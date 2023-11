Edgar Ulrich, le vent dans le dos

À 21 ans seulement, Edgar Ulrich fait déjà figure d’habitué du circuit dans le monde du kitesurf . Avec des titres de Champion du monde junior, de Champion de France freestyle (senior), celui qui participera bientôt à sa troisième édition du Red Bull King of the Air est solidement installé dans le top de la discipline. Pourtant, au départ, le kite n’était pas forcément son sport de prédilection.

Des débuts tourbillonnants

Le kitesurf, quand on habite à Lyon, ce n’est pas forcément le premier sport qui vient à l’esprit. Né dans la cité rhodanienne, Edgar Ulrich s’est adonné à de nombreuses activités au cours de son enfance : basket , ski , judo, BMX , skate … pas mal de sports de glisse, mais pas de voile à l’horizon. Même si son père est un passionné de planche à voile et un kitesurfeur de la première heure, difficile de transmettre à ses enfants son amour pour une discipline maritime en Rhône-Alpes. Qu’à cela ne tienne, il faudra se contenter de rares excursions au Maroc, pendant les vacances scolaires, pour rider.

« Je ne progressais jamais vraiment. On faisait une semaine de kite, je commençais à faire mes premiers allers-retours, et au bout d’un an j’avais tout perdu et il fallait tout réapprendre » se souvient Edgar. Compliqué de tomber amoureux d’un sport extrême dans ces conditions : « Au départ, je détestais le kite. Je me suis fait quelques frayeurs, donc c’était un non complet de ma part. La voile m’avait emmené sur la plage et je m’étais éclaté 2-3 fois sur le sable (rires), ça m’avait suffi à l’époque. Mais à partir du moment où j’ai fait mes premiers sauts, je me suis dit : “c’est ça que je veux faire”.»

Cinq ans plus tard, la famille déménage à Hyères-Les-Palmiers, juste à côté de l’Almanarre, un spot bien connu de kitesurf. À 13 ans, Edgar Ulrich peut s’adonner à sa passion à temps plein (ou presque). « Ce que je préfère dans le kite, c’est de pouvoir jouer entre l’eau et l’air, entre la ride et les sauts. On n’a pas besoin de sauter en permanence pour kiffer, on peut aussi simplement rider. Tu peux même amener ta voile à la montagne pour faire du snowkite ou prendre un skate, des skis, une planche de surf… Dès qu’il y a du vent, tout glisse ».

Les premières compétitions, la professionnalisation et l’aventure télé

Pouvant enfin s’entraîner régulièrement, Edgar va rapidement trouver un club et participer à ses premières compétitions, en commençant directement par un championnat du monde junior (rien que ça). Sport en développement oblige, l’événement était ouvert à tous. « On m’a dit : “t’es pas trop mauvais, tu devrais participer”. On était 12… et j’ai fini 12e (rires). J’ai pris une bonne raclée, mais c’est à partir de ce moment-là que j’ai compris qu’on pouvait faire du kite son métier, et j’ai redoublé d’efforts ».

Après le collège, il rejoint un lycée sport-études et intègre le Pôle Espoirs. Grâce aux horaires aménagés, il peut s’entraîner tous les après-midi (ou presque). « Heureusement pour nous dans le sud, on a plus ou moins 300 jours de vent sur 365. Jusqu’à la fin de mon lycée, ça a été entraînement, après entraînement, après entraînement ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats ont suivi ! En 2018, à 16 ans, il remporte les Championnats du monde junior. Deux ans plus tard, il devient Champion de France : « Les Championnats de France se font en freestyle, et moi ça fait trois ans que je suis concentré sur le big air donc je n'ai pas fait d'entraînements freestyle mais j’ai quand même décidé de m’inscrire. Ça a porté ses fruits, j’ai gagné, mais ce n’est pas du tout une discipline sur laquelle je me concentre ».

Champion du monde et de France junior ou pas, quand on pratique un sport relativement peu développé, la question de la professionnalisation est un passage obligé. Heureusement, une fois son bac en poche, les parents d’Edgar n’ont pas hésité à le soutenir dans la poursuite de son rêve : « Mes parents m’ont dit : “On pense que tu peux en faire ta carrière, tu nous as convaincu pendant toutes ces années. On est prêts à te financer un an de tour du monde et d’entraînements pour essayer de décrocher un premier contrat pour que tu deviennes autonome. Par contre, si au bout d’un an ça ne marche pas, tu retournes à l’école ou tu vas bosser quelque part.”».

Au bout de six mois, après avoir signé plusieurs contrats de sponsoring, il devientofficiellement kitesurfeur professionnel.

