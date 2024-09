EA Sports FC 25 : comment bien débuter l'achat-revente sur Ultimate Team

Si Ultimate Team est une course de fond, prendre un bon départ reste primordial. Il existe quelques tips pour prendre rapidement une petite longueur d’avance sur les autres joueurs. Si vous voulez être vite en mesure d’aligner une attaque aux couleurs Red Bull Openda - Simons n’hésitez pas à suivre ces quelques astuces d'achat-revente.

La carte de Granit Xhaka, le "Fodder" par exellence © EA Sports site officiel

Avant toute chose, laissez-nous vous expliquer ce qu’est un “Fodder”. Il s’agit des cartes possédant une haute note générale, mais qui par le fonctionnement du Gameplay sont considérées comme inutilisables. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il est très compliqué (voire impossible) de jouer avec un joueur ayant moins de 60 de vitesse. Pourtant, plusieurs joueurs rayonnent IRL sans que la rapidité soit une de leur caractéristique. L’exemple parfait des dernières saisons pourrait être Toni Kroos. Le maestro de la Mannschaft a toujours eu des notes très élevées grâce à ses exploits réalisés du côté de Madrid. Pourtant, avec sa stat de vitesse rappelant les grandes heures de Per Mertesacker, il a toujours été très peu prisé par les joueurs d’EA FC.

Mais pourquoi acheter des joueurs incompatibles avec le Gameplay ? On vous rassure tout de suite, ce n’est pas pour les aligner dans votre onze, mais bien pour réaliser un bénéfice dans les semaines à venir. En effet, l’économie UT est désormais régie par deux facteurs : la qualité des cartes et l’importance qu’elles peuvent avoir pour compléter des défis création d’équipe. Or, en tout début de jeu, ces fameux défis nécessitant des grosses notes sont encore absents. C’est pour cette raison que les “Fodders” seront (normalement) financièrement accessibles. On vous conseille donc vivement d’investir vos crédits inutilisés pour acheter les joueurs suivants qui ne devraient pas intéresser grand monde :

Gianluigi Donnarumma (89)

Maria Pilar Leon Cebrian (89)

Wendie Renard (88)

Jann Oblak (88)

Gregor Kobel (88)

Alexandra Popp (87)

Ewa Pajor (87)

Mile Maignan (87)

Granit Xhaka (86)

Khadija Shaw

Emiliano Martinez (86) (à mettre urgemment dans un SBC)

Unai Simon (86)

Luka Modric (86)

Joshua Kimmich (86)

Jill Roord (86)

Kim Little (86)

Manuel Neuer (86)

Lena Oberdorf (86)

Lea Schüller (86)

Abraham, un profil qui pourrait prochainement servir © EA Sports site officiel

Comme dit précédemment, le prix d’un joueur se fixe notamment en fonction de son utilité dans les “défis création d'équipe”. Rien de plus normal quand on sait à quel point ces derniers sont devenus incontournables pour faire grossir son club. Parmi eux, il y a les SBC Ligues et Pays. Ces défis demandent un grand nombre de conditions à réunir pour les valider. C’est d’ailleurs pour cette raison que parfois, un joueur peut voir son prix s’envoler. Il suffit que l’une de ces conditions impose un profil sous représenté dans le jeu, et plus globalement dans le football professionnel actuel. Concrètement, si le SBC demande un joueur or, Anglais, en Serie A, les solutions se font rares. Donc comme le veut la loi de l’offre et de la demande, un joueur comme Tammy Abraham sera d’un seul coup très prisé et verra donc son prix augmenter en conséquence. Notre conseil est donc le suivant : flairez ces joueurs aux caractéristiques rares afin de les conserver et de les revendre au moment opportun. Voici quelques exemples de profils qui pourraient bien voir leur prix s’envoler un jour ou l’autre :

