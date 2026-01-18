EA FC 26 UT : tout ce qu'il faut savoir sur la TOTY 2026

01 Gardien et gardienne :

Gianluigi Donnarumma - G - 95

Christiane Endler - G - 94

Apparemment, pour être un gardien de classe mondiale, s'appeler Gianluigi est de bonne augure. Et même si on ne s’attardera pas sur le parcours d’Apoula Edel, à en croire la TOTY de cette année, être passé par le PSG aide aussi. Donnarumma, vainqueur de la C1 l’année dernière avec le club de la capitale, est logiquement dans les cages de cette TOTY 2026, tout comme la Chilienne Christiane Endler. Celle qui est passée par Paris entre 2017 et 2021 et qui est à Lyon depuis 5 ans, du haut de ses 34 ans, fait toujours partie des meilleures à son poste. Dans tous les cas, entre un 95 et un 94, il y a de quoi sécuriser quelques sauvetages sur la ligne, même si on met une petite pièce sur Donnarumma et son playstyle Arrêt du pied très méta.

La Team of the Year masculine 2026 © Electronic Arts/EA FC

02 Défenseurs centraux et centrales :

William Saliba - DC - 94

Virgil Van Dijk - DC - 95

Leah Williamson - DC - 95

Millie Bright - DC - 94

Le saviez-vous, la Premier League est solide en matière de marketing. Chez les hommes, William Saliba, auteur d’une très grosse saison avec Arsenal, récidive par rapport à l’an dernier avec (presque) la même note (95 l’année dernière). Pour Virgil Van Dijk, c’est exactement la même chose. Côté femmes, on retrouve deux championnes d’Europe avec The Lionesses, Leah Williamson et Millie Bright. Il faut dire que la première a remporté la Champions League féminine, et la seconde la Premier League. Sur les styles de jeu, Van Dijk a un petit avantage sur Saliba, puisqu’il a Intercepteur et Anticipation, qui sont très forts cette année. De son côté, William a tout de même Anticipation, et Passe longue peut toujours rendre service.

03 Latéraux et latérales :

Nuno Mendes - DG - 97

Jules Koundé - DD - 94

Selma Bacha - DC - 94

Lucy Bronze - DD - 95

À l'heure actuelle, les fans du PSG ressemblent à des Lensois, et non, ça n’a rien à voir avec le design d’un tifo ou une banderole affichée au Parc des Princes. S’ils ont le visage rouge pivoine de colère, c’est parce qu’ils ne s’attendaient pas à voir Jules Koundé devant Achraf Hakimi dans la TOTY 2026. Bon, dans le pire des cas, ils peuvent se consoler en pensant à la coupe aux grandes oreilles.

Aux côtés de l’ancien bordelais, on retrouve la Lyonnaise Selma Bacha, l’Anglaise Lucy Bronze, la coéquipière de Millie Bright en club comme en sélection et (voilà pour les Parisiens) : Nuno Mendes, qui a un petit 97 de note générale. S’il vous faut une carte de cette TOTY 2026, sans trop en faire, il est très clairement dans le top.

La Team of the Year féminine 2026 © Electronic Arts/EA FC

04 Milieux de terrain :

Declan Rice - MDC - 94

Vitinha - MOC - 95

Pedri - MOC - 95

Mariona Caldentey - MDC - 96

Aitana Bonmatí - MOC - 97

Alexia Putellas - MOC - 95

Enfin, on peut tourner la page défensive et passer à ce qui fait rêver tous les esthètes : le milieu de terrain. Dans cette section, tout a changé par rapport à 2025. Rodrigo, blessé pendant une bonne partie de l’année, cède sa place à un Declan Rice qui finira probablement meilleur passeur de l’histoire sur corner (merci aux semi-écrans des défenseurs d’Arsenal sur les gardiens). À côté de lui, Vitinha (PSG) est évidemment présent, en compagnie du Barcelonais Pedri. Les deux MOC ont Technique, un immanquable des styles de jeu cette année, alors que Declan Rice et son Intercepteur est clef dans l’aspect défensif.

Chez les femmes, c’est très simple : on est sur l’effectif de la Roja avec Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí et Alexia Putellas, pour un combo sympa de 5 ballons d’Or, et un 97 pour la joueuse qui ressemble à un regen féminin d’Andres Iniesta. Côté styles de jeu, Bonmatí a en plus l’avantage d’avoir Technique, alors qu’Alexia Putellas a Passe incisive et Technique, soit deux playstyles bien méta.

05 Attaquants et attaquantes :

Kylian Mbappé - AG - 96

Erling Haaland - BU - 96

Ousmane Dembélé - AD - 97

Claudia Pina - AG - 95

Alessia Russo - BU - 97

Ewa Pajor - AD - 96

En attaque, chez les femmes, le festival hispano-catalan continue avec Claudia Pina à gauche et la Polonaise Ewa Pajor à droite. En position de numéro 9, c’est à nouveau une joueuse d’Arsenal qui complète l’effectif, Alessia Russo. Chez les hommes, on est là aussi sur des têtes connues avec un trident Erling Haaland, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Six joueurs et joueuses, 5 notes à 96 ou plus… autant dire qu’il n’y a pas de mauvais pull si vous tombez sur l’une de ces cartes. Entre les Tirs rasants appuyés de Pina, Dembélé et Haaland ou Tir en finesse pour Mbappé, il n’y a que du très lourd.

06

Savoir ce qui est dans les packs, c’est bien, savoir quand ils sont disponibles, c’est mieux. Pour avoir une chance de récupérer un de ces talents, voici les dates de sortie.

N.B : Concernant les mentions honorables (la bise à Hakimi), même si on n’a encore aucune info sur les joueurs concernés, rendez-vous le 23 janvier !

Attaquants : 16-18 janvier

Milieux : 18-20 janvier

Défenseurs et gardiens : 20-22 janvier

Mentions honorables : 23 janvier

Il ne vous reste plus qu’à respirer un grand coup et à ouvrir tout ça, en croisant les doigts tout en touchant du bois si possible.