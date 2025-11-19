Eileen Gu renverse les codes de ce que signifie « skier comme une fille »

À 22 ans, Eileen Gu sait exactement ce qu’elle veut faire, et où elle veut être. Elle est au cœur du premier épisode de la nouvelle émission Red Bull TV, Winter Heroes , et c’est une façon plutôt inspirante de lancer la série.

Rare double menace en Big Air et en Halfpipe, la confiance en elle de Gu lui a permis de supporter une pression immense et le retour de bâton auquel elle a fait face en tant que skieuse pour devenir une source d’inspiration pour d’autres jeunes filles dans ce sport.

Eileen Gu © Josh Edmonds/Red Bull Content Pool

Oh, et elle prépare aussi un diplôme de commerce dans l’une des universités les plus prestigieuses au monde, tout en apparaissant en couverture de magazines et sur les tapis rouges en tant que mannequin. Comme le montre le film, tout cela est porté par le désir de laisser une empreinte durable et de prouver à la prochaine génération d’athlètes féminines qu’il est vraiment possible de tout faire.

Que signifie « skier comme une fille » ?

15 minutes Eileen Gu Découvrez l’ascension fulgurante de la skieuse Eileen Gu qui redéfinit ce que signifie être une championne moderne.

Le parcours n’a pas été facile. Elle skie depuis l’âge de trois ans, a rejoint sa première équipe à sept ans et a été la seule fille de son équipe jusqu’à ses 14 ans. « Un nombre infini de fois, je me suis assise sur le télésiège et j’ai entendu quelqu’un lancer négligemment : “Oh, aujourd’hui je skie comme une fille. Je skie tellement mal.” Même si ce n’est pas dirigé contre moi, quand j’ai huit ans, quel impact cela a-t-il sur moi ? » demande-t-elle.

Elle explique avoir ressenti le « fardeau injuste de porter toute la condition féminine, parce que si je n’étais pas bonne, alors je ne faisais que confirmer tous ces biais inconscients sur les femmes et leur capacité à performer dans le sport ».

Comment Gu a appris à faire taire les haters

C’est une pression incroyable à ressentir quand on est enfant. Pour Gu, ce sentiment d’injustice l’a galvanisée et poussée à prouver sa valeur au-delà de tout doute. La meilleure façon de faire taire les critiques ? Redoubler d’efforts et être meilleure que les garçons. « M’entraîner comme si je concourais. Concourir comme si je m’entraînais » est devenu son mantra.

M’entraîner comme si je concourais, concourir comme si je m’entraînais Eileen Gu

S'entraîner comme si elle était en compétition © Syo van Vliet/Red Bull Content Pool

Dans Winter Heroes, on la voit appliquer ce mantra, cette éthique de travail à fond, au-delà du halfpipe et jusque sur le tapis rouge. En parallèle de sa carrière de skieuse, Gu assume avec rigueur une double casquette de mannequin depuis l’âge de 14 ans. Comme le ski, la mode l’a aidée à mieux se comprendre en tant que femme.

« J’avais l’impression que je devais ressembler à un garçon »

« L’industrie de la mode m’a ouvert les yeux sur tellement de choses… [elle] m’a tellement appris sur moi-même et sur le monde. Avant ça, j’avais l’impression que je devais ressembler à un garçon, m’habiller comme un garçon, juste pour me faire des amis… J’ai réalisé qu’il y a tellement de possibilités d’expression dans le simple fait d’exister, de se présenter et d’être authentique avec soi-même… grandir dans ma féminité de manière significative a eu un impact super important pour moi », explique-t-elle alors qu’elle réalise sa deuxième couverture pour le magazine Champion dans les jours qui précèdent une compétition de ski.

Eileen Gu profite du soleil sur les pistes © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool Eileen Gu sur le half pipe à Kitzsteinhorn © Syo van Vliet/Red Bull Content Pool La victoire en slopestyle à l'Open de Laax © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool Eileen Gu se prépare à tout casser © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool Eileen Gu porte le freeski halfpipe féminin vers de nouveaux sommets © Syo van Vliet/Red Bull Content Pool Personne ne peut mieux monter un halfpipe qu'Eileen Gu à l'heure actuelle © Syo van Vliet/Red Bull Content Pool

« Vous n’avez pas besoin de ressembler à quelque chose de précis pour être puissant. Vous n’avez pas à faire de compromis sur votre apparence, sur la manière dont vous vous exprimez ou sur votre sens du style tout en pratiquant un sport extrême ou en évoluant dans n’importe quel univers dominé par les hommes », dit-elle, faisant très clairement taire ses premiers détracteurs – hommes comme femmes.

"Je suis reconnaissante d'avoir eu les expériences que j'ai eues", dit Gu © Josh Edmonds/Red Bull Content Pool

Parallèlement à l’esthétique et à l’athlétique, Eileen maîtrise aussi totalement l’aspect académique. Après avoir précédemment différé son entrée à l’université de Stanford pour se concentrer sur ses performances à Pékin, elle est désormais étudiante à temps plein, rédigeant des devoirs et des mémoires dans les moments libres, dans des chambres d’hôtel aux quatre coins du monde, sur des chaises de maquillage et pendant les temps morts après ses divers événements. Comme pour le mannequinat et le ski, il s’agit de se tailler sa propre niche et de prouver aux plus jeunes filles que plusieurs voies s’offrent à elles.

La vie sera semée d'embûches pour nous tous, et il est important de développer très tôt notre résilience Eileen Gu

« J’ai eu tellement de chance de pouvoir choisir les trois choses que j’aime le plus, le sport, les études et la mode, et d’en faire tout simplement ma vie », confie-t-elle à CNN lors d’une interview. « Ça me donne le sentiment d’avoir une responsabilité vis-à-vis des autres jeunes femmes, et des autres jeunes tout court, pour leur permettre d’élever leurs propres voix eux aussi. »

Les études lui sont utiles aussi dans son job principal ; Gu explique comment elle utilise la visualisation et ses connaissances en physique pour pousser son ski toujours plus haut et plus loin. Et ça marche : en 2024, elle a remporté la première place de l’épreuve de Halfpipe aux Winter X Games et est montée à plusieurs reprises sur le podium de la FIS Freeskiing World Cup, avec quatre médailles d’or.

Eileen Gu à la course mondiale Wings For Life à San Francisco © Saylor Nedelman for Wings for Life World Run

Naturellement, tout cela a un prix. On voit Gu souffrir d’épuisement mental et de douleur physique (« C’est probablement l’une des choses les plus difficiles que j’aie eu à faire. Je n’ai jamais skié avec une douleur comme celle-là auparavant, juste une souffrance constante, atroce », explique-t-elle après avoir remporté l’or en ayant skié avec une douleur à la hanche aux X Games).

Mais ses épreuves précoces l’ont endurcie et lui permettent de continuer à repousser les limites, quoi qu’elle fasse. « Même si être une fille dans un sport dominé par les hommes peut être difficile, je suis en fait reconnaissante d’avoir vécu ce que j’ai vécu », dit-elle. « La vie sera semée d'embûches pour nous tous, et il est important de développer très tôt notre résilience. »