En parallèle de sa préparation aux Championnats du monde et au Red Bull King of the Air, Edgar et ses sponsors cherchent à donner plus de visibilité au kite. Malgré une aversion certaine pour le petit écran, il tente donc l’aventure Love Island (une émission de téléréalité pour célibataires s’étalant sur plusieurs semaines). S’il a trouvé l’amour au fil de la production, le tournage a quand même laissé des traces : « Je suis resté pendant toute l’aventure, mais ça a été le truc le plus dur que j’ai fait, pire qu’une blessure. J’ai fait trois mois de tournage, et derrière j’étais vraiment dans le rouge physiquement et mentalement pendant deux mois. En plus, comme je suis quelqu’un qui passe beaucoup de temps en extérieur, à faire du sport, c’était vraiment dur d’être enfermé ».

Et pourtant, malgré son jeune âge, Edgar a déjà connu quelques blessures assez sérieuses : « Le pire, ce qui m’a pris le plus de temps pour récupérer, c’était un K.O dans l’eau. J’ai eu d’autres trucs : un doigt cassé, une micro fracture de la hanche... mais tout ça c’est réparable et ça ne m’a pas créé de séquelles mentales. Mais le K.O dans l’eau, ça peut créer de la panique, on peut avoir des flashs qui reviennent en tête… J’ai mis un an et demi à refaire le trick sur lequel j’étais tombé ». La figure en question ? Un front blind, sorte de salto où on doit atterrir avec la voile dans le dos. Il était tombé en arrière au moment de la réception.

Le King of the Air et l’horizon 2024

Le tournage derrière lui, il était temps de se concentrer sur l’objectif de tous les kitesurfeurs big air : le Red Bull King of the Air . « C’est la compétition la plus importante du kite, au-dessus d’un championnat du monde. On est dans des conditions extrêmes, on est tous remontés à bloc, on sait qu’on va tout donner, quitte à se blesser. C’est l’accomplissement d’une année où tout se joue en quelques minutes sur l’eau. C’est le plus gros événement pour moi et c’est la chose que je prépare le plus dans ma carrière ».

Déjà présent en 2021 et 2022 (7e puis 5e), Edgar est déterminé à faire mieux : « La toute première fois que je l’ai fait, en 2021, je n’étais pas prêt. Quand je suis arrivé au Cap, j’ai été un peu choqué de voir l’ampleur de l’événement, la taille du truc, les fans... Ça fait monter la pression et je n’avais pas forcément su gérer ça. J’avais ridé à 80% de mon niveau, et sur un événement pareil, ça ne suffit absolument pas. Il faut rider à 100 ou 120% le jour J. On fait des choses qu’on n’aurait pas fait ailleurs ou à l’entraînement. J’étais le plus jeune, j’avais terminé septième. Ce n’est pas honteux, mais quand on y va, on veut gagner. J’étais assez déçu ».

« Pour la deuxième édition, j’ai vraiment pu rider à 100%, j’ai même fait des figures sur lesquelles je ne m’étais pas entraîné, j’ai réussi à élever mon niveau. J’étais beaucoup plus prêt mentalement, je connaissais l’événement. En quart de finale, je suis tombé contre le Champion du monde (Andrea Principi). J’ai dominé tout le heat (la série), et à la dernière seconde, il m’a mis un saut qui m’a mis un point. J’ai terminé 5e, dégoûté encore une fois mais j’ai vraiment été bon. Mentalement, stratégiquement, je n'ai fait aucune erreur. Cette année, je reviens avec les mêmes ambitions et un peu plus d’expérience. Malheureusement, je n’ai pas eu l’année d’entraînement que je voulais avec la télé qui a perturbé ma préparation ».

Et à côté j’ai ma mère, mon père et mon autre sœur qui sont en tribune pour m’encourager. Savoir que les gens qu’on aime sont là, ça aide vraiment. Edgar Ulrich

Justement, en termes de préparation, Edgar peut à nouveau compter sur le soutien inestimable de sa famille qui est de chaque King of the Air : « Ma famille me rejoint dès que l’organisation donne le feu vert. Ils font partie de mon entourage très proche pour l’événement. Ma sœur connaît le kite parfaitement, elle a fait de la compétition, c’est un peu l’épaule sur laquelle je peux m’appuyer. Elle m’aide dans la préparation du matériel donc je gagne du temps. La journée va très très vite, on enchaîne les heat, ça va à vitesse grand V. Je ne mange pas par exemple, donc elle a des barres protéinées plein les poches pour que je puisse être à fond. C’est aussi elle qui gère les moments où je peux me reposer etc. Et à côté j’ai ma mère, mon père et mon autre sœur qui sont en tribune pour m’encourager. Savoir que les gens qu’on aime sont là, ça aide vraiment ».

Pour cette année, le jeune français vise le top 3 au King of the Air : « parce que je ne suis pas sûr d’être prêt à 100%, surtout par rapport à d’autres qui ont pu passer l’année à s’entraîner. » Viendra ensuite la Coupe du monde à partir de février, lors de laquelle il essayera de remporter le plus d’étapes possibles.

Le Red Bull King of the Air aura lieu entre le 25 novembre et le 10 décembre, le replay de l’événement sera ensuite disponible sur la Red Bull TV , en espérant y voir le Lyonnais avec le vent en poupe.