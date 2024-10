EA Sports FC 25 : comment gagner ses premiers crédits sur Ultimate Team

Evidemment, vous rêvez déjà de R9 à la pointe de votre attaque. Mais les gars, soyons réalistes, pour les gens comme nous, le bonheur n’existe pas. Nous devrons nous armer de patience, de rigueur et d’ingéniosité pour engranger un maximum de crédit et ainsi construire un club à la hauteur de nos ambitions. Ça s’annonce compliqué pour Il Fenomeno, mais un petit Openda du RB Leipzig à la pointe de l'attaque, c'est (presque) aussi bien ! Pour ce faire, on vous a rédigé une liste de tips à connaître pour prendre le meilleur départ possible en ce début de saison. Rome ne s’est pas faite en un jour donc dans un premier temps, on parlera de petites sommes. Mais ce sont bien ces crédits qui vous permettront d’en faire d’autres. Cet article s’adresse aux comptes à 0 euro. On tient d’ailleurs à avertir les plus jeunes d’entre vous : mettre de l’argent dans le jeu n’est ni pertinent, ni rentable. Vous prendrez bien plus de plaisir en construisant votre succès à la sueur de votre front. Surtout qu’en appliquant ces conseils, vous n’aurez aucune raison de ne pas être en mesure d’acheter toute la TOTY en janvier prochain (on abuse à peine).

01 Choisir des maillots/écussons or rares

Cela ne représente que 1000 crédits, mais comme dit précédemment, il n’y a pas de petites économies en début de jeu. Quand vous lancez UT pour la première fois, vous avez le choix entre divers maillots et écussons. Certains d’entre vous pourraient être tentés de la jouer puriste avec le maillot de Sunderland mais ça ne serait pas très stratégique. Un maillot d’un grand club ou d’une grande sélection rapporte 485 crédits en vente rapide. On vous invite donc à vous en séparer et à utiliser des maillots invendables, au moins en début de jeu.

02 Ouvrir le pack quotidien en prévisualisation

Un pack prévisualisé vraiment chanceux © Compte X de FutChampboost

Depuis quelques années, EA Sports a mis en place un pack premium or à prévisualiser quotidiennement. Voici le concept : tous les jours, vous pouvez voir l’intérieur d’un pack à 7 500 crédits sans avoir à dépenser la somme en question. Prévisualisez-le, voyez ce qu’il y a à l’intérieur, et si le contenu vous satisfait, alors décidez de débourser les 7 500 crédits. On va être honnête, peu de chances de voir Eusebio apparaître à l’écran, mais une petite animation dans un pack à 7 500 en revanche, c’est possible, et ça fait toujours plaisir !

03 Jouer, tout simplement

UT Champions, le mode compétitif de Ultimate Team © Dexerto

Ca peut sembler évident mais jouer reste un très bon moyen de se faire des crédits rapidement. Dans une époque ou on passe le plus clair de notre temps dans les menus EA FC 25, on a tendance à délaisser le gameplay qui, pourtant, peut toujours rapporter gros. Pour les débutants, le mode Clashs d’équipes est idéal. C’est vous qui ajustez la difficulté adéquate à votre niveau, et qui choisissez les équipes à affronter. Les récompenses peuvent être intéressantes, surtout en début de jeu. D’autant que chaque match rapporte environ 400 crédits non-négligeables à l’entame de la saison.

Si vous avez déjà quelques joueurs intéressants dans votre club et que vous avez plutôt un bon niveau, vous pouvez vous tester en Division Rivals. Ce mode a subi de nombreux changements cette année et semble plus rentable que jamais, surtout pour les plus motivés d’entre vous qui iront chercher les 45 points hebdomadaires.

Enfin, si vous êtes prêts à vous jeter dans le grand bain, c’est bien UT champions qui rapporte le plus de crédits, à condition de parvenir à se qualifier et d’avoir un bon niveau de jeu. Si l’adversité est trop importante, prenez votre temps, rien ne presse. Vous pourrez tranquillement progresser en Clashs d’équipes et en Rivals dans un niveau souvent moindre. Pour les joueurs expérimentés, vous pouvez aussi vous essayer en Draft sous réserve d’être en mesure d’aller loin quasiment à chaque fois.

