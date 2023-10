EA Sports FC 24 : nos équipes pas chères pour débuter sur Ultimate Team

EA Sports FC 24 est enfin disponible. Vous avez sûrement retrouvé l’excitation de la nouvelle saison qui s’ouvre comme vos premiers packs, les traditionnels DCE et autres joutes endiablées. Une période toujours satisfaisante à traverser. Enfin, à condition d’avoir quelques astuces pour faire de grandes choses avec de petits moyens, surtout lorsque l’on n’est pas adepte du coup de carte bleue ou que l’on n’a pas des heures et des heures à dédier à de l’achat-revente.

Alors, pour faire de votre club une machine à trouver des pépites et en faire des machines à sous, voici quelques équipes pas chères adaptées à des budgets restreints. Vous verrez que le RB Leipzig va bien vous aider.

Budget : 25 000 crédits

Quand qualité/prix est synonyme de RB Leipzig © Futbin.com

Si, à priori, cette équipe ne paie pas de mine, vous trouverez difficilement mieux pour ce budget. Du moins, à cette période de l’année. À commencer par Provedel, le gardien de la Lazio, qui du haut de son mètre 92 peut vous rendre de fiers services. Plébiscité par plusieurs streameurs reconnus, il permet aussi et surtout d’intégrer Felipe Anderson à l’effectif. Le Brésilien a une vitesse correcte, est agile et dispose d’un double 4 étoiles pour animer son aile. Mais ce qui en donne réellement, c’est le trio Klostermann-Xavi Simons-Werner.

Le premier est un monstre depuis plusieurs années sur la licence et vous permet - couplé à Joe Gomez - d’obtenir une défense qui gère parfaitement la profondeur et les flèches ennemis. Concernant Xavi Simons, c’est un peu la caution plaisir de l'effectif. Sa vitesse et ses 4 étoiles en gestes techniques permettent d’alimenter la ligne d’attaque comme il se doit, mais aussi de vous en sortir dans les petits espaces. Gakpo et Gravenberch viennent s’intégrer dans l’équipe par son biais, ce qui vous offre un milieu box-to-box très correct ainsi qu’un ailier à tout faire pour très peu cher. Quant à Timo Werner, il est là pour nettoyer les filets et faire peser le poids de sa vitesse sur la défense adverse. D’ailleurs, si vous appréciez fortement le trio Gravenberch-Xavi Simons-Werner, sachez qu’il est possible d’en profiter sous forme Evolution. Dont nous vous proposerons très vite un petit guide.

Budget : 100 000 crédits

Une équipe qui sent bon la finale de Coupe du Monde © Futbin.com

Si vous disposez d’un budget un peu plus important, voici une équipe qui comporte un peu moins de failles. Alex Remiro vient s’y caler derrière une charnière centrale absolument monstrueuse. Kim Min Jae dispose de toutes les qualités du monde (on abuse à peine), avec de grosses notes en Vitesse et Accélération, un 88 en Force, 85 ou plus en Interception et Tacles glissés/debout, avec en prime des Styles très intéressant. Son compère est également un crack, ancien du RB Leipzig oblige. Dayot Upamecano est peut-être moins bon en termes de tacle (de très peu), mais il dispose d’une vitesse de folie et il est en capacité d’assurer des relances de très bonne qualité. Grimaldo et Molina, malgré des qualités certaines, viennent combler cette défense surtout pour vous permettre de vous faire plaisir devant.

Preuve en est avec ce milieu de terrain dans lequel se trouve deux Français que l’on n’a plus à présenter : Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni. Les deux internationaux coûtent aujourd’hui à peine 12 000 crédits, et voient leurs qualités parfaitement complétées par Rodrigo De Paul. L’Argentin assure un bon équilibre à ce milieu de par des qualités offensives que les deux autres n’ont pas. Il est le plus à même de prêter main forte à la ligne d’attaque composée de… Leroy Sané, Angel Correa et Adeyemi.

Le joueur du Bayern Munich est à deux détails d’être l’un des tout meilleurs à son poste : ses 2 étoiles sur son pied faible, et sa note de 70 en Endurance. C’est bien simple, à part ça, il dispose de tout ce dont on peut rêver pour un ailier. Son pendant sur le côté gauche est aussi à même de terroriser les défenses. On parle évidemment de la bombe Adeyemi qui dispose d’un 96 en vitesse globale (ce qui en fait un des joueurs les plus rapide du jeu), mais aussi d’un joli 4/4 et d’une note tout à fait honnête en finition (80). Par contre, ne lui demandez pas de passer correctement le ballon. Pour faire le lien entre ces deux gus, Angel Correa s’impose comme une solution évidente. Cela fait maintenant plusieurs opus que l’Argentin est un véritable homme à tout faire. Rapide, technique, clinique devant le but : c’est une valeur sûre sur laquelle miser quelques crédits.

Deux équipes ajustables à votre façon, pour assez peu de crédits, qui peuvent vous permettre de réaliser quelques prouesses. La seconde peut même vous aider à gratter quelques victoires sur FUT Champions.