Les Allemands de Liga EA Sports

Les Anglais de Serie A

Les Anglais de Ligue 1

Les Italiens de Liga EA Sports

03 Soyez à l’affût des joueurs avec des styles

Les icônes des différents styles à retrouver © Site officiel de Fut with Apero

C’est un autre moyen de faire gonfler son budget. Si certains styles sont totalement délaissés par les joueurs car assez inutiles, d’autres sont perçus comme incontournables. C’est le cas du style “chasseur”, convenant généralement aux joueurs offensifs, augmentant la vitesse et la frappe. “Ombre”, à destination des joueurs à vocation défensive, a toujours été “cheaté” aussi. C’est pour cette raison qu’on conseille de focus les cartes possédant ces styles, car même si les joueurs sont de plus en plus alertes sur ce genre de détail, vous n’êtes pas à l’abri de tomber sur des têtes en l’air qui les vendront au prix de la carte de base. Malheureusement, il existe de plus en plus de joueurs EA Sports FC qui utilisent des bots pour être le plus rapide possible sur le marché des transferts. Si cette technique peut s’avérer efficace pour acheter des cartes à bon prix, elle peut être également motif de sanction venant de l’éditeur, de l’avertissement jusqu’au bannissement total du compte.

04 Evitez les joueurs “hype”

La carte monstrueuse de Micky Van De Ven © EA Sports site officiel

À défaut de gagner des crédits, il faut avant tout essayer de limiter la perte. On le sait, avec les promos qui sortent en pagaille, les cartes regular perdent très vite de la valeur. Il vous sera donc impossible de ne pas perdre de crédit. La question est donc la suivante : comment éviter de se réveiller un beau jour et de voir le prix de ses cartes divisé par deux ? Le marché UT n’est pas une science exacte, mais certains phénomènes reviennent chaque année. Par exemple, on vous conseille d’éviter les joueurs meta* ayant une faible note générale. Ces cartes sont typiquement susceptibles d’être convoitées par les joueurs en début de jeu, notamment si elles ont connu une forte évolution par rapport à EA FC 24. L’exemple typique du joueur à éviter est celui de Micky Van De Ven. Le Hollandais a vu sa carte augmenter à 82 de général, et bénéficie d’un magnifique 88 de vitesse. Alors oui, il sera bien évidemment cheaté*, mais il est quasiment certain que son prix diminuera très vite. Avec toutes les cartes qui seront ajoutées dans le jeu, un tel joueur sera très vite dépassé, et sa note de 82 fera qu’il tombera régulièrement dans les packs, ce qui le rendra vite accessible.

C’est la même logique pour les cartes qui font leur première apparition cette année. Ces joueurs-là attisent la curiosité, tout le monde souhaite les tester, donc forcément, leur prix est souvent démentiel. Par exemple, la nouvelle carte héro de Jaap Stam est très intéressante. Rapide et physique avec son mètre 90, l’ancienne brute de Manchester United devrait premièrement coûter bonbon. Mais cette euphorie liée à sa récente arrivée devrait rapidement retomber, et son prix avec.

*Terme utilisé pour qualifier un joueur plus fort qu’il ne devrait l’être

*Joueurs dont les caractéristiques correspondent au gameplay

05 Faites vous plaisir

Kameto, fondateur de la structure e-sport Karmine Corp © Site officiel de L'Equipe

Même si comme chaque année, il y a des pièges à éviter pour maximiser son budget, certaines fluctuations du marché sont imprévisibles et inévitables. On vous conseille donc de ne pas trop vous prendre la tête avec tout ça. L’objectif de ce jeu, et on a tendance à l’oublier, c’est bien de s’amuser. C’est dommage de passer sa vie à économiser au point de s’empêcher de faire des petites folies, pas forcément rentables sur le long terme, mais qui poussent à lancer des matchs. Si vous souhaitez acheter un joueur, alors achetez-le, peut-être perdrez-vous quelques crédits, mais vous gagnerez en kiff !