04 Objectifs et défis création d’équipes

Interface des défis création d'équipes © Web app EA Sports FC 25

Ici, il s’agira notamment d’acquérir des récompenses invendables dans les objectifs, qui vous permettront par la suite de réaliser des défis création d’équipes qui, eux-même, seront source de crédits. L’objectif est clair : accumuler les joueurs via les objectifs, remplir son club et faire des SBC qui vous octroieront des packs dont le contenu sera vendable. On vous laisse donc regarder tous les objectifs. Parmi eux, beaucoup sont très simples à réaliser. Dans un premier temps, afin de pouvoir profiter des défis création d’équipes devenus incontournables dans EA Sports FC, vous devrez réaliser les défis Fondations qui vous donneront des joueurs bronze et argent.

Important : vos joueurs échangeables ont tous une valeur. Ils sont tous susceptibles de vous rapporter des crédits que vous pourrez réinvestir comme bon vous semble. C’est pour cette raison qu’on vous conseille vivement de ne mettre que des joueurs invendables dans les défis création d’équipe. Du moins, dans la mesure du possible.

Les SBC Fondation qui vous permettent de remplir le club, ensuite, vous verrez qu’EA rajoutera régulièrement des SBC octroyant des récompenses vendables. Les défis “Grosses Affiches” ou “Flash” sont des solutions qui peuvent rapporter des crédits.

05 Quelques tips d’achat-revente

Tentative d'achat-revente sur Inaki Williams © Jeuxvidéos.com

C’est un sujet que l’on a déjà évoqué récemment. Pour avoir quelques bases sur l’achat-revente, rendez-vous ici. Cette fois, comme on ne traite jamais les sujets qu’à moitié, nous verrons certaines astuces que nous n’avons pas encore abordées.

Dans un premier temps, il vous faudra disputer vos premiers matchs afin de débloquer vos premiers crédits. Avec votre équipe de départ, il serait peut-être judicieux de les faire en clash d’équipe, pour éviter les adversaires qui enchaînent déjà les gestes techniques avec Mbappé et Vinicius. Une fois que vous en aurez accumulé quelques uns, voici un premier tip très simple à appliquer.

On l’appellera la “technique or non rare”. L’achat-revente se base généralement sur les ventes maladroites des autres joueurs. Très souvent, des joueurs étourdis vendent certaines cartes en dessous de leur prix de marché. C’est souvent le cas avec les joueurs or non-rares. Leur prix moyen se situe aux alentours de 600 voire 650 crédits, mais il n’est pas rare de voir pop ces cartes 150 ou 200 crédits moins chers. Alors on n’est pas sur le benef’ du siècle, mais si vous réalisez cette mécanique plusieurs fois, vous vous ferez rapidement 10 000 crédits. Cette technique nécessite de la réactivité et une bonne connexion car vous serez un grand nombre de joueurs à vous livrer bataille pour obtenir ces cartes. On vous invite donc à la réaliser depuis la web app sur ordinateur ou même depuis l’application companion.

On vous a déjà parlé de la technique qui consiste à acheter des joueurs aux caractéristiques plus ou moins rares dans l’article focus sur l’achat-revente. Ces dites cartes sont susceptibles de connaître une hausse de prix considérable quand elles s’avéreront nécessaires pour compléter des SBC. Si on se fie aux conseils du YouTubeur français Robert 87000, plusieurs cartes pourraient voir leur prix s’envoler. Selon lui, les défenseuses anglaises de Barclays WSL de Chelsea et Arsenal en font partie. Chez les Blues, Bronze et Wirght, toutes deux à 85 coûtent actuellement environ 3500 crédits, un prix qui pourrait prochainement être multiplié par deux, si ce n’est plus. Chez les Gunners, c’est sur Williamsson et Russo qu’il faudra investir. Le YouTubeur expérimenté nous donne deux derniers noms sur lesquels s’appliquent ce phénomène : Bernardo Silva et Rùben Dias, tous deux notés à 88.

Il existe d’autres possibilités de se faire des crédits très simplement, comme par exemple les Etoiles Moments qui s’acquièrent de manière assez fun et ludique. Par ailleurs, En fonction de votre ancienneté sur le jeu, vous obtiendrez plus ou moins de packs de démarrage. Regardez bien le prix des joueurs qui tomberont dedans. Parfois, de bonnes surprises peuvent s’y cacher, notamment si ces joueurs sont nécessaires pour réaliser un SBC spécifique.

Maintenant que vous avez un peu de crédits, il vous faudra une équipe pour débuter le jeu. Et comme on a pensé à tout, vous pouvez retrouver deux options juste ici , l’une coûtant environ 20k et l’autre pour environ 100k crédits. La plus chère est aux couleurs Red Bull et ce n’est clairement pas pour nous déplaire... vous pouvez foncer les yeux fermés sur ces équipes low cost.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !