Les pépites d'EA Sports FC 26 à recruter en attaque

Réussir une bonne première saison, c’est bien, dominer lors des 5 suivantes en voyant ses jeunes pousses devenir des monstres (et les plus grands clubs d’Europe saliver d’envie) et trouer les filets, c’est mieux. Alors qu’ EA Sports FC 26 fait ses premiers pas, après avoir présenté les joueurs et joueuses les mieux notés du jeu , voici une liste parfaite pour recruter les meilleurs jeunes attaquants de la planète, parce qu’on n’a pas tous les sous pour soutirer Kylian Mbappé à tonton Pérez.

N.B : Electronic Arts ayant décidé de changer l’intitulé de certains postes, Lamine Yamal est désormais listé en tant que milieu droit, et n’est donc pas dans la liste.

01 Désiré Doué - AD (21 ans, France, Paris Saint-Germain)

Désiré Doué © Electronic Arts

Note générale : 85

Potentiel : 91

Toutes nos excuses aux fans de l’OM, ils ne peuvent décidément pas y échapper. Au moins, ils peuvent se targuer d’avoir remporté le derby (une première en 14 ans, ça se fête !), mais passons. Cette année, Désiré Doué fait partie des meilleurs jeunes attaquants avec son potentiel à 91. L’avantage, c’est qu’il est déjà à 85 de général. Le problème, c’est que ça le rend d’autant plus difficile à recruter. Du haut de ses 20 ans, sa valeur marchande est estimée à 90 millions sur transfermarkt, mais quand on aime, on ne compte pas.

02 Savinho - AD (21 ans, Brésil, Manchester City)

Savinho © Electronic Arts

Note générale : 82

Potentiel : 87

Étincelant à Gérone en 2023, Savinho doit désormais confirmer à Manchester City. Concurrencé par d’autres joueurs à fort potentiel comme Phil Foden, Jeremy Doku ou Rayan Cherki, la tâche s’annonce compliquée. Si jamais il décide de se chercher un nouveau point de chute, n’hésitez pas à vous jeter sur l’occasion.

03 Endrick - BU (19 ans, Brésil, Real Madrid)

Endrick © Electronic Arts

Note générale : 77

Potentiel : 91

Avec un point de départ à 77 pour un potentiel allant jusqu’à 91, Endrick est très clairement la pépite à aller choper. Pour avoir un ordre d’idée, 91, c’est le haut du panier et les notes de joueurs comme Kylian Mbappé, Mohamed Salah ou encore Ousmane Dembélé. Autant dire que ça sent bon le ballon d’or.

04 Samu - BU (21 ans, Espagne, FC Porto)

Samu © Electronic Arts

Note générale : 79

Potentiel : 86

Moins connu que les trois joueurs précédents, Samu , formé à Grenade, passé au Deportivo Alavés et désormais à Porto, a quand même de sérieux arguments. Avec 94 de détente, 82 en précision de la tête, il a de quoi devenir le prochain Christian Vieri (surtout que le monsieur fait 1 mètre 93).

05 Jhon Durán - BU (21 ans, Colombie, Fenerbahçe)

Jhon Durán © Electronic Arts

Note générale : 79

Potentiel : 86

On part pour la Turquie avec Jhon Durán . Le Colombien de 21 ans évolue à Fenerbahçe, prêté par Al-Nassr. Déjà international, il a été pisté par Chelsea lors de son passage à Aston Villa (oui, il a déjà collecté quelques miles) et il n’attend désormais plus qu’un coup de fil de votre part pour faire partie d’un projet au long terme et atteindre son plein potentiel.

06 Mathys Tel - BU (20 ans, France, Tottenham)

Mathys Tel © Electronic Arts

Note générale : 77

Potentiel : 86

Après un début de saison fou avec le Bayern Munich en 2024/2025, Mathys Tel a eu du mal à s’installer chez l’ogre allemand. Aujourd’hui, après un prêt réussi, il est à Tottenham. Si vous voulez un joueur créer une brèche dans n’importe quelle défense, avec ses 85 d’accélération, 87 de vitesse et 81 de dribbles, c’est l’option parfaite, d’autant qu’il va continuer de progresser.

07 Santiago Castro - BU (21 ans, Argentine, Bologne)

Santiago Castro © Electronic Arts

Note générale : 76

Potentiel : 84

Évoluant à Bologne, Santiago Castro est le joueur le plus simple à recruter de cette liste. Malgré tout, il est complet au possible et peut devenir la pierre angulaire de votre attaque, et avoir un Argentin en attaque, ça a toujours un petit côté romantique.

08 Mohamed-Ali Cho - AG (21 ans, France, OGC Nice)

Mohamed-Ali Cho © Electronic Arts

Note générale : 76

Potentiel : 83

Révélé au SCO après une formation estampillée Paris Saint-Germain, Mohamed-Ali Cho s’est envolé pour le Guipuscoa et la Real Sociedad. Si ça n’a pas forcément fonctionné pour lui à San-Sébastien, il en est quand même revenu avec un nouveau surnom : Momo Txo. Aujourd’hui à l’OGC Nice, il représente une bonne opportunité avec sa vitesse et sa capacité de dribbles.

09 Francesco Camarda - BU (17 ans, Italie, Lecce)

Francesco Camarda © Electronic Arts

Note générale : 65

Potentiel : 87

On part sur un projet au long cours. Francesco Camarda n’a que 17 ans, alors on vous conseille de l’asseoir sur votre banc pendant quelques temps avant de l’intégrer à votre 11. Par contre, comme Endrick, il fait partie de l’élite en ce qui concerne le potentiel pur.

10 Ethan Nwaneri - AD (18 ans, Angleterre, Arsenal FC)

Ethan Nwaneri © Electronic Arts

Note générale : 76

Potentiel : 87

Technique et déséquilibrant, Ethan Nwaneri est déjà estimé à 55 millions d'euros sur Transfermarkt. En même temps, le petit a été formé à Arsenal, et évolue toujours chez les Gunners. S’il se retrouve en manque de temps de jeu, on compte sur vous pour lui offrir une nouvelle maison.

Voilà, en attendant de se pencher sur les meilleurs jeunes milieux, défenseurs et gardiens d’EA FC 26, vous avez de quoi garnir votre ligne d’attaque pour les années à venir jusqu’à concurrencer les ogres de votre championnat.

