88) Bellingham (86) et l’incroyable Vinicius Junior (89), l’équipe madrilène est l’une des plus équilibrées du jeu et possède, de loin, le meilleur milieu.

03 FC Bayern Munich : 84 (90 ATT / 84 MIL / 83 DEF)

Toujours aussi impressionnant, le Bayern est la troisième meilleure équipe du jeu. Avec Harry Kane, recruté cet été, les Bavarois possèdent le troisième meilleur attaquant du jeu (juste derrière Erling Haaland et Kylian Mbappé). Pour l’alimenter, l’équipe peut s’appuyer sur les flèches Leroy Sané (84), Kingsley Coman (85) ainsi que le très créatif et prometteur Jamal Musiala (86). Pour tenir le milieu, Joshua Kimmich (88) et Leon Goretzka (85) sont parmi les meilleurs dans leur domaine. Seul petit point faible, le poste de gardien de but occupé par le moyen Sven Ulreich.

04 FC Barcelone : 84 (84 ATT / 84 MIL / 83 DEF)

Avec dans ses rangs, entre autres, le quatrième meilleur gardien du jeu (Marc-André Ter Stegen, 89 de note générale), l’inépuisable Robert Lewandowski (90) et l’incroyable Frenkie De Jong (87), le FC Barcelone sera une équipe très fun à utiliser… Surtout si vous aimez le beau jeu et les actions bien construites. Pour cela, vous pourrez vous appuyer sur des joueurs comme Pedri, Gavi ou encore le nouvel arrivant Ilkay Gündogan.

05 Liverpool FC : 84 (84 ATT / 82 MIL / 84 DEF)

Deuxième équipe anglaise de ce classement, le Liverpool FC reste, malgré une dernière saison en dents de scie, l’une des équipes les plus fortes du jeu. Les raisons ? Un Mohamed Salah toujours aussi fort (89 de général), des ailiers supersoniques comme Luis Diaz (84) ou Diogo Jota (85), un milieu très porté vers l’avant composé de l’ancien du RB Leipzig Dominik Szoboszlai (82) et du champion du monde Alexis McAllister (82) et une défense toujours aussi solide tenue (entre autres) par l'inamovible Virgil van Dijk (89). Bref, du très lourd.

Le rouge de Salzbourg allait (déjà) si bien à Dominik Szoboszlai © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

06 Paris Saint-Germain : 83 (86 ATT / 79 MIL / 83 DEF)

Malgré les départs de Lionel Messi et Neymar Jr , le PSG n’est pas en reste et compte quelques-uns des meilleurs joueurs français du jeu. À commencer par le meilleur attaquant du jeu, Kylian Mbappé (note générale : 91). À ses côtés, on retrouve le très prometteur Randal Kolo-Muani (84) ainsi que le feu-follet Ousmane Dembélé (86). Si le milieu de terrain ne comporte qu’un seul joueur avec une note supérieure à 80 (Manuel Ugarte, 81), il n’est pas dénué d’intérêt. Le petit Warren Zaïre-Emery (75), par exemple, mérite d’être gardé dans le onze. Enfin, la défense est aussi très solide avec le roc Marquinhos (87, tout de même) et les latéraux ultra-rapides Nuno Mendes (82) et Achraf Hakimi (84). Vous l’avez compris, il y a de quoi faire.

07 Atlético Madrid : 83 (85 ATT / 82 MIL / 81 DEF)

Il faut toujours se méfier des Colchoneros, 7e meilleure équipe du jeu. Le club de Diego Simeone compte dans ses rangs quelques joueurs de classe mondiale comme le gardien Jan Oblak (88) et l’incroyable français Antoine Griezmann (88). C’est simple, le plus espagnol des joueurs français excelle aussi bien au milieu qu’à la pointe de l’attaque. En bref, l’Atléti est une équipe à suivre dans cette édition.

08 Arsenal : 82 (82 ATT / 84 MIL / 81 DEF)

En lice pour le titre de Premier League jusqu’à la fin, les hommes de Mikel Arteta ont, cette année, une équipe vraiment intéressante. Les ailes sont bien garnies avec des profils comme Gabriel Martinelli (84) et Bukayo Saka (86). Le milieu est dominé par le joyau Martin Ødegaard (87), accompagné par le néo-gunner Declan Rice (85). Au poste de gardien, Aaron Ramsdale (84) est l’un des meilleurs du championnat anglais et gardera les buts avec brio.

09 Manchester United : 82 (82 ATT / 83 MIL / 80 DEF)

Malgré les diverses tempêtes traversées par l’équipe de Ten Hag, le onze reste très compétitif. En attaque, Marcus Rashford est l’élément clé (85). Derrière lui, on retrouve les infatigables Bruno Fernandes (88) et Casemiro (89). En défense, Lisandro Martinez (84) et Onana (85) sont les joueurs les plus en vue.

10 Inter Milan : 82 (81 ATT / 83 MIL / 82 DEF)

Le récent finaliste de la Ligue des Champions clôture notre top 10 des meilleures équipes d’EA FC 24. Malgré sa dixième place, ne vous y méprenez pas : l’équipe entraînée par Inzaghi est ultra complète. En attaque, c’est le bomber Lautaro Martinez (87) qui sera votre artilleur principal. Pour le servir, vous pourrez compter sur le très complet Nicolo Barella (86). En défense, le futur grand défenseur de la Squadra Azzurra Andrea Bastoni (85) sera votre dernier rempart.

Le RB Leipzig sera aussi l'une des équipes frissons sur EA FC 24 © RB Leipzig

Voilà, vous savez désormais quelle équipe prendre sur le futur titre d’EA FC 24 pour battre vos potes à plat de couture. Bien-sûr, ce n’est ici que le top 10 et de nombreuses autres équipes méritent d’être testées (comme le RB Leipzig, par exemple). Ne nous remerciez pas.

