Comment devenir extrêmement puissant très tôt dans Elden Ring

Rusher la quête principale ou directement foncer affronter les boss et mini-boss d’ Elden Ring , sans un minimum de préparation, est une très mauvaise idée. Le titre de From Software vous permet d’explorer sa carte sans limitation dès le début du jeu, ce qui peut vous donner quelques avantages très intéressants assez tôt dans votre partie. Mais encore faut-il savoir où se diriger. Ce qu’on s’apprête à vous expliquer, notamment en évoquant les églises de Marika, la localisation de quelques graines bien utiles et en vous filant des emplacements de farm très généreux.

01 Églises de Marika & larmes de vie

Une fois au combat, hormis votre équipement (arme et armures), la ressource la plus indispensable reste les fioles. Que cela soit pour restaurer vos PV fraîchement perdus ou recharger vos PC pour continuer à balancer une multitude de sorts et autres invocations, le management de vos fioles est un point primordial. Le truc, c’est que vous pouvez améliorer l’efficacité de ces dernières. Notamment en trouvant des Larmes de vie, qui se situent très souvent dans les différentes églises de Marika, ou à d’autres emplacements. En début de partie, quatre sont disponibles dans Nécrolimbe. Les voici :

L’église des pèlerins : Dans la région sud de Nécrolimbe, de l'autre côté du Pont du Sacrifice. L'église des pèlerins est directement au nord du symbole de l’Arbre monde sur la carte. À l'intérieur se trouve une Larme de vie.

Pèlerinage new look © Bandai Namco Entertainment

La quatrième église de Marika : Juste au sud-ouest de l'église des pèlerins, se trouve la quatrième église de Marika. Une deuxième Larme de vie se situe aux pieds de la statue qui s’y trouve.

Église baptismale de Callu : Juste à l'ouest du site de grâce du château de Mourne se trouve une colline que vous pouvez gravir avec un village à son sommet. À quelques encablures au sud se trouve l'église baptismale de Callu. La Larme de vie est à son emplacement habituel, mais attention à l'armée de rats à l'intérieur.

La troisième église de Marika : Tout près de la frontière entre Nécrolimbe et Caelid se trouve la troisième église de Marika. Allez-y pour obtenir une Larme de vie à la base de la statue.

À la croisée des mondes © Bandai Namco Entertainment

Vous avez ici quatre emplacements très utiles en début de partie, mais gardez en tête que vous pouvez en trouver bien d’autres durant votre aventure dans l’Entre-Terre. Les Larmes de vie sont des éléments indispensables à votre progression, et se situent généralement dans chaque église de Marika ou à proximité. N’oubliez d’augmenter vos stats régulièrement afin d’en tirer le meilleur.

02 Les graines dorées

Tout aussi précieux que les Larmes de vie : les Graines dorées. Elles aussi ont un rapport avec vos précieuses fioles puisqu’elles… permettent d’en augmenter le nombre. En début de partie, une seule graine dorée est nécessaire pour obtenir une fiole supplémentaire. Puis, plus tard dans l’aventure, il vous en faudra deux puis trois. Mais, n’ayez crainte, l’Entre-Terre a bien plus de graines à vous offrir qu’il n’en faut pour atteindre le nombre de fioles maximum qui est de 14. Sachez aussi qu’il est possible de changer la répartition de vos fioles via les sites de grâce. Pour entrer dans le vif du sujet, voici cinq graines à récupérer lors de vos premiers pas dans l’Entre-Terre :

Portorage : Après avoir passé les portes de Portorage et combattu (ou pas) les ennemis et le troll, vous monterez une colline le long du chemin et arriverez dans une clairière. Sur votre droite se trouve un petit arbre jaune brillant (arbre-monde mineur). Sous celui-ci se trouve, comme souvent, une graine dorée.

Remparts du château de Mourne : Juste au sud du site de grâce des remparts du château de Mourne se trouve une plateforme rocheuse sur votre droite, juste à côté du chemin principal menant au château. Vous pouvez y apercevoir un grand ennemi qui vous tire des flèches devant vous. Grimpez sur la plateforme pour récupérer la graine dorée.

Vous voyez la grosse bâtisse au sud ? C’est le château © Bandai Namco Entertainment

Nécrolimbe orientale : Une autre graine est facilement récupérable dans la forêt. Vous pouvez la trouver en vous rendant au sud du grand arbre présent sur votre carte, dans la partie est de la forêt. Une fois encore, cette graine est aux pieds d’un arbre-monde mineur.

Roderika : Après avoir aidé Roderika et l'avoir débloquée comme marchande au Bastion de la Table Ronde, retournez à la cabane où vous l'avez rencontrée. À l'endroit où elle se tenait se trouve une graine dorée.

Le Tombeau des héros : Vous pouvez l’obtenir en venant à bout du boss au fond du Tombeau des héros. Vous aurez besoin de clés-lames de pierre pour descendre dans les tréfonds de ce donjon assez coriace.

Attention, ennemis coriaces © Bandai Namco Entertainment

Évidemment, comme pour les Larmes de vie, vous trouverez bien d’autres graines au cours de vos phases d’exploration. Ces spots (à part le dernier) ne vous sont proposés que dans l’unique but de vous constituer une petite réserve de fioles utile en début de partie.

03 Farmer un maximum de runes

Le champ des géants de la colline de Valorage :

Un sacré pivot NBA © Bandai Namco Entertainment

Au sud-est de la Cabane de Valorage, où se situe Roderika et un site de grâce, se trouve un champ dans lequel vous pouvez trouver un total de cinq géants. Ces derniers sont relativement faciles à éliminer et vous garantissent l’obtention de 1000 runes pour chacun d’entre eux. Essayez simplement d’éviter de vous mettre dans une position où plusieurs de ces golgoths essayeraient de vous massacrer en même temps. Gérez-les un par un, puis téléportez-vous au site de grâce de la cabane pour dépenser vos runes puis renouvelez l’opération à l’infini. Certes, ce n’est pas un spot qu’on peut qualifier d’incroyable, mais il a au moins le mérite d’être à la portée de n’importe quel joueur.

Le dragon endormi de Fort Faroth :

De quoi ringardiser Smaug © Bandai Namco Entertainment

Si on vous disait qu’il est possible d’amasser 75 000 runes en à peine 5 minutes, de plus, en affrontant un ennemi sans défense ? Vous êtes probablement en train de crier au glitch, mais non, on parle bien ici d’une technique parfaitement “légale”.

En fait, elle consiste simplement à tuer le Dragon endormi se trouvant à proximité du Fort Faroth, dans la région de Caelid, au sud du grand arbre représenté au nord-est de votre carte. Une fois sur place, activez le site de grâce du fort puis… abattez cet énorme dragon dans son sommeil. C’est aussi simple que ça, puisque ce dernier ne se réveille à aucun instant. Vous gagnez alors 75 000 runes au minimum, voire plus si vous utilisez des pattes de volaille en saumure dorée ou un talisman vous permettant d’optimiser le gain de runes pour monter à 95 000 voire 115 000 runes en combinant talisman et pattes.

Fioles en grand nombre, optimisation de ces dernières, spots de farming : avec tout ça vous avez toutes les clés pour faire de votre personnage un véritable tueur à gage. Et, si ce n’est pas suffisant, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil à notre guide pour résilier votre abonnement au cimetière d’Elden Ring .

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !