En janvier dernier, Eileen Gu a impressionné le monde du ski freestyle en remportant trois médailles aux Winter X Games d’Aspen, disputés à Buttermilk Ski Resort. La jeune chinoise de 17 ans a écrit l’histoire dans la station du Colorado.

Née à San Francisco en Californie, Gu représente la Chine, nation de sa mère, sur la scène mondiale. Et avec les JO d’hiver de Pékin prévus en 2022, la prodige du freestyle est sur le point de devenir l'un des visages incontournables de la discipline, alors qu’elle n’a même pas 18 ans.

C’est avec ses médailles de ski slopestyle, de superpipe et de big air autour du cou que nous avons rencontré Gu pour parler de ses débuts historiques aux X Games, de sa scolarité au Lycée et de ce que l’avenir lui réserve.

Le run vainqueur d'Eileen Gu en Superpipe

Aucune rookie n’a jamais remporté trois médailles lors de ses débuts aux X Games. Comment es-tu parvenue à écrire l’histoire ?

C’était top. En arrivant à Aspen, je pensais juste acquérir beaucoup d'expérience et m’amuser. Peut-être faire un podium, mais je ne m'attendais pas à gagner et encore moins à repartir avec trois médailles.

Mis à part les médailles, comment s'est passée cette expérience aux X Games ? C'était ce à quoi tu t’attendais ?

Même s’il n’y avait pas de public, c’était ma première fois aux X Games, donc pour moi, c’était déjà quelque chose. Et l'organisation était incroyable.

Parmi les deux médailles d'or que tu as remportées, l’une est-elle plus spéciale que l’autre ?

Je dirais celle de slopestyle, car j'ai skié dans cette discipline plus longtemps que le halfpipe, et le spot de slopestyle est plus grand que celui du halfpipe. Avoir été capable de remporter l’épreuve ce jour-là est vraiment quelque chose de spécial, car théoriquement, tout le monde pouvait gagner.

Ces médailles vont-elles changer quelque chose pour toi pour le reste de la saison ?

Je suis toujours la plus jeune en compétition. Et je suis habituée à ça. On me demande toujours ce que ça me fait d’être la rookie. Ce sont des choses qui me mettent dans un état esprit d’outsider et pas de favorite. J’aime bien cette façon de penser.

Je sais que j'ai la capacité de gagner, mais être capable de tout mettre en place pour y arriver est un vrai jeu mental. C'est presque une surprise quand ça arrive. Et je pense qu’au final, c’est quelque chose qui me permet de me sentir au même niveau que les autres avant la compétition, plutôt que de me voir toujours comme la rookie ou la skieuse la moins expérimentée.

Comment penses-tu pouvoir gérer ton statut de favorite désormais ?

Je grandis et je change. Mais je ne pense pas que je puisse prendre la grosse tête et me dire que je pourrai gagner une compétition avant d’y avoir participé. Ma mère me dit toujours qu'il y a sept milliards de personnes dans le monde, alors atteindre le meilleur niveau de sa discipline, c'est quelque chose d’incroyable. Je ne m'attendrai jamais à gagner quoi que ce soit. Je veux juste prendre les compétitions les unes après les autres et rester humble et courtoise.

L’année prochaine sera encore plus importante avec les JO d’hiver.

C’est le plus gros événement car il n’a lieu que tous les quatre ans. C'est le même niveau de compétition que les X Games, mais c'est plus rare. Connaissant la Chine, la culture et le dévouement des Chinois, je sais qu’ils vont faire ça bien. Je sais combien d'argent, de ressources et d'efforts ont été dépensés, non seulement pour les infrastructures, mais aussi pour permettre à 300 millions de personnes de découvrir les joies des sports d'hiver. Ça représente quand même presque la population des États-Unis. Je sais que les JO de Pékin seront uniques.

Eileen Gu © Allison Seto

Tu as terminé plus rapidement que prévu le Lycée. À quel point est-ce important de laisser les études de côté et de te concentrer pleinement sur le ski ?

J’ai obtenu mon bac en juin 2020. Je suis le premier élève de mon établissement à avoir terminé le Lycée aussi tôt. On a même dû chercher pour savoir si cela était autorisé. Au départ, ça semblait difficile, mais après que le Lycée ait observé mon dossier, mes notes et mon suivi en classe, il a été décidé que je pourrais terminer plus tôt ma scolarité.

Aujourd’hui, j’ai pris une année sabbatique. Je vais en prendre une deuxième l’année prochaine. Et comme je ne veux pas m’engager trop rapidement dans mes études, je pense que je vais essayer plusieurs choses comme la génétique moléculaire, le journalisme et l’écriture, ou l’informatique.

À 17 ans, tu as déjà un palmarès dans le ski, tu as terminé ton Lycée plus tôt et tu as même travaillé dans le mannequinat. Y’a-t-il un risque d'épuisement professionnel ?

Les gens me demandent souvent si je ne suis pas fatiguée par mon rythme de vie et tout ce que je fais. Mais si vous passiez tout votre temps avec vos amis et que vous faisiez uniquement ce que vous aimez, vous ne vous demanderiez pas si vous êtes épuisé ? Bien sûr, je suis physiquement fatiguée, mais je dors 10 heures par nuit, je vois des amis, je suis une adolescente normale. Je suis allée à des fêtes avant que la crise sanitaire n'éclate. Je pense avoir une vie vraiment cool et j’aime ça. Mais je suis tellement fixée sur mes objectifs, que ce soit en classe ou sur les skis, qu’il m’est difficile de rester assise à ne rien faire.