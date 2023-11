EA Sports FC 24 : les meilleures formations à utiliser

Le foot, c’est (souvent) une histoire de pragmatisme (FUT Champions est là pour en témoigner). Et EA Sports FC 24 ne déroge pas à la règle. Alors si vous souhaitez passer des bons moments (et de bons week-ends) sur le jeu et gagner le plus de matchs possibles, on vous conseille fortement d’utiliser les formations qu’on va vous présenter dans cet article.

01 4-2-3-1

4-2-3-1 © Futbin

De l’avis des pros du jeu, c’est LA formation parfaite pour bien débuter sur EA Sports FC 24. À vrai dire, cela fait même plusieurs années que l’on voit passer ce schéma sur Ultimate Team. Et ce n’est pas pour rien : avec ses deux MDC et ses trois milieux offensifs placés en soutien de la pointe, c’est l’une des compos les plus équilibrées.

Les profils parfaits

DD / DG : privilégiez la vitesse et le physique sur les côtés pour, à la fois, réussir à contenir les assauts des ailiers et contre-attaquer le plus rapidement possible. Quelques exemples : David Raum (RB Leipzig), Théo Hernandez (AC Milan), Selma Bacha (OL), Achraf Hakimi (PSG), Kyle Walker (Manchester City).

David Raum dans FIFA 23 © EA Sports

DC : pour votre arrière-garde, privilégiez la taille, le physique et la vitesse. Le but est de pouvoir rattraper les attaquants adverses ultra-rapides que vous rencontrerez. Quelques exemples : William Saliba (Arsenal), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Lukas Klostermann (RB Leipzig).

MDC : dans ce schéma, vous aurez besoin de profils endurants, bons en défense et capables de relancer proprement sans se projeter vers l'avant pour ne pas créer de déséquilibre. Quelques exemples : Sandro Tonali (Newcastle United), Denis Zakaria (AS Monaco), Xaver Schlager (RB Leipzig).

MOC Droit et MOC Gauche : ils seront essentiels dans la construction de vos actions. Aussi, vous aurez besoin de profils rapides, capables de déborder, de dribbler et de finir. Quelques exemples : Xavi Simons (RB Leipzig), Jamal Musiala (FC Bayern), Fran Kirby (Chelsea).

MOC : pour votre MOC placé en soutien de l'attaquant, vous pouvez vous pencher sur un joueur moins rapide que ses compères des ailes. En revanche, rabattez-vous sur un profil bon passeur, avec une bonne note en agilité et également bon tireur de loin. Quelques exemples : Dominik Szoboszlai (Liverpool FC), James Maddison (Tottenham), Nabil Fekir (Real Betis).

BU : on ne va pas y aller par quatre chemins. Il vous faut un joueur avec beaucoup de vitesse et une bonne finition. 4 étoiles en gestes techniques est encore mieux. Voici quelques idées : Loïs Openda (RB Leipzig), Timo Werner (RB Leipzig), Elye Wahi (RC Lens), Randal Kolo Muani (PSG)...

Les instructions

Donner des instructions claires à chaque joueur est clé en tirer le meilleur potentiel. Voici ce que nous vous proposons :

DD / DG : Rester en défense

MDC : rester au centre pour les deux, rester derrière en attaque pour l'un et attaque équilibrée pour l'autre.

MOC : rester devant, aller dans la surface sur les centres.

BU : rester au centre, prendre la profondeur.

02 4-1-2-1-2 diamant

4-1-2-1-2 © Futbin

Voici une formation qui fait la part belle au milieu de terrain. Avec deux MC, un MDC et un MOC, vous aurez le contrôle de cette partie du terrain et il sera difficile pour vos adversaires de perforer ce secteur de jeu. L'autre avantage : une double pointe en attaque qui vous permettra d'associer des BU complémentaires.

Les profils parfaits

DD / DG : comme pour la formation précédente, privilégiez la vitesse et le physique sur les côtés.

DC : ici aussi, référez-vous à la première formation pour composer votre arrière-garde.

MDC : dans ce schéma, vous aurez besoin d'un profil très défensif, capable de jouer le rôle de troisième défenseur central. Un grand MDC avec un bonne endurance fera donc l'affaire. Quelques exemples : Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Declan Rice (Arsenal), Thomas Partey (Arsenal).

MC : Pour vos deux milieux centraux situés devant le défensif, il est important de privilégier des profils très endurants, bons passeurs et capables de tirer de loin si besoin. Quelques exemples : Joelinton (Newcastle United), Matheus Luis Nunez (Manchester City), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid).

MOC : pour votre MOC placé en soutien de votre duo d'attaquants, les statistiques de passe, de finition et de tir de loin seront celles à regarder de près. Quelques exemples : Martin Ødegaard (Arsenal), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Dani Olmo (RB Leipzig).

