Il est grand temps de vous mettre aux échecs

Et c’est parfaitement naturel. Le jeu d'échecs a plusieurs avantages pour lui : il est connu d’absolument tous, dans n’importe quelle culture que ce soit, et ses champions sont révérés comme les nouveaux Einstein. Enfin, version chill qui bougent des pièces magnifiquement taillées sur des belles surfaces en bois polies, pas vraiment qui inventent à contre-cœur la bombe atomique. Et dès qu’il s’agit de mesurer l’intelligence artificielle face à l’intelligence de l’Homme, on le fait autour des échecs, du go, du mah-jong et de tous ces jeux de plateau qui demandent de connaître trente coups d’avance sur son adversaire.