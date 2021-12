Ses résultats scolaires la placent dans le 99e centile le plus élevé …

est une skieuse unique en son genre. Devenue la première femme à remporter trois médailles lors de sa première participation aux X Games, tout en étant l'égérie de certaines des marques les plus connues de l'industrie de la mode, cette sino-américaine de 18 ans qui est aussi étudiante à Stanford ne cesse de redéfinir ce que signifie être une athlète.

, slopestyle et big air, comment elle s'est forgée une carrière de mannequin et pourquoi elle aspire à inspirer une nouvelle génération de jeunes femmes chinoises.