Dani Olmo © Marc Atkins/Getty Images

BU : bien choisir son duo d'attaque est essentiel dans cette formation. Vous pouvez partir sur une doublette composée d'un attaquant très rapide et perforateur comme Loïs Openda du RB Leipzig, par exemple, et d'un plus grand et costaud comme Victor Osimhen (Naples), Alexander Isak (Newcastle United) ou bien Darwin Nunez (Liverpool).

Les instructions

DD / DG : Rester en défense

MDC : rester au centre, rester derrière en attaque.

MC : aller dans la surface sur les centres, monter.

MOC : rester devant.

BU : rester devant, prendre la profondeur.

03 4-2-2-2

4-2-2-2 © Futbin

Deux buteurs, deux MOC, deux milieux défensifs... Avec cette formation, vous aurez la possibilité de rester très solide sur la largeur et apporter du danger dans la profondeur ainsi que sur les ailes.

Les profils parfaits

DD / DG : c'est toujours la même rengaine : du physique et de la vitesse !

DC : pour la charnière, partez, encore une fois, sur des défenseurs grands, rapides et costauds. Histoire d'être serein dans la profondeur et dans les airs.

CDM : pour votre entre-jeu, il vous faut deux milieux défensifs capables d'effectuer un travail d'abattage conséquent. Un peu comme le duo cité dans la formation 4-2-3-1.

MOC : comme pour le 4-2-3-1, vous avez tout intérêt à porter votre attention sur des profils de MOC plutôt véloces (minimum 80 de vitesse), capables de tirer d'un peu partout et de dribbler. Xavi Simons (encore lui !!), est peut-être le prototype parfait pour cette configuration.

BU : pour votre duo de buteurs, encore une fois, partez pour une association de finisseurs rapides, costauds et bons des deux pieds. On ne pourrait que vous conseiller (encore), le duo de Leipzig : Openda - Werner. C'est cadeau.

Les instructions

DD / DG : Rester en défense.

MDC : rester au centre pour les deux, rester derrière en attaque pour l'un et attaque équilibrée pour l'autre.

MOC : rester devant, aller dans la surface sur les centres.

BU : rester devant, prendre la profondeur.

04 5-2-2-1

5-2-2-1 © Futbin

5 défenseurs (dont 3 centraux), 3 milieux de terrain (dont 1 défensif), deux ailiers... Si vous n'êtes pas encore très bien rodé du côté de la défense, le 5-2-2-1 peut s'avérer être la bonne solution afin de limiter le nombre de buts concédés et punir votre adversaire avec des contres assassins.

Les profils parfaits

DC : ils sont au cœur du schéma. Pour composer votre charnière à trois, vous pouvez partir sur deux profils mobiles sur les côtés et un plus lent au milieu. Quelques exemples de profils à utiliser à gauche et à droite de votre trio défensif (essayez de les placer sur leurs bons pieds) : Jules Koundé (FC Barcelone), Fikayo Tomori (AC Milan) ou encore Bremer (Juventus). Et au centre : Ruben Dias (Manchester City), Alessandro Bastoni (Internazionale)...

DLD / DLG : on est là sur des profils de latéraux très offensifs, qui feront un double travail : apporter du danger sur ailes mais aussi défendre les possibles contre-attaques... Voici nos suggestions : Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Leonardo Spinazzola (AS Roma), Denzel Dumfries (Internazionale)...

MDC : comme pour le 4-1-2-1-2, votre milieu défensif devra être endurant, capable de relancer proprement et de tirer de loin (si besoin). Pour les profils, ce sont les mêmes que pour le 4-1-2-1-2.

MC : pour vos deux milieux de terrain centraux, on part sur des profils plutôt offensifs, capables de répéter les efforts, de passer et de marquer. Quelques suggestions : Marcos Llorente (Atletico Madrid), Jude Bellingham (Real Madrid), Leon Goretzka (FC Bayern).

AG / AD : il vous faudra des ailiers rapides, capables de finir les actions sans sourciller. Voici ceux que l'on vous suggère : Rodrygo (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelone), Ousmane Dembélé (PSG), Delphine Cascarino (OL), Gabriel Martinelli (Arsenal)....

BU : pour bien choisir son buteur, on vous invite à vous référer au paragraphe sur le 4-2-3-1. Sinon, vous pouvez également jeter votre dévolu sur un attaquant pivot (très méta cette année) qui servira de rampe de lancement à vos ailiers.

Les instructions

DLD / DLG : rejoindre l'attaque, dédoubler.

MC : rester au centre.

AD / AG : rester devant, repiquer au centre.

BU : rester devant.

Loïs Openda © Electronic Arts

Voilà, grâce à nous, vous êtes désormais paré pour bien débuter sur le jeu et gagner (presque) à tous les